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مغرد يروي ردة فعل ناصر صباح الأحمد حينما أبلغه بتسمية ابنه على اسمه.. لن تصدق ما فعله!

ناصر صباح الاحمد تكفل بابنه حتى يتوظف

كتب سالم حنفي
مغرد يروي ردة فعل ناصر صباح الأحمد حينما أبلغه بتسمية ابنه على اسمه.. لن تصدق ما فعله
ناصر صباح الأحمد
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وطن- روى مغرد كويتي موقف مؤثر جدا حدث له مع الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الصباح، نجل أمير الكويت السابق، صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقال المغرد الكويتي أنه حضر إلى الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد وأبلغه بأن الله رزقه بولد ويرغب ان يسميه “ناصر” على اسمه.

وأوضح أن ناصر صباح الأحمد الذي شغل منصب وزير الدفاع قبيل وفاته، “طار من الفرحة”، مبلغا إياه بأنه سيمنحه هدية كبيرة.

كفالة كاملة

وكشف المغرد الكويتي بأن الراحل ناصر صباح الاحمد تكفل بكل مصاريف ابنه من يوم ميلاده حتى يحصل على وظيفته التي يريدها حينما يكبر.

ولفت إلى أنه تعهد له بأنه إذا توفي فإن أولاده من بعده سينفذون ما وصى وتعهد به.

وأكد المغرد على أنه بالفعل اوصى أولاده بالأمر، لافتا إلى أنهم ما زالوا يعملون بوصية والدهم.

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ناصر صباح الأحمد
مغرد يروي ردة فعل ناصر صباح الأحمد

ميلاده ومناصبه

يشار إلى أن الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح من مواليد 27 أبريل 1948، وهو الابن الأكبر لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وبتاريخ 7 ديسمبر /كانون أول 1999 صدر مرسومٌ بتعيينه مُستشارًا خاصًا لسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وبتاريخ 11 فبراير/ شباط 2006 صدر مرسومٌ بتعيينه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري، وبتاريخ 11 ديسمبر/كانون أول 2017 صدر مرسومٌ بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للدفاع، وأُعفي من منصبه.

مهندس مشروع مدينة الحرير

وكان يُنظر إلى الشيخ ناصر صباح الأحمد على أنهُ المسؤول الرئيس لمشروع مدينة الحرير، الذي يعد أحد المشاريع الضخمة في الكويت باستثمارات تُقدر بأكثر من 100 مليار دولار أمريكي.

أسس الشيخ ناصر صباح الأحمد دار الآثار الإسلامية، وهي مؤسسة ثقافية كويتية تضم مجموعة فنية كويتية خاصة، يمتلكها الشيخ ناصر وزوجته الشيخة حصه صباح السالم الصباح.

كما شغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب العضوية الفخرية في مجلس أمناء متحف المتروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك.

وفاة ناصر صباح الأحمد

وأعلن الديوان الأميري في الكويت عن وفاة ناصر صباح الأحمد في يوم الأحد 20 ديسمبر/كانون اول 2020 ميلاديّا، الموافق 5 جمادى الأولى 1442 هجريّا، وذلك في مستشفى الأحمدي في الكويت عن عمر ناهز 72 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان والده الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد توفي في يوم 29 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، في الولايات المتحدة الامريكية بعد مكوثه عدة ايام فيها لتلقي العلاج.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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