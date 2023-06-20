عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي في خطر لهذا السبب

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وطن- أفادت تقارير صحفية سعودية، بأن عقد النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي الجديد مهدد بالخطر، على ضوء العقوبة المرتقبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت صحيفة (الرياضية) السعودية، إنه من المتوقع أن تلتزم لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد اتحاد جدة (العميد)، بسداد مبلغ 2 مليون و475 ألف ريال سعودي.

عقد بنزيما مع اتحاد جدة السعودي

وأردفت الصحيفة: “العقوبة ضد اتحاد جدة السعودي جاءت على خلفية المستحقات المالية التي يطلبها اللاعب عبد الرحمن الغامدي، نجم الفريق الأول لكرة القدم السابق، إلى جانب عقوبة مالية أخرى، بسبب تأخرها في دفع مستحقات اللاعبين”.

كما ختمت: “قرار لجنة الانضباط سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القادمة، وربما سيتضمن حرمان نادي العميد من التعاقدات على مستوى الفريق الأول، في حال عدم سداد المبلغ خلال 30 يوماً”. وبالتالي عدم تسجيل عقد بنزيما مع الفريق الأول.

صفقات اتحاد جدة السعودي هذا الصيف

وكان اتحاد جدة السعودي، قد نجح في سوق الانتقالات الصيفية الجارية في التوقيع مع أسطورة ريال مدريد كريم بنزيما الفرنسي، بصفقة قياسية وصلت قيمتها 200 مليون يورو، لمدة موسمين مع خيار التمديد لعام إضافي.

كما تمكن مؤخراً من التوقيع مع لاعب وسط تشيلسي، نغولو كانتي، حتى صيف عام 2026.

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وكان اتحاد جدة السعودي قد تُوج بلقبين الموسم المنصرم، وهي دوري روشن السعودي للمحترفين، وكأس السوبر السعودي.

ومن الجدير بالذكر، أن فريق اتحاد جدة قد تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي (روشن) الموسم المنصرم، برصيد 72 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الوصيف النصر برصيد 67 نقطة لهذا الموسم.