بعد 111 سنة من غرقها..ماذا وجد العلماء في سفينة تيتانيك؟

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وطن- على الرغم من غرقها في 14 أبريل 1912، لم يتم اكتشاف حطام سفينة “آر إم إس تايتانيك” حتى عام 1985 في قاع المحيط قبالة ساحل نيوفاوندلاند، كندا.

وعلى الرغم من أن أجزاء منها كانت مدمرة كلِّيًّا، إلا أن الغواصين كانوا قادرين على إنقاذ الكثير من العناصر المذهلة والحفاظ عليها، وفقا لما كشفته مجلة “باست لايف“.

ماذا وجد العلماء في سفينة تيتانيك؟

آلة الكمان



تم العثور على آلة الكمان التي استخدمها قائد الفرقة الموسيقية والاس هارتلي لعزف أغنية “Nearer، My God، to Thee” عندما غرقت السفينة.

تم بيع الآلة مقابل 1.7 مليون دولار خلال مزاد في المملكة المتحدة في عام 2013، وهو أعلى مبلغ تم دفعه مقابل قطعة أثرية خاصة بتيتانيك.

زيوت عطرية

عندما صعد الكيميائي الألماني أدولف سالفيلد إلى السفينة، أخذ معه حقيبة مليئة بزجاجات العطور – وكلها وجدت في حطام السفينة.

في منشور على إنستغرام، شارك معرض Titanic: The Artifact Exhibition صورة لهذه القوارير الزجاجية، والتي، بشكل لا يصدق، “لا تزال تنبعث منها روائح الزيوت التي احتوتها عندما وقع فحصها.”



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زوج من القفازات

كان زوج من القفازات القطنية البيضاء أحد القطع الأثرية التي تم العثور عليها في حطام تيتانيك.

ومنذ ذلك الحين أطلق عليها اسم بعض “أندر القطع الأثرية التي عثر عليها على تيتانيك على الإطلاق”، وفقًا لصحيفة يو إس إيه توداي.

تم عرض القفازات في العديد من معارض تيتانيك منذ العثور عليها. ولكن في عام 2016، تمت إعادتها إلى الخزينة لحفظها.



قائمة بوجبات الطعام الأخيرة على متن السفينة

تم بيع قائمة الوجبة الأخيرة التي تم تقديمها على متن تيتانيك لركاب الدرجة الأولى بالمزاد العلني في عام 2012، وبيعت مقابل 83000 دولار، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية.

تم تقديم الوجبة في نفس اليوم الذي تحطمت فيه السفينة في النهر الجليدي.

كما هناك أكثر من 40 خيارًا مختلفًا لتناول وجبة غداء واحدة.