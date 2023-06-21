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ضربة جديدة لنظام ابن زايد قبل استضافة الإمارات لقمة المناخ

أبو ظبي تسعى لاستغلال قمة المناخ لتحسين سمعة النظام في ظل اتهامات عديدة بممارسة قمع فتاك ودهس لحقوق الإنسان

كتب خالد السعدي
استضافة الإمارات قمة المناخ
نشطاء حقوق الإنسان يحتجون في لندن على استضافة الإمارات لقمة المناخ
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وطن – في ضربة جديدة موجهة للنظام الإماراتي الذي يقود محمد بن زايد والذي يكافح لاستغلال قمة المناخ من أجل تحسين سمعته، اجتمع نشطاء حقوق الإنسان في العاصمة البريطانية لندن للاحتجاج على تنظيم cop28 في الإمارات العربية المتحدة.

الحدث الذي نظمته “القسط”، وهي منظمة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الأخرى، أقيم خارج سفارة الإمارات العربية المتحدة وحضره نشطاء من FairSquare ومنظمة العفو الدولية و PEN International وشبكة MENA Solidarity.

وقالت جوليا ليجنر المديرة التنفيذية لشركة القسط، في حديث لموقع ميدل إيست آي، إن انعقاد قمة المناخ العالمي في بلد يساهم بشكل كبير في أزمة المناخ هو مجرد مهزلة، وهو ما يجعل الحدث هزليًا.

وهناك مخاوف من أن المصالح الاقتصادية للدولة البترولية ستمنعها من تحقيق أي تقدم حقيقي في مكافحة تغير المناخ.

بدوره، قال جيمس لينش المدير المشارك المؤسس لمجموعة حقوق FairSquare في خطاب ألقاه خلال الاحتجاج: “يتم تمويل وتغذية استبداد الإمارات بالوقود الأحفوري ، لذلك هناك صلة لا تنفصم بين الوقود الأحفوري والاستبداد في الإمارات العربية المتحدة”.

وأضاف: “الإمارات ستكافح من أجل إبقاء الوقود الأحفوري على جدول الأعمال ، للحفاظ على قوتها”.

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انتقادات واسعة

وفي خطوة انتقدت على نطاق واسع، تم تعيين سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإماراتية، أدنوك رئيسًا لقمة هذا العام.

وقال تقرير الموقع: “لقد كان صريحًا بشأن الحاجة إلى التخلص التدريجي من الانبعاثات الناتجة عن إنتاج النفط والغاز، لكنه لم يلتزم بالتخلص التدريجي من إنتاج الإمارات واستخدامها – وهو أمر انتقدته منظمة العفو الدولية”.

وخلص الخبراء في Climate Action Tracker، وهو مشروع علمي مستقل، إلى أن خطة دولة الإمارات العربية المتحدة لزيادة إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري لا تتماشى مع قصر التدفئة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وهو الهدف الشامل لاتفاقية باريس لعام 2016.

غضب من انتهاكات حقوق الإنسان

ولم تركز احتجاجات على سياسات المناخ في الإمارات فحسب ، بل ركزت أيضًا على سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان.

بدأ الحدث بإحياء الذكرى السنوية الثانية لوفاة آلاء الصديق في حادث سير. وكانت مديرة تنفيذية سابقة في القسط ومدافعة إماراتية بارزة عن حقوق الإنسان.

ولا يزال والدها محمد الصديق، محتجزًا في الإمارات على الرغم من انتهاء مدة سجنه في أبريل 2022، وقد أدين كجزء من محاكمة 2013 المسماة “الإمارات 94” ، والتي شهدت 94 مشرعًا وأستاذًا وناشطًا وطلابًا. وتقدمت بطلب لإجراء إصلاحات ديمقراطية حاولت التآمر للإطاحة بالحكومة.

وانتهى الحدث بعد ذلك بتسليم عريضة للسفارة لدعم سجناء الرأي الذين لا يزالون محتجزين في الإمارات.

وأعرب المتحدثون في الاحتجاج عن مخاوفهم من أن القيود الإماراتية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ستمنع المشاركة الحرة للمجتمع المدني في المؤتمر ، مما يهدد نجاحه.

وقال لينش إن مؤتمر Cop هذا يأتي في لحظة ملحة حقًا في مكافحة تغير المناخ، ويحتاج إلى توجيهه من قبل رئاسة موثوق بها، وصادقة في نواياها لضمان حوار حقيقي.

وأضاف: “لكن ما لدينا بدلاً من ذلك هو رئاسة شرطية أثبتت نفسها ، كدولة ، منغلقة على وجهات نظر لا تتفق معها”.

وتابع: “أي شخص حاول الاعتراض إما سُجن أو أُجبر على الذهاب إلى المنفى ، أو شاهد الخطوط الحمراء وأوقف تمامًا أي انتقاد حتى ولو كان معتدلًا للدولة”.

وفي معرض حديثه عن Cop27 ، الذي عقد العام الماضي في مصر وسط حملة قمع حكومية قاسية ضد المعارضين ، أضاف: “إن الإمارات العربية المتحدة ستجعل مصر تبدو شبه تعددية في الطريقة التي يدير بها Cop”.

المصدرميدل إيست آي - ترجمة وتحرير وطن

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