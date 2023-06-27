الثلاثاء, يونيو 27, 2023
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انفجرت في جزء من الثانية.. فيديو يحاكي النهاية المأساوية للغواصة تيتان

غواصة تيتان تعرّضت لانبجار داخلي قبل أيام أدّى، حسب تقديرات السلطات الكندية والأمريكية، لوفاة طاقمها المُكون من 5 أفراد

كتب فهمي الورغمي
الغواصة تيتان
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وطن- الانبجار أو الانخساف أو الانفجار نحو الداخل أو الانفجار إلى الداخل (بالإنجليزية Implosion)‏ هو عملية تتعرض فيها الأشياء نتيجة انهيارها داخليًا أو تعرضها لضغط من خارجها إلى داخلها.

وعلى عكس الانفجار، يركز الانبجار على المادة والطاقة. غالبًا ما يتضمن الانبجار اختلافًا بين الضغط الداخلي (الأدنى) والخارجي (الأعلى)، أو القوى الظاهرة والباطنة، يكون كبيرًا جدًا بحيث تنهار البنية من الداخل من تلقاء نفسها.

اختفاء الغواصة “تيتان” ومقتل ركابها الخمسة

ومن أبرز حوادث الانبجار، ماتعرّضت له الغواصة “تيتان” التي تحطمت من الخارج نتيجة للضغط الهيدروستاتيكي لمياه الأطلسي المحيطة بها على عمق مايزيد عن 3800 متر.

وحسب تقارير إعلامية أوروبية وأمريكية -شأن شبكتي BBC و CBSNews، فقد تعرّضت الغواصة تيتان لانبجار بسبب الضغط الخارجي على هيكلها الذي لم يكن قد خضع لفحوصات مستقلة للتأكد من قدرته على تحمل الظروف القاسية التي ستتم فيها الرحلة إلى أعماق البحار.

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وأفاد المصدران، أن سلطات من الولايات المتحدة وكندا، بدأت بالفعل عملية التحقيق في سبب الانبجار القاتل للغواصة تيتان والذي أدى لمقتل ركباها الخمسة.

تجدر الإشارة في السياق، أن حطام تيتان موجود على عمق حوالي 12500 قدم (3810 أمتار) تحت الماء، على بعد مئات الأمتار من حطام السفينة تيتانيك الذي كانت الغواصة في طريقها لاستكشافه، وتحديدا جنوب شرق سواحل نيوفندلاند الكندية، شمال المحيط الأطلسي.

وكان خفر السواحل الأميركي قال، الخميس، إن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغوّاصة لقوا حتفهم بعدما تعرّضت لـ”انفجار كارثي”. وعُثر على الحطام في قاع البحر على بُعد 500 متر عن حطام “تيتانيك“.

اختفاء الغواصة تيتان
اختفاء الغواصة تيتان

غواصة تايتان تعرضت لـ “انبجار”

منذ أيام، أعلنت السلطات في كندا وأمريكا، أن غواصة تيتان لم تتعرض لانفجار تحديداً (والذي يحدث من الداخل إلى الخارج) بل لـ”انبجار” (الذي يحدث من الخارج إلى الداخل)، وهو عملية تجعل الجسم ينهار على نفسه نتيجة ضغط من الخارج إلى الداخل.

وفي أغلب الحالات (أي في حوادث الانبجار)، يكون سبب الانبجار الاختلاف بين الضغط الداخلي والخارجي (ضغط المياه تحديداً في حالة تيتان)، الذي يكون قوياً جداً، بحيث ينهار هيكل الجسم إلى الداخل من تلقاء نفسها.

كما أن الانبجار يحدث بشكل سريع جداً، ففي غضون أجزاء من الألف من الثانية، لذا فمن المرجح أن ركاب “تيتان” لم يلاحظوا حدوث أي خلل.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات الفيديوهات التي ترصد حوادث سابقة لـ انبجار عدد من خزانات الهواء على اليابسة، تحاكي المصير الذي على الأغلب، واجهه ركاب الغواصة تايتان، وعددهم 5.

المصدرتويتر، BBC ،CBSNews، رصد وتحرير وطن

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