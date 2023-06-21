الجزيرة رفضت إقامة حفل وداع للمذيع عبدالصمد ناصر.. تعليق مثير كشف عما يختلج صدره!

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وطن – أظهر الإعلامي المغربي والمذيع السابق في قناة “الجزيرة”، عبدالصمد ناصر، عتبا كبيرا على القناة لأنها تجاهلت وداعه بما يليق، بعد الأزمة الأخيرة التي دفعتها لإنهاء خدماته.

ونشر عبدالصمد ناصر عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“، مقطع فيديو يظهر استضافته في حفل وداع أقامه له زملائه المغاربة العاملين بالقناة وبعض الأصدقاء.

وبحسب الفيديو، فقد لقي عبدالصمد ناصر احتفاء كبيرا من قبل زملائه، حيث لم يلبث أن يدخل قاعة الاحتفال حتى دقت الدفوف وانطلقت الأهازيج المغربية المرحبة به، في حين لم يتوان عن التعبير عن فرحته عبر التصفيق الحار والتفاعل بحماسة مع رفاقه.

ونشر المذيع السابق في قناة “الجزيرة” الفيديو مرفقا به شكره لكل القائمن على حفل وداعه للدوحة، قائلا: “عاجز عن شكركم أحبتي. الله يكبّر بيكم.”

عاجز عن شكركم أحبتي.

الله يكبّر بيكم. pic.twitter.com/UWcxZx65YH — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) June 17, 2023

تفاعل واسع مع فيديو وداع عبدالصمد ناصر

وما إن نشر عبدالصمد ناصر الفيديو الخاص بحفل وداعه، حتى انهالت عليه التعليقات المعبرة عن الآمال بالتوفيق في مسيرته القادمة من زملائه في قناة “الجزيرة” أو من خارجها.

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وفي هذا السياق، رد المستشار الإعلامي والكاتب الصحفي القطري، جاسم إبراهيم فخرو على عبدالصمد ناصر بالقول:” تظل محبوب الجميع استاذي واتمنى لك التوفيق والنجاح في رحلة حياتك الغنية بالانجاز والمحبة”.

تظل محبوب الجميع استاذي واتمنى لك التوفيق والنجاح في رحلة حياتك الغنية بالانجاز والمحبة — جاسم ابراهيم فخرو (@fakhrooj) June 19, 2023

عتب ولوم على الجزيرة وزملائه في القناة

من جانبه، رد عبد الصمد ناصر على تغريدة “فخرو” كاشفا ما يختلجه من عتب كبير على قناة “الجزيرة” التي استغنت عن خدماته بعد أكثر من 25 عاما.

وقال في رده:” حياك الله يا بو سلمان العزيز. الزملاء المغاربة أولاد ناس وأدوا فرض كفاية نيابة عن جميع من في الجزيرة بل وأسقطوا الحرج عن الباقين”.

وأضاف قائلا:”هم بهذه اللفتة الطيبة أدوا أيضاً واجباً كان على المؤسسة القيام به اتجاه من خدمها بإخلاص وتفان أكثر من ربع قرن. والله المستعان”.

حياك الله يا بو سلمان العزيز.

الزملاء المغاربة أولاد ناس وأدوا فرض كفاية نيابة عن جميع من في الجزيرة بل وأسقطوا الحرج عن الباقين.

وهم بهذه اللفتة الطيبة أدوا أيضاً واجباً كان على المؤسسة القيام به اتجاه من خدمها بإخلاص وتفان أكثر من ربع قرن.

والله المستعان https://t.co/BZB2tYXPQj — عبد الصمد ناصر (@NacirAbdessamad) June 19, 2023

وكانت قناة “الجزيرة” قد استغنت في مطلع شهر يونيو/حزيران الجاري عن الإعلامي والمذيع المغربي عبد الصمد ناصر والمذيعة نانسي محجوب.

ورغم تأكيده على إنهاء خدماته، لم يشر عبدالصمد ناصر من قريب او بعيد إلى السبب الرئيسي الذي دفع القناة للاستغناء عنه.

إلا أن بيان النقابة الوطنية للصحافة المغربية كشف تفاصيل عن الواقعة لم يتطرق لها عبدالصمد ناصر في حديثه لوسائل الإعلام أو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت النقابة في بيانها أنها إنها علمت بأن إدارة قناة “الجزيرة” القطرية أعلمت الصحافي عبد الصمد ناصر بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريحه بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.

استدعاء عبدالصمد ناصر

وأضافت النقابة أنه، بعد نشر التغريدة من طرف عبد الصمد ناصر، اتصل به مدير الأخبار بقناة “الجزيرة”، جزائري الجنسية، يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة، وكان جواب عبد الصمد بالرفض؛ لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة.

وإثر ذلك، أوضح البلاغ، اتصل به المدير العام للقناة واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل بما لا يفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا إلى اتخاذ إجراء إداري رادع؛ لكن عبد الصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة “الجزيرة” القطرية، بحسب بيان النقابة.

وورد ضمن البلاغ أنه، بعد وقت وجيز من هذه المقابلة، أعلنت إدارة قناة “الجزيرة” عن قرار إنهاء التعاقد مع عبد الصمد ناصر من جانب واحد؛ وهو ما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها، يقول البيان.

التغريدة المزعومة التي تسببت بفصل عبدالصمد ناصر

وأشارت النقابة كذلك إلى أنها سارعت إلى “القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة “الجزيرة” على عجل، وتبينت لها أن عبد الصمد ناصر بادر إلى نشر تغريدة على “تويتر” يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ”الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب”.