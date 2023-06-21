مشهور عماني يثير حفيظة مواطنيه بما فعله في الحرم المكي (فيديو)

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وطن- تعرض منشىء محتوى عماني لهجوم واسع من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوته المشاهير لأداء فريضة الحج وتغطية مشاعرها، متهمين إياه بأنه يبحث أيضاً عن الشهرة وينتهك حرمة المكان من خلال صوته المرتفع وحركاته التمثيلية.

وظهر المشهور العماني من أمام الحرم المكي، وهو يصرخ بانفعال: “أين أنتم يا مشاهير عن الحج هذه الأماكن الطاهرة لم تفكروا يوماً واحداً أن تغطوا هذه الأماكن الطاهرة”.

وأضاف وهو يؤدي حركات تمثيلية :”أم تنتظرون ملك الموت ثم تفكرون؟!”

استغلال المشاعر المقدسة للترويج

ويسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول له:” أول مرة أشوف مشهور يغطي الحج” ليرد بنبرة ساخرة:” الله “يبجح” حملة مناسك الحرمين للحج والعمرة الله يحفظهم”. واستدرك: “فكر فكر وغطي.. منى .. عرفة .. مزدلفة”.

واستدار إلى الخلف ليشير إلى الحرم المكي خلفه ويقول:” الحرم المكي لديك متابعون حاول أن تحفزهم على أن يأتوا إلى هذه الأماكن المقدسة”.

📍لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، عندما يستغل المشاعر المقدسة للترويج (الفاشل).. اتركوا هذه البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة للعبادة بعيدا عن مرض الشهرة.. استغفر الله احسن أسكت https://t.co/PTjWPJ7KvU — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) June 20, 2023

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وشارك “ناصر الشقصي” مقطع الفيديو على حسابه في ” تويتر” وعلق عليه منتقدا: “عندما يستغل المشاعر المقدسة للترويج (الفاشل).. اتركوا هذه البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة للعبادة بعيدا عن مرض الشهرة.. استغفر الله احسن أسكت”.

📍لا حول ولا قوة الا بالله، انا لله وانا اليه راجعون، عندما يستغل المشاعر المقدسة للترويج (الفاشل).. اتركوا هذه البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة للعبادة بعيدا عن مرض الشهرة.. استغفر الله احسن أسكت https://t.co/PTjWPJ7KvU — زاهر الشقصي (@shaqsi_zaher) June 20, 2023

انتقادات واسعة لفيديو المشهور العماني أمام الحرم

وانهال على المشهور العماني سيل من الردود والتعليقات التي حملت الطابع السلبي في أغلبها واتهمه بعضهم باستغلال الحج لاكتساب المزيد من الشهرة.

وفي هذا السياق علق “يعقوب السيفي”:”هذا رايح يغطي ولا يجاهد في سبيل الشهرة!!”.

فيما سخر “محمد المخيني” من الشقصي قائلاً: “بكره أنا بحجز طائرة إلى مكة، وأضاف :”الحشر حاشر عمره في كل بقعه”.

واستدرك بنبرة تنمر:”لا تستبعد يطلع فوق الكعبة يساعدهم في كسوتها”.

😂😂😂😂

بكره انا بحجز طائرة الى مكه

الحشر حاشر عمره في كل بقعه

لا تستبعد يطلع فوق الكعبة يساعدهم في كسوة الكعبة — محمد المخيني M.Almukhaini (@Mmukhaini_TV86) June 19, 2023

وعقب “فيصل بن سعيد العلوي“: ” أسوأ ما يشغلنا ويشغل الناس هو أن هاتفك يكون معك في هذه البقعة الطاهرة”.

وتابع :”صار الواحد يشوف المعتمرين يطوفوا ورافعين يديهم يصوروا أنفسهم وهم يطوفوا .. واقفين يصوروا أنفسهم في السعي في كل مكان حتى أثناء شرب ماء زمزم حتى أثناء الحلاقة”.

في كل مرة اتأكد ان اسوأ ما يشغلنا ويشغل الناس هو ان هاتفك يكون معك في هذه البقعة الطاهرة .. صار الواحد يشوف المعتمرين يطوفوا ورافعين يديهم يصوروا انفسهم وهم يطوفوا .. واقفين يصوروا انفسهم في السعي في كل مكان حتى اثناء شرب ماء زمزم حتى أثناء الحلاقة .. الذهاب للمكان الطاهر هذا… — فيصل بن سعيد العلوي (@faisalalawi) June 20, 2023

وعبرت “أسما”عن اعتقادها بأن الحجاج يحتاجون بيئة روحانية وتركيزاً على العبادات. “ولا ينقصهم مشاهير يعكرون الجو بصريخهم وإعلاناتهم!” حسب وصفها.

وشدد “مسلم المتاني” على أن “موسم الحج هو شعيرة من شعائر الإسلام وأحد أركانه وليست موسماً سياحياً ليتم تغطيتها أو الترويج لها من قبل مشاهير السوشيال ميديا.”

وأردف :”علاوة على أن بعض القنوات الفضائية وغيرها تقوم بنقل مباشر لهذه الشعائر وبثها على مستوى العالم” .

مع كامل الاحترام لهذا الطرح ، موسم الحج هو شعيرة من شعائر الإسلام وأحد أركانه وليست موسم سياحي ليتم تغطيتها أو الترويج لها من قبل مشاهير السوشيال ميديا !!

علاوة على أن بعض القنوات الفضائية وغيرها تقوم بنقل مباشر لهذه الشعائر وبثها على مستوى العالم . — Musallam Almatani (@AsheqOman2) June 20, 2023

وفي السياق ذاته قالت “نوف”:”الأقمار الصناعية كلها تغطي الحج والعمرة لاحاجة لعدسات المشاهير”.

وعقب صاحب حساب “المجد في عليائه” بنبرة تساؤل:”حتى موسم العبادات والتي من المفترض أن يبتعد الانسان ويختلي بنفسه ويكون بعيد عن الأضواء والكاميرات يتم مطالبة المشاهير بالحضور فيها.”

وتابع :”إلى أين تأخذنا حب الشهرة والمشاهير”.

وعقب آخر بنبرة ساخرة : “هل الناس لم تكن تعرف الحرم إلا عندما أجريت له تغطية وإعلان.. تسلم والله كنت بروح احج فالهند”.

يعني تو الحرم محد كان داري عنه الا لما سويت تغطيه واعلان؟ تسلم والله كنت بروح احج فالهند — イブラヒム🍥|🇯🇵🇴🇲 (@iB16m7) June 20, 2023

وقال “علي بن عامر”:”رفع الصوت في أماكن كهذه لا يليق”.

وأضاف أن “تغطية أعمال الحج عمل جيد ولكن بدون هكذا تمثيل ولا إعلاء صوت” واستدرك :”الفكرة جميلة ولكن التصرف ينافي قدسية المكان”.