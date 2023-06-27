صحيفة إسبانية تكشف ديانة للا سلمى وتتساءل: ماذا سيحدث لو مات محمد السادس؟

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وطن – نشرت صحيفة “الإندبندتي” تقريرا كشفت فيه عن انزعاج أجهزة الاستخبارات العسكرية في إسبانيا بسبب ما وصفته “ضجيج الخلافة في المغرب”، متسائلة ماذا سيحصل في حال وفاة الملك محمد السادس.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن الشائعات حول تدهور صحة الملك محمد السادس مع ظهوره العام الأخير ، في نهاية شهر مايو زادت، حيث بدى أكثر نحافة وهزالًا، موضحة أن إسبانيا تُلاحظ بقلق جميع الغموض الذي يحيط بالحالة الصحية للملك والتورط في خلافته ، وفقًا لمصادر المخابرات العسكرية.

بحسب الصحيفة، فإن محمد السادس، الذي سيبلغ الستين من العمر في أغسطس المقبل ، يعاني من مرض المناعة الذاتية يسمى الساركويد ، الذي يصيب الرئتين والغدد الليمفاوية ويسبب التعب وفقدان الوزن، كماأنه خضع لعملية جراحية مرتين بسبب عدم انتظام ضربات القلب ، في فبراير 2018 وفي يونيو 2020، لافتة أيضا إلى انه في عام 2019 ، خضع أيضًا لعملية جراحية لعلاج ورم حميد في عينه اليسرى.

🇲🇦👑|Tamesna: SM le Roi Mohamed VI a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la Cité des Métiers et des Compétences de la région Rabat – Salé – Kénitra, un établissement de formation professionnelle de nouvelle génération au service de l'excellence et de l'innovation. pic.twitter.com/AQU9MKlyAU — Moroccan History 🇲🇦۞ (@MoroccanSories) May 30, 2023

ديانة للا سلمى

وقالت الصحيفة إن الملك محمد السادس طلق الأميرة للا سلمى المنحدرة من عائلة يهودية مغربية ميسورة ، في مارس 2018، والتي هي والدة وريث العرش الأمير مولاي حسن ، الذي بلغ العشرين من العمر في مايو الماضي، والأميرة للا خديجة ، 16 عامًا، لافتة إلى أن الأمير مولاي حسن قريب جدا من والدته التي يثير أصلها اليهودي الشكوك في بعض الأوساط.

كما ان للملك محمد السادس شقيق وحيد، هو الأمير مولاي رشيد ، 53 عامًا ، وثلاث شقيقات ، يتمتعون بقوة كبيرة في القصر، وهناك من يرى الأخ كبديل قوي للملك وهو الثاني في سلسلة الخلافة ويحضر بشكل متكرر الأحداث التي تمثل الملك ، مثل جنازة الملكة إليزابيث الثانية .

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وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن يوسف لوح روحو ، محلل الشؤون الدولية، قوله: “مثلما مات حسن الثاني قبل 21 عامًا ، لا أرى في الخلافة مشكلة. استمرت الدولة في العمل في ذلك الوقت والآن ستكون هي نفسها. حتى الآن لديها مؤسسات أقوى. الدولة المغربية ليست فقط من البيت الملكي. هناك بعض المؤسسات التي تضمن خلافة منظمة مثل وزارة الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والعدل. إنه إطار مؤسسي جيد التجهيز”.

وأضاف قائلا:” “لن يرتجلوا..هناك بؤرتان داخل الأراضي المغربية قد تكون خاضعة للاستغلال من قبل جهات فاعلة خارجية أو داخلية: الصحراء الغربية ومنطقة الريف ، لكني لا أرى أن هناك قدرة أو إرادة في تلك المناطق لقيام انتفاضات”.

هل كل شيء معد بشكل جيد؟

وبحسب الصحيفة، ينص الدستور ، الساري منذ 2011 ، على أن الابن الأكبر للملك محمد السادس هو ولي العهد، وفي سن العشرين ، سيكون بالفعل في وضع يمكنه من اعتلاء العرش ، إذا لزم الأمر القيام بدوره ، ويجب أن يتم قبوله كقائد للمؤمنين”.

وتساءلت:”هل كل شيء مقيد ومنصوص عليه في خلافة عرش المغرب؟، موضحة الصحيفة أن هذا ما تود أن تصدقه في ظل وجود الكثير من الأمور المجهولة: حول الحالة الجسدية للملك، وما إذا كان سيكون هناك استمرارية أم لا؟

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسبانية قولها أن “المغرب الجار لإسبانيا من الجنوب، وتطوره له أهمية كبيرة بالنسبة لنا، الاستقرار في المنطقة المغاربية ضروري لمصالحنا”.

برميل بارود

وأشارت الصحيفة إلى أن منطقة الساحل تحولت بالفعل إلى برميل بارود وتتخلى عنها الدول الأوروبية وحلفاؤها بشكل متزايد، موضحة انه كان رحيل فرنسا من مالي وبوركينا فاسو القشة التي قصمت ظهر البعير، مشددة على أن الخطر الأكبر هو أن قوات المرتزقة ، لفاغنر ، على سبيل المثال ، يتم دمجها مع مصالح قوة مثل الصين، كما أنه في المنطقة المغاربية فإن التوتر بين المغرب والجزائر ، القوى الإقليمية المتناحرة ، مقلق للغاية، وفي الوقت الذي لم يرغب محمد السادس أبدًا في وصول الدم إلى النهر، فإنه ليس من المستبعد أن يفرض ابنه الآلة.

ونوهت الصحيفة إلى أن المواجهة بين المغرب والجزائر أصبحت معقدة بشكل متزايد، موضحة أن الامر يتعلق بالهيمنة في المغرب الكبير ولكن هناك أيضًا مفاتيح أفريقية، وهناك منافسة في منطقة الساحل، معتبرة أن الخطر الأكبر هو أن هناك العديد من الأسلحة في كلا البلدين، في وقت وقعت فيه إسبانيا في شرك هذا الصراع ، بسبب التحول التاريخي لحكومة بيدرو سانشيز في النزاع حول الصحراء الغربية ، بقيادة وزير خارجيته ، خوسيه مانويل ألباريس ، الذي انحاز إلى أطروحات المغرب.

المواجهة بين المغرب والجزائر تثير قلق إسبانيا

وفي هذا السياق، قال المصدر العسكري الإسباني:”إن أكثر ما يقلقنا ، في حالة وجود عملية خلافة ، هو تفاقم المواجهة بين المغرب والجزائر. أي شيء يخلق الفوضى في تلك المنطقة الحساسة سيؤثر علينا كثيرًا. بسبب الآثار التجارية والطاقة والهجرة والإرهاب “.

ووفقًا للجيش الإسباني الذي تمت استشارته ، من غير المرجح أن تتعرض سبتة ومليلية للتهديد بالوسائل التقليدية ، حيث توضح الحرب الروسية في أوكرانيا أن أي انتهاك للنظام الدولي له عواقب وخيمة.

وفي هذا الجان، أوضح المصدر العسكري:”يمكن للمغرب أن يعتمد على الولايات المتحدة ، لكننا في الناتو ، ونحن أعضاء في الاتحاد الأوروبي. هناك مشكلة أخرى تتمثل في الهجمات المختلطة ، مثل استخدام الترحيل ، على سبيل المثال “.

وعادت الصحيفة للحديث عن وريث العرش المغربي، قائلة إن ” الوريث الشاب يشبه جده الحسن الثاني أكثر من والده، ناقلة عن خبير مغربي قوله: “الخطر الأكبر هو أنه كان يدور في خلده أن ينفذ تعديلًا للشعار الترامبي لنجعل المغرب عظيماً مرة أخرى “. “مشكلة المغرب في زمن خلافة إسبانيا هي عدم اليقين بسبب موقف الرباط تجاه مدريد. خيار الأخ كوصي ليس غير معقول ، لكن يُعتقد أن من يدعمه أقلية. هناك احتمالات أخرى للحكام بينما يعزز الأمير صورته”.

وأضاف الخبير المغربي أن ” الشيء الجيد الذي يمتلكه المغرب حتى الآن هو أن رقم المسؤول واضح. وخلفهم هناك بعض الاستراتيجيين الذين يملون الأوامر. لكن في حالة وجود خلافة ، فإنها ستفتح حظرا على من يريدون استعادة السلطة التي لم تكن لديهم ، أو يسعى أتباع المغرب الكبير إلى أن يصبحوا أقوياء “.

وزعمت الصحيفة أن القلق بشأن السيناريو الذي سيحدث لمحمد السادس مشترك أيضًا في الأوساط الدبلوماسية الإسبانية، موضحة إنه “جزء من التحليل الذي يجب على سلطاتنا القيام به. في بلد مهم بالنسبة لنا مثل المغرب ، يجب توقع سلسلة من السيناريوهات المستقبلية وهذا جزء من عمل الدبلوماسية وأجهزة المخابرات “، يعترف خورخي دزكالار ، الدبلوماسي المتقاعد الذي عمل سفيراً لإسبانيا ، في هذه الصحيفة. في الرباط ومدير مركز المخابرات الوطني .

شائعات القصر تنمو

قالت الصحيفة إن غيابات الملك المستمرة – في عام 2022 قضى 200 يوم خارج البلاد ، بين باريس والجابون – وتدهور صحته ، الذي ظهر في إطللاته العلنية القليلة ، أجج الاضطرابات الداخلية في الأشهر الأخيرة. وكان محمد زيان ، وزير حقوق الإنسان الأسبق ، من أوائل الوجوه التي عبرت عن ذلك علناً ـ حيث دعا إلى فتح حقبة جديدة في الملكية العلوية ، على غرار تنازل خوان كارلوس الأول عن العرش.

وفي هذا السياق، أوضحت الصحيفة أن ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، نجل محمد السادس ، بلغ سن العشرين في مايو ، كما حدث أن دائرة المستشارين التي تحكم البلاد “بحكم الأمر الواقع” احتفلت بهذه المنسبة باعتبارها علامة فارقة في “العرش العلوي المجيد ، الضامن لوحدة واستقرار وازدهار المملكة”.

وأوضحت الصحيفة أن مولاي الحسن يدرس حاليا الحوكمة والاقتصاد والعلوم الاجتماعية في جامعة البوليتكنيك بالرباط ، وهي المؤسسة التي يحضرها أبناء النخبة المحلية موضحة أنه يعيش مع والدته ، الأميرة الرصينة للا سلمى ، المطلقة من الملك قبل خمس سنوات والمسؤولة عن تدريب ملك المستقبل. نما حضوره العلني في السنوات الأخيرة على حساب غياب والده المطول. وترأس الأسبوع الماضي حفل تخريج ضباط من الجيش المغربي في مدينة القنيطرة شمال غرب المغرب.

غياب الملك أثر على شعبيته

واعترف مصدر مغربي مطلع على الشؤون التي يتم تسويتها في مكاتب المملكة في حديث مع الصحيفة بأن “غياب الملك ورحلاته خارج المغرب أثرت على شعبية النظام الملكي”.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته:” ، يتساءل الناس في الشارع عمن سيخلف الملك. هناك فراغ واضح في السلطة. لا أحد يعرف إلى أين تتجه البلاد. ويضيف: “هذا يؤثر بشكل كبير على شعبية الملك والنظام الملكي ، خاصة بعد أن لم يتدخل الملك أو حتى الحديث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية”.

حرب التضليل

بحسب الصحيفة، فإنه كما هو الحال في أي حرب تحترم نفسها ، فإن المعلومات هي أحد أسلحة الأطراف المتنازع عليها في ممرات القصر العلوي.

وحول هذا الامر، قال مصدر مغربي آخر استشارته الصحيفة “لا يسرب المطلعون أي معلومات عما يحدث بالفعل ، إلا عندما يكون ذلك تحركًا تكتيكيًا من شأنه أن يستخدم بسهولة معلومات كاذبة لخدمة مصالحهم” موضحاأن إحدى لشائعات تشير إلى احتمال استقالة محمد السادس ، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق لابنه أو أخيه لتولي العرش.

وحذر الخبير الذي يستذكر بالتحديد السنوات التي سبقت وفاة الحسن الثاني وتولي عرش محمد السادس، قائلا: “الضجيج ، على أي حال ، يشير إلى أن هناك بعض الانزعاج في القصر ، وأن بعض الناس هناك غير راضين عما يحدث ، أو خائفين مما قد يحدث ، بما في ذلك المشاجرات بين والدة ولي العهد وأخوات الملك”، موضحا انه “ملِك. وهذا النوع من الأوضاع يفتح الأبواب أمام تطورات غير متوقعة”.

بلبلة وشائعات قديمة

كما استذكر الخبير انتشار البلبلة والشائعات بين أنصار كل من الأبناء، موضحا انه “في نهاية عهد حسن الثاني ، كانت هناك شائعات كبيرة تقول إن وريثه محمد السادس كان عبقريًا وفعالًا ومنفتح الذهن … وآخرون قالوا إنه كان سطحيًا وعنيفًا وأنه مهتم فقط في أوقات الفراغ ، وتم الترويج للصورة العكسية لأخيه”.

وأضاف:”عندما اتضحت الأمور ، اتضح أنها كانت تلاعبًا من جانبه ومن جانب آخر، قاده وزير الداخلية الذي أخذ المنصب لمدة عشرين عاما إدريس البصري، وكان من أول الأشياء التي قام بها محمد السادس إذلاله والتخلص منه ، حيث تمت إقالته بعد وفاة الحسن الثاني وذهب إلى المنفى في باريس حيث توفي عام 2007.

ضعف الاقتصاد والغضب الشعبي

في هذا السياق، اكد خبير اقتصادي مغربي على أنه يضاف إلى التشابك الذي يمر به القصر العلوي وضع اقتصادي وسياسي واجتماعي حساس، حيث بلغ معدل التضخم 7.1٪ في نهاية مايو بعد أن تجاوز 10٪ في فبراير، كما تضاعفت أسعار المواد الغذائية الأساسية ثلاث مرات في غضون أسابيع ، مما أثار السخط الشعبي في بلد به هوة اجتماعية ملحوظة واقتصاد ضعيف للغاية”.

اقتصاد مفكك

ووصف الخبير الاقتصاد المغربي بأنه اقتصاد مفكك تماما بالافتراس والفساد، ومثقل بالتكلفة الفلكية المطلقة للصحراء والجيش وسباق التسلح مع الجزائر ؛ والإهدار الباهظ للنظام الملكي وإدارة النخب.

وأضاف أن الإدارة ونفقاتها الهائلة في الحفاظ على “المكانة الدولية” تفتقر إلى “العقلانية الاقتصادية وتستهلك الثروة القليلة التي تركناها والتي يمكن أن تسهم في تنميتنا”.

وقال مصدر آخر أن “حالة عدم الاستقرار التي تضاف إلى غياب الحريات العامة واضطهاد المعارضين تضيف إثارة إلى كوكتيل القصر”، موضحا بالقول:”لن أقدم أي توقعات في الوقت الحالي. عندما تكون الأوضاع متوترة ، تكون الأزمات عميقة ولا حلول لها ، والفاعلون كثيرون ، والسيناريوهات لا تنتهي والقواعد يمكن أن يكسرها أي لاعب في أي وقت”.