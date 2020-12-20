الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح نجل أمير الكويت الراحل يلحق بوالده بعد 3 أشهر من وفاته .. وهذا سبب الوفاة

أعلن في الكويت اليوم الاحد عن وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النجل الأكبر للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد ووزير الدفاع الكويتي السابق .

ونعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد عن عمر يناهز 72 عاما، الذي غادر الحياة بعد 3 أشهر من رحيل والده أمير الكويت السابق صباح الاحمد.

وسيوارى جثمان الشيخ الراحل الثرى في الساعة 9:30 من صباح يوم غد الإثنين .

وتصدّر اسم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح أمس السبت موقع تويتر بالكويت.

وجاءت تغريدات الكويتيين على هاشتاغ باسم الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح في مجملها بدعوات الشفاء العاجل للشيخ ناصر الذي أشارت وسائل إعلام كويتية قبل أسابيع الى تدهور في حالته الصحية.

وكان الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، أعلن في الـ23 نوفمبر الماضي، عن إجرائه فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح، شاكراً الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على اهتمامهم وسؤالهم الدائم.

بحمدالله ولطفه ورعايته أجريت هذا الأسبوع فحوصات طبية شاملة تكللت بالنجاح. وأتقدم بالشكر الجزيل لسيدي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهم الله على اهتمامهم وسؤالهم الدائم ، — ناصر صباح الأحمد الصباح (@nsaalsabah) November 23, 2020

وأجرى منتصف عام 2018 عملية جراحية؛ لاستئصال ورم في الرئة، تكللت بالنجاح في مستشفى خارج البلاد، ليواصل منذ ذلك الحين استكمال علاجه خارج البلاد، وخضوعه للفحوصات بين الحين والآخر.

وتواجد الشيخ ناصر الصباح في الولايات المتحدة للعلاج، قبل أن يعود للكويت إثر وفاة والده، ليستكمل بعد ذلك رحلة علاجه في مستشفيات بلاده.