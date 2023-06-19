3 شهداء فلسطينيين في العدوان على جنين وإصابة 6 جنود إسرائيليين بـ”كمين محكم”

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وطن- استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب نحو 28 آخرين، إثر اقتحام شنّته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين، بينما أصيب ستة جنود إسرائيليين إثر كمين محكم نفّذه المقاومون هناك.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن ثلاثة شهداء ارتقوا فيما أصيب 28 آخرون، بينهم ستة بجروح، إثر الاقتحام الإسرائيلي لمخيم جنين.

ففي وقت مبكر من صباح اليوم، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل، ودارت مواجهات عنيفة في مناطق عدة، أطلق الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدّى إلى تسجيل إصابات في صفوف الفلسطينيين.

كمين محكم ضد قوات الاحتلال

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ستة من جنود جيش الاحتلال أصيبوا بعضهم في حالة خطرة، في كمين لمسلحين فلسطينيين في جنين، وإن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين.

لحظة تفجير عبوة ناسفة في آلية تابعة للاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم #جنين pic.twitter.com/XjOYGnAdds — عربي بوست (@arabic_post) June 19, 2023

وهاجمت المقاومة الفلسطينية في جنين، عبر كمين محكم، مدرعة تابعة لقوات الاحتلال بعبوات ناسفة نجحت في اختراقها، وأصابت كل من فيها حسبما اعترف الإسرائيليون، في حدث يعبّر عن تطور نوعي كبير.

#شاهد لحظة استهداف آلية عسكرية تابعة للاحتلال بعبوة ناسفة في #جنين pic.twitter.com/3TXC6n9opK — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) June 19, 2023

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وقالت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن عناصرها اشتبكوا مع قوات خاصة للاحتلال تم اكتشافها في منطقة الجابريات بمخيم جنين.

أضافت أنها تواصل التصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال في أكثر من محور بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة، وتابعت: “تمكن مجاهدونا بعون الله وتوفيقه من تفجير عدد من العبوات شديدة الانفجار المعدة مسبقاً في تجمع لعدد من آليات الاحتلال بشكل مباشر، وإعطاب عدد منها”.

يأتي هذا فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الآلية التي أعطبت في الكمين في جنين مُحصّنة وتم تفجيرها بعبوة ناسفة قوية جدًا.

وفي وقت لاحق، قالت وسائل إعلام عبرية، إنه تم إعطاب مدرعة إسرائيلية ثانية بالكامل، من دون حديث عما إذا كان تفجير المدرعة الثانية قد أسقط إصابات.

إذاعة جيش الاحتلال: الآلية التي أعطبت في الكمين في جنين مُحصّنة وتم تفجيرها بعبوة ناسفة قوية جدًا. pic.twitter.com/K9rq8vdqHv — الشاهد (@shahedcc2) June 19, 2023

انتشار قناصة الاحتلال

ونشرت قوات الاحتلال، قناصتها فوق بعض المنازل خلال اقتحام قوات كبيرة لمخيم جنين، في حين دمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلاً في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

تعزيزات عسكرية إسرائيلية جديدة نحو جنين pic.twitter.com/ioULSJC8YQ — الشاهد (@shahedcc2) June 19, 2023

وأظهرت لقطات مصورة، طائرات الاحتلال الحربية في أثناء إطلاق بلالين حرارية في سماء مدينة جنين بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة.

شاهد: طائرات الاحتلال الحربية تطلق بلالين حرارية في سماء مدينة جنين بعد استهدافها بالأسلحة الرشاشة. pic.twitter.com/P4XtH1utHf — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) June 19, 2023

ووثق مقطع فيديو، لحظات إقدام مساجد مدينة جنين ومخيمها على الدعوة للنفير للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال المستمر للمدينة.

📷 مساجد مدينة جنين ومخيمها تدعو للنفير للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال المستمر للمدينة. pic.twitter.com/Osc8SVurxf — إذاعة الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) June 19, 2023

جاءت هذه التطورات، في أعقاب اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين خلال حملة اعتقالات ودهم شملت مناطق عدة بالضفة الغربية.

#شاهد لحظة محاولة المقاومة الفلسطينية عرقلة عملية انقاذ تنفذها آلية لجيش الاحتلال لجيب بعد استهدافه pic.twitter.com/qY7AhaTbOl — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) June 19, 2023

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن قواته اعتقلت 3 مواطنين من بلدة حوسان بقضاء بيت لحم، كما اعتقلت مواطناً من بلدة حوارة جنوبي نابلس، بالإضافة إلى فتى من بلدة عرابة جنوب مدينة جنين.

وأضاف جيش الاحتلال، أن قواته تعرضت لإطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة في أثناء حملة الاعتقالات، وردّت بإطلاق النار، وقال إنه نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى مراكز التوقيف للتحقيق معهم بتهمة مقاومة الاحتلال.

مصادر محلية: جانب من الأضرار التي لحقت بالآليات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال خلال الكمائن في جنين. pic.twitter.com/YJONMsehXX — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) June 19, 2023

تزامناً مع ذلك، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي الحابريات قرب مخيم جنين، وداهمت منزل الأسير المحرر عاصم جمال أبو الهيجا، واعتقلته. وذلك بعد أشهر قليلة من الإفراج عنه.

وتشهد الضفة الغربية حالة توتر متصاعدة جراء استمرار الجيش الاحتلال بعمليات اقتحام مدن وبلدات بالضفة الغربية، تتخللها مواجهات مع الفلسطينيين.​​​​​​​