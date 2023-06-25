دراسة: مشروبات تزيد من نسبة الدهون الثلاثية بنسبة 53٪ وتهدد صحّة القلب

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وطن-تشير دراسة جديدة إلى أن المشروبات الغازية والمشروبات التي تحتوي على سكريات مضافة يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، مع احتماليّة وجود آثار صحية خطيرة، بحسب مجلّة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانيّة.

فكيف يمكن أن تشكّل مشروبات الطاقة أو العصائر المليئة بالسكريات المضافة خطرًا على صحّتنا؟

كشفت الأبحاث المنشورة في مجلة جمعية القلب الأمريكية عن الجانب السيئ للمشروبات السكرية. وقال العلماء إن علبة مليئة بنحو 330 مل من أي مشروب غني بالسكريات المضافة (المشروبات الغازية والعصائر المعلبة ومشروبات الطاقة) يوميًا تكفي لتعريض نظام القلب والأوعية الدموية للخطر.

المشروبات الغازية ومشاكل القلب

من خلال تحليل بيانات 6000 شخص على مدى 12 عامًا (1991-2014)، وجد فريق البحث أن الاستهلاك اليومي لهذه الكمية كان مرتبطًا بزيادة بنسبة 53٪ في الدهون الثلاثية وانخفاض بنسبة 98٪ في الكوليسترول الجيّد.

لم تظهر النتائج الآثار الصحية السلبية المرتبطة باستهلاك المنتجات الخفيفة والعصائر الطبيعية 100٪. ومع ذلك، لا ينصح الخبراء بالاستهلاك المفرط لهذه المشروبات كبديل، حيث يلزم إجراء مزيد من الدراسات، حسبما ترجمته “وطن“.

من جهتها، شاركت المتخصّصة في التغذية في المركز الطبي بجامعة نيويورك والتي شاركت في البحث، سامانثا هيلر، بعض النصائح للحد من استهلاك هذه الأنواع من المشروبات: