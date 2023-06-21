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ماذا يحدث في الجزائر؟.. “جواسيس الإمارات” تطيح بوزير بارز بعد نفي رسمي وتخبط

وزارة الخارجية نفت ما تم تداوله بشأن طلب الجزائر من سفير الإمارات مغادرة البلاد، بعد ساعة تقريباً من بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية أعلن إقالة وزير الاتصال

كتب فهمي الورغمي
ماذا يحدث في الجزائر؟..
عبد المجيد تبون
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وطن- نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم، الأربعاء، الأخبار التي انتشرت مساء أمس حول طرد السفير الإماراتي من الجزائر، وضبط 4 جواسيس إماراتيين يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي.

وجاء الموقف الجزائري في إطار توضيح الحقائق وتصحيح المعلومات المغلوطة التي تم تداولها في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرتها صحيفة “النهار” الجزائرية واسعة الانتشار ثم حذفتها، والتي من شأنها أن تؤثر على العلاقات بينها وأبو ظبي.

الجزائر تنفي خبر “طرد السفير الإماراتي”

وأكدت الخارجية الجزائرية أن هذه الأنباء غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، مشددة على استمرار العلاقات الودية والمتينة بين البلدين.

وجاء في نص الخارجية “ينفي الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج نفيا قاطعا ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة وكاذبة حول طلب الوزارة من السفير الإماراتي مغادرة التراب الجزائري.”

وتابع البيان:”وتؤكد بأن هذه الأخبار مزيفة و لا أساس لها من الصحة مع التأكيد على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة”.

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“ويعرب الناطق الرسمي عن متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين مع الحرص المشترك للارتقاء بها إلى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وأخيه صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان”، حسب ذات البيان.

الجزائر تنفي خبر طرد السفير الإماراتي
الجزائر تنفي خبر طرد السفير الإماراتي

أصل القصة

قصة الخبر الذي تتحدث عن الخارجية الجزائرية، كشفت عنه أمس، الثلاثاء، “صحيفة النهار” الجزائرية التي أكدت أن “الجزائر طلبت من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني في غضون 48 ساعة”.

وحسب نصّ تغريدة نشرتها القناة في صفحتها الرسمية على موقع “تويتر”، قالت “النهار” إن “الجزائر تطلب من السفير الإماراتي مغادرة التراب الوطني”.

وأشارت إلى “منح مهلة 48 ساعة لـ السفير الإماراتي من أجل مغادرة الجزائر”.

وأوضح ذات المصدر أن “قرار طرد السفير الإماراتي جاء بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين كانوا يتخابرون لفائدة جهاز الموساد لدولة الاحتلال“.

وتابعت الصحيفة الجزائرية سرد تفاصيل عملية التجسس، موضحة أن “الجواسيس الموقوفين حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية”.

وأفادت النهار في ختام تغريدتها إلى أن “وزارة الخارجية تعبر عن أسفها لهذه التصرفات الخاطئة والمخططات الدنيئة التي تستهدف الجزائر“.

وتجدر الإشارة أن صحيفة النهار، حذفت الخبر بعد دقائق من نشره عبر صفحتيها الرسميتين على “فيسبوك” و”تويتر”.

إقالة وزير الاتصال

أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ليل الثلاثاء، وزير الاتصال محمد بوسليماني، بعد أقل من ساعة على نشر “النهار” ووسائل إعلام أخرى “خبراً كاذباً” يتعلق بطرد الجزائر السفير الإماراتي.

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية “بعد استشارة الوزير الأول، أنهى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مهام وزير الاتصال محمد بوسليماني، وكلّف الأمينة العامة لوزارة الاتصال بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة”.

ولم يذكر بيان الرئاسة أسباب ودوافع إقالة الوزير، لكنه جاء بعد أقل من ساعة من نشر قنوات تلفزيونية ووسائل إعلام جزائرية “خبراً كاذباً” استند إلى بيان مزور منسوب إلى وزارة الخارجية، يزعم اتخاذ قرار بطرد السفير الإماراتي من الجزائر ومنحه 48 ساعة لمغادرة البلاد، قبل الاضطرار إلى حذف الخبر بعد ما تبين عدم صحته.

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن

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