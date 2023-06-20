“العربية” تُشيطن مرسي بمزاعم خطيرة في ذكرى وفاته.. ما علاقة السيسي والشاطر؟

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وطن- أفاد تقرير لقناة “العربية” عبر موقعها الإلكتروني، أن خيرت الشاطر -النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين في الفترة 2012-2013 – كان على علم بكل ما كان يدور في قصر الرئاسة وما يفعله الرئيس محمد مرسي من خلال نجله سعد، الذي كان ضمن الدائرة المحيطة بالرئيس حينها.

وزعمت القناة السعودية أنها حصلت على “معلومات حصرية” ـ لم تكشف عن مصدرها ـ تفيد بأن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وخلال فترة حكمه لمصر (أصبح رئيسا في 24 يونيو 2012، وانقلب عليه وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013) “كانت لديه وحدة مخابرات خاصة به مكونة من العشرات من عناصر الإخوان للتجسس على وزير الدفاع وقتها الفريق أول عبد الفتاح السيسي، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان”.

وزعمت المعلومات، حسب العربية.نت، أن “الرئيس الأسبق والمعزول كان يخشى من قوة السيسي وشعبيته بين المصريين”.

وادعى ذات الموقع السعودي أن الرئيس مرسي “كان يخشى من قوة خيرت الشاطر داخل صفوف الجماعة وسيطرته على مقاليدها لذلك كلف عناصر مخابراته التي كان يشرف عليها بنفسه برصد كافة المعلومات حول تحركات الاثنين، ولقاءاتهما، وأحاديثهما، ومحاولة معرفة كافة توجهاتهما نحوه وآرائهما فيه، وكتابة تقارير يومية مفصلة له”.

“خيرت الشاطر يعلم بما يجري في قصر الرئاسة”

وواصل التقرير نشر المعلومات التي حصل عليها دون أن يذكر أي مصدر لها، وزعم أن “الشاطر كان في المقابل يعلم بكل ما كان يدور في قصر الرئاسة، وما يفعله مرسي، من خلال نجله سعد خيرت الشاطر الذي كان ضمن الدائرة المحيطة بمرسي في القصر الرئاسي بتعليمات من محمد بديع مرشد الجماعة”.

وادعت تلك المعلومات أن محمد بديع “كان يعاون نجل الشاطر كذلك في نقل المعلومات عن مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي”.

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وحسب التقرير المزعوم لـ “العربية.نت” فإن خيرت الشاطر “أنشأ كذلك وحدة مخابرات خاصة به لمتابعة نشاط وعناصر نظام مبارك ورجال الأعمال غير التابعين للإخوان، وكذلك بعض الفنانين والوزراء السابقين والتنصت عليهم”.

“كما كلف عناصر الجماعة في بعض الدوائر الحكومية وتحديدا قطاع الاتصالات بالتنصت عليهم وتسجيل المكالمات لهم بزعم خيانة الثورة” حسب مزاعم الموقع السعودي.

وأفادت المعلومات المزعومة أن “الدكتور محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للجماعة، كان ضمن المشرفين على وحدة المخابرات التابعة لخيرت الشاطر وتمكنت هذه الوحدة من الحصول على معلومات مسبقة من خلال عناصرها بوجود نية لدى المحكمة الدستورية لإصدار أحكام بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومجلس الشورى، وعودة العمل بالإعلان الدستوري المكمل”.

ذكرى وفاة الرئيس المصري محمد مرسي

في 17 يونيو من عام 2019، توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

كان مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، وقد حكم البلاد لمدة عام واحد قبل أن يتم عزله عن طريق انقلاب عسكري في 2013.

وقد أثارت وفاته ردود فعل متباينة في العالم العربي والدولي، حيث اعتبرها بعضهم استشهادا وبعضهم الآخر نهاية طبيعية لحكم ديمقراطي وقع وأده بطريقة وحشية من قبل ديكتاتور عسكري.

وقد طالبت منظمات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل في ظروف وفاته، واتهمت السلطات المصرية بإهمال صحته وحقوقه كسجين.