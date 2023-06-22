مريم الدباغ في أكثر إطلالاتها إثارة.. صدرها كاد أن يسقط من البكيني العاري! (شاهد)

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وطن- بلا خجل أو مواربة وبإطلالة جرئية جدا، واصلت العارضة التونسية المثير للجدل، مريم الدباغ، حملتها الإعلانية لشركة “والك آكتيف وير” التونسية المحلية، المتخصصة في صناعة ملابس السباحة والرياضة النسائية.

ونشرت مريم الدباغ مقاطع فيديو لها وهي تروج لـ”بيكيني” مثير جدا من انتاج الشركة المحلية.

وظهرت مريم الدباغ داخل المنزل مرتدية “المايوه” الجديد الذي كشف الكثير من جسدها، وأظهر صدرها بشكل فاضح.

أجمل مايوه ارتدته

وبدأت مريم الدباغ في شرح موصفات المايوه باللون الاسود الذي ارتده، معددة مزاياه المتعلقة بسهولة ارتدائه، موضحة بانه أجمل مايوه ارتدته في حياتها.

تجربة عملية

ولم تكتف مريم الدباغ باستعراض المايوه الجديد والمثير في المنزل، بل قامت بتجربته عمليا، حيث وثقت نفسها وهي تنزل إلى حمام السباحة لتقوم بتجربته على أرض الواقع.

وكانت المشهورة التونسية مريم الدباغ قد ظهرت أمس بملابس بحر وصفها متابعوها بـ” فاضحة”، كانت قد أعلنت عنها قبل يوم فقط من تجربتها بنفسها ولكن لشركة مختلفة.

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إعلان لبيكيني أرجواني لشركة مختلفة

ونشرت مريم الدباغ فيديوهات عدة عبر خاصية القصص المصورة على “انستغرام“، ظهرت خلالها ببكيني بدرجات الأرجواني، أمام حمام السباحة.

ووثقت مريم الدباغ، لحظة تجولها بالفندق، وصولاً إلى المسبح، ودخلت المياه وهي تصور، لكنها توقفت قبل السباحة.

مريم الدباغ تحمل الجنسية البريطانية

يشار إلى أن مريم الدباغ المثيرة للجدل، من مواليد 14 مايو/آيار 1986 وتقضي أغلب وقتها مع عائلتها في لندن.

وتحمل مريم الدباغ الجنسيّة البريطانيّة وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في سلاح الجوّ البريطاني لكنّها اختارت فيما بعد تغيير تخصّصها ودراسة الموضة في إيطاليا.

وأكدت أنها رفضت الإلتزام بالعمل في الجيش البريطاني لمدّة 20 سنة والمشاركة في الحروب، لهذا غيّرت تخصّصها وتوجّهت للموضة والديكور، ومن ثم التلفزيون بداية في قناة التاسعة ثم تحولت إلى قناة الحوار التونسي التي تم طردها منها بعد موسم ناجح من برنمج Bas Les Masques “سقوط الأقنعة”.