الأربعاء, يونيو 21, 2023
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رياضة

بنزيما يرحب بمواطنه كانتي في اتحاد جدة على طريقته الخاصة والأخير يرد عليه (شاهد)

الفرنسي كانتي انضم إلى صفوف النمور حتى صيف 2027

كتب فارس أبو شيحة
بنزيما يرحب بمواطنه كانتي
بنزيما يرحب بمواطنه كانتي
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وطن- رحب النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما 35 عاماً، أسطورة ريال مدريد السابق ولاعب اتحاد جدة السعودي الحالي، بمواطنه نغولو كانتي الذي انضم إلى نادي العميد بطل الدوري السعودي للدرجة الممتازة الموسم الماضي هذا الصيف.

وخرج الفرنسي بنزيما، في مقطع فيديو نشره نادي اتحاد جدة السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)،  يرحب بزميله ومواطنه كانتي الذي انضم إلى صفوف الفريق، ” أهلاً نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز البوكس تو بوكس بالعالم”.

كريم بنزيما يرحب بمواطنه كانتي

كما وتابع بنزيما، ” أنا الآن سعيد باللعب معك مرة أخرى، وبالتأكيد في أفضل فريق بالسعودية.. أراك في جدة”.

ليرد الفرنسي كانتي عليه في ذات الفيديو، ” شكراً كريم، سعيد برؤيتك مجدداً. كما وشكراً على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك مع أفضل لاعب في العالم”.

عقد كانتي مع اتحاد جدة
عقد كانتي مع اتحاد جدة

كما وأضاف كانتي، ” أنا سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة .. أراك قريباً”.

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عقد كانتي مع اتحاد جدة السعودي

من جهته، قال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق انتقالات كرة القدم، في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر)، ” كانتي وقع مع اتحاد جدة السعودي لمدة 4 مواسم قادمة ( أي حتى صيف عام 2027)”.

كانتي لاعب تشيلسي السابق
كانتي لاعب تشيلسي السابق

كما وأردف رومانو، ” صفقة التعاقد مع اللاعب كانتي بلغت 100 مليون يورو، إلى جانب الحصول على مكافآت إضافية وحقوق الصور والصفقات التجارية”.

وكان كريم بنزيما قد انتقل إلى صفوف اتحاد جدة السعودي، قادماً من نادي ريال مدريد. بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، لمدة 3 مواسم قادمة (أي حتى صيف 2026).

كانتي
كانتي

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرنسي كانتي قد توج بدوري أبطال أوروبا مع نادي تشيلسي ومونديال كأس العالم 2018 في روسيا.

المصدروطن + فابريزيو رومانو تويتر + نادي اتحاد جدة تويتر

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