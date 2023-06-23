ضغوط أمريكية أوروبية لإخراج الإمارات من القائمة الرمادية المالية.. ماذا تعني الخطوة؟

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وطن – تضغط الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، على هيئة رقابة مالية عالمية، لإزالة الإمارات من القائمة الرمادية لغسيل الأموال ، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة “بوليتيكو”.

وتم وضع دولة الإمارات العربية المتحدة على القائمة الرمادية لـ 23 دولة في مارس من العام الماضي، من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) ومقرها باريس؛ لفشلها في تلبية معايير المنظمة في مكافحة التهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وكانت هذه الخطوة بمثابة ضربة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، التي نصبت نفسها كأكبر مركز تجاري وتجاري في الشرق الأوسط.

وأثار الخبراء في مجموعة مراجعة التعاون الدولي (ICRG)، التابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مؤخرًا، مخاوف بشأن موثوقية المعلومات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة كجزء من جهودها للخروج من القائمة الرمادية.

ووفقًا لتقرير الأربعاء الصادر عن بوليتيكو، رفض ممثلون من ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة معالجة هذه القضية.

ICRG هي المسؤولة عن مراقبة التقدم المحرز في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيُستخدم تقريرها لتحديد ما إذا كانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ترفع الدولة الخليجية من القائمة الرمادية في وقت لاحق من هذا العام.

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ومن المقرر أن تجتمع مجموعة العمل المالي في باريس هذا الأسبوع.

وأثار ميشيل فيرفلويت ، ممثل اللجنة البلجيكية، مخاوف بشأن ما وصفته “بوليتيكو” بأنه “دفعة لتسريع إزالة الإمارات من القائمة الرمادية على الرغم من افتقارها إلى تقدم ملموس في القضاء على غسيل الأموال.

وتم رفض اعتراضات Vervloet ، وفقًا لصحيفة بوليتيكو. الآن، يخطط روبرتو أنجيليتي المسؤول في بنك إيطاليا الذي يعمل كرئيس مشارك لـ ICRG، لتحديد موعد زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة، فيما وصفه التقرير بأنه خطوة أخيرة في عملية التقييم التي تشير إلى إزالة بلد من القائمة الرمادية.

في الواقع ، لم تؤثر القائمة الرمادية على جاذبية الإمارات للأعمال، وفي نفس العام الذي كانت فيه الدولة مدرجة في القائمة الرمادية، اجتذبت أكبر صافي تدفق من أصحاب الملايين في العالم، وأصبحت دبي أيضًا رابع أكثر أسواق العقارات الفاخرة نشاطًا في العالم بعد نيويورك ولوس أنجلوس ولندن.

واستفادت دبي من تدفق المواطنين الروس الذين يتطلعون إلى الهروب من العقوبات الغربية ، وكذلك من تداعيات حرب موسكو في أوكرانيا ، مثل التجنيد العسكري.

الإمارات دولة ملكية وأمنية مطلقة لا تتسامح مع المعارضة. ومع ذلك ، فقد توافد الغربيون والناس من الشرق الأوسط على البلاد ، مشيرين إلى ارتفاع مستويات السلامة العامة ، والضرائب المنخفضة ، وأسلوب الحياة الساحر.

ومع ذلك ، فإن حذفها من القائمة الرمادية سيمثل فوزًا رمزيًا لأبو ظبي ، التي استخدم منتقدوها – خاصة في الغرب – سمعتها كمركز لغسيل الأموال لدعم دعواتهم إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد الإمارات العربية المتحدة بشأن مخاوف حقوق الإنسان .

في الشهر الماضي ، قال السناتور الديمقراطي كريس مورفي: “لا سيما في الخليج … إنهم يتخذون قرارات فردية لدعم تهرب روسيا من العقوبات”.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، نفسها قد وصفت الإمارات العربية المتحدة في مارس / آذار الماضي، بأنها “دولة محط اهتمام”، حيث تتطلع إلى خنق علاقات روسيا بالاقتصاد العالمي.

ودعم الولايات المتحدة لشطب الإمارات من القائمة الرمادية قد يكون علامة صغيرة على أنها تتطلع الآن إلى إصلاح العلاقات مع الدولة بعد تعرضها للتوتر.

وفي مايو، خرجت الإمارات من قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تحمي الشحن في الخليج، وجاء القرار بعد أن ذكرت مقالة في “وول ستريت جورنال”، أن الإماراتيين كانوا محبطين مما اعتبروه رد فعل واشنطن الضعيف على مصادرة ناقلات النفط الإيرانية، كما رفضت أبو ظبي الرد الأمريكي على هجمات الطائرات بدون طيار من المتمردين الحوثيين في اليمن.

وفي يونيو، التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في واشنطن، بنظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وتحدثت قراءات صادرة عن البيت الأبيض عن “الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين ، فيما بدا أنه محاولة للتقليل من شائعات الخلاف.

وجاء في بيان البيت الأبيض، أن الشيخ طحنون أشاد بشراكة الولايات المتحدة الأمنية والدفاعية القوية مع الإمارات .

تاريخياً ، كانت الولايات المتحدة الشريك الخارجي الأول للخليج ، لكنها تواجه منافسة متزايدة مع الصين ، التي برزت كأكبر مشترٍ للنفط في المنطقة. في مارس ، توسطت بكين في اتفاق لإعادة العلاقات بين إيران والسعودية.