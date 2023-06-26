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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن موعد تقديم ليونيل ميسي مع فريقه الجديد إنتر ميامي الأمريكي، برفقة زميله السابق سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني السابق، بعد انتقالهما إلى صفوف الفريق الأمريكي في سوق الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، بأن إدارة إنتر ميامي الأمريكي تخطط لتقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس معاً إلى جماهير النادي الأمريكي، في شهر يوليو/ تموز القادم على ملعب النادي.

موعد تقديم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي

وأوضحت الصحيفة، بأن نادي إنتر ميامي الأمريكي حدد يوم ال16 من شهر يوليو/ تموز القادم، موعد تقديم الثنائي ميسي وبوسكيتس في مؤتمر صحفي داخل ملعب فريق النادي. وسط حضور حاشد من الجماهير والعشاق داخل مدرجات الملعب.

كما وانتقل ميسي وزميله السابق بوسكيتس هذا الصيف، في صفقتي انتقال حر بالمجان. بعد انتهاء عقدهما مع باريس سان جيرمان وبرشلونة.

📰 Mundo Depotivo : يُخطط إنتر ميامي ليكون يوم 16 يوليو ( من مواجهة أمام سانت لويس سيتي ) الظهور الأول للأسطورة ليونيل ميسي و سيرجيو بوسكيتس وأن يكون له تأثير عالمي كبير جدًا. pic.twitter.com/cxL1bdgwzd — نادي إنتر ميامي Inter Miami CF (@InterMiamiAr) June 25, 2023

جوردي ألبا على خطى ميسي وبوسكيتس

ودخل نادي إنتر ميامي الأمريكي في مفاوضات مع الظهير الأيسر لنادي برشلونة السابق، الإسباني جوردي ألبا، للحصول على خدماته بعد رحيله عن صفوف النادي الكتالوني هذا الصيف. ليتكرر سيناريو ثلاثي اللاعبين في برشلونة.

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كما وبحسب التقارير الصحفية، بأن البرغوث الأرجنتيني ميسي وقع على عقد مع نادي إنتر ميامي لمدة 3 مواسم كاملة، بعقد يمتد لمدة عامين ونصف. حيث تتراوح قيمة التعاقد ما بين 50-60 مليون دولار في الموسم الواحد. وفق ما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية.

#ليونيل_ميسي سيبدأ مسيرته مع #إنتر_ميامي في الـ 21 من يوليو المقبل أمام كروز أزول المكسيكي في افتتاحية كأس الدوري#الشرق_رياضة #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/uLoIumlg2b — الشرق رياضة (@AsharqSports) June 20, 2023

وكان ميسي فضل عرض الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي. هذا الصيف، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي، على حساب العودة إلى فريقه الأسبق برشلونة، أو قبول عرض نادي الهلال السعودي الذي قدر قيمته 400 مليون يورو.

يذكر بأن عقد الأرجنتيني ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي، يمتد لغاية صيف 2026.