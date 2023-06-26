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رياضة

موعد تقديم ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي

إنتر ميامي سيقوم حفل تقديم ميسي وبوسكيتس في ال16 من شهر يوليو / تموز القادم

كتب فارس أبو شيحة
موعد تقديم ميسي مع إنتر ميامي
موعد تقديم ميسي مع إنتر ميامي
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد تقديم ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، برفقة زميله السابق سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني السابق، بعد انتقالهما إلى صفوف الفريق الأمريكي في سوق الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن إدارة إنتر ميامي الأمريكي تخطط لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس معاً إلى جماهير النادي الأمريكي، في شهر يوليو/ تموز القادم على ملعب النادي.

موعد تقديم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

وأوضحت الصحيفة، بأن نادي إنتر ميامي الأمريكي حدد يوم ال16 من شهر يوليو/ تموز القادم، موعد تقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس في مؤتمر صحفي داخل ملعب فريق النادي. وسط حضور حاشد من الجماهير والعشاق داخل مدرجات الملعب.

كما وانتقل ميسي وزميله السابق بوسكيتس هذا الصيف، في صفقتي انتقال حر بالمجان. بعد انتهاء عقدهما مع باريس سان جيرمان وبرشلونة.

جوردي ألبا على خطى ميسي وبوسكيتس

ودخل نادي إنتر ميامي الأمريكي في مفاوضات مع الظهير الأيسر لنادي برشلونة السابق، الإسباني جوردي ألبا، للحصول على خدماته بعد رحيله عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف. ليتكرر سيناريو ثلاثي اللاعبين في برشلونة.

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ميسي لاعب إنتر ميامي
ميسي لاعب إنتر ميامي

كما وبحسب التقارير الصحفية، بأن البرغوث الأرجنتيني ميسي وقع على عقد مع نادي إنتر ميامي لمدة 3 مواسم كاملة، بعقد يمتد لمدة عامين ونصف. حيث تتراوح قيمة التعاقد ما بين 50-60 مليون دولار في الموسم الواحد. وفق ما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية.

وكان ميسي فضل عرض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي. هذا الصيف، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، على حساب العودة إلى فريقه الأسبق برشلونة، أو قبول عرض نادي الهلال السعودي الذي قدر قيمته 400 مليون يورو.

يذكر بأن عقد الأرجنتيني ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي، يمتد لغاية صيف 2026.

ميسي وبوسكيتس
ميسي وبوسكيتس
المصدروطن + موندو ديبورتيفو + ميامي هيرالد

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