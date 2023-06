تقييم عاجل للاستخبارات البريطانية يكشف الجهة التي ستحسم مستقبل تمرد قوات فاغنر

- Advertisement -

وطن- نشرت وزارة الدفاع البريطانية تقييماً هاماً للاستخبارات يوضح مآلات تمرد زعيم قوات فاغنر الروسية، فغيني بريغوزين، على وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة في تغريدات لها عبر حسابها الرسمي على “تويتر“، إنه ” في الساعات الأولى من يوم 24 يونيو 2023، تصاعد الخلاف بين مجموعة فاغنر الممثلة بـ يفغيني بريغوزين ووزارة الدفاع الروسية إلى مواجهة عسكرية صريحة”.

وأوضحت أنه ” في عملية وصفها بريغوجين بأنها “مسيرة من أجل الحرية”، عبّرت قوات مجموعة فاغنر من أوكرانيا المحتلة إلى روسيا في موقعين على الأقل”.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية على أنه “في روستوف أون دون، احتلت فاغنر بشكل شبه مؤكد مواقع أمنية رئيسية، بما في ذلك المقر الرئيسي الذي يدير العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا”.

فاغنر تستهدف الوصول إلى موسكو

وكشفت الوزارة في بيانها أن الاستخبارات تعتقد أن “وحدات فاجنر الإضافية تحركت شمالًا عبر Vorenezh Oblast، وتهدف بشكل شبه مؤكد للوصول إلى موسكو“.

وأشارت إلى أنه “مع وجود أدلة محدودة للغاية على القتال بين فاغنر وقوات الأمن الروسية، من المحتمل أن البعض ظل سلبيًا، خاضعًا لفاغنر”.

الحرس الوطني الروسي سيحسم الأمر

وفي تقييمها الاستخباري، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أنه “خلال الساعات القادمة، سيكون ولاء قوات الأمن الروسية، وخاصة الحرس الوطني الروسي، هو المفتاح لكيفية استمرار الأزمة. يمثّل هذا التحدي الأكبر للدولة الروسية في الآونة الأخيرة”.

بوتين يتعهّد بمعاقبة زعيم فاغنر

يأتي هذا في وقت قال فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب طارئ متلفز، يوم السبت، إن “التمرد المسلح” لقوات المرتزقة التابعة لمجموعة فاغنر يعدّ خيانة وإن أي شخص حمل السلاح ضد الجيش الروسي سيعاقب”.

وأكد “بوتين” في خطابه، أنه سيفعل كل شيء لحماية روسيا، وأنه سيتم اتخاذ “إجراء حاسم” لتحقيق الاستقرار في روستوف أون دون، وهي مدينة جنوبية حيث قال قائد فاجنر يفغيني بريغوزين إن قواته سيطرت على جميع المنشآت العسكرية. وذلك وفقاً لما نقلته “رويترز“.