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حياتنا

مريم الدباغ بفوطة استحمام فقط أمام الملايين للتسويق لملابس البحر! (فيديو)

لسبب غير مفهوم نشرت المشهورة التونسية مريم الدباغ فيديو لطليق كيم كارداشيان كاني ويست مع زوجته الجديدة بيانكا سينسوري

كتب رفيف عبدالله
مريم الدباغ بفوطة استحمام فقط أمام الملايين للتسويق لملابس البحر! (فيديو)
مريم الدباغ
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وطن- غطت المشهورة التونسية، مريم الدباغ، القليل من جسدها بفوطة استحمام، أثناء استعراضها منتجات للعناية بالبشرة، ضمن إعلان جديد من إعلاناتها.

فوطة فقط!

وظهرت مريم الدباغ بالفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”، وهي تغطي أثداءها فقط بالفوطة، بينما باقي صدرها وأكتافها مكشوفين.

كما كان من اللافت أن مريم الدباغ، لم تضع مساحيق تجميل أثناء تصوير الإعلان.

وفي إعلان آخر، استعرضت مريم الدباغ مجموعة من المايوهات، معددة مزايا وصفات كل منها.

قميص نوم

وسبق أن كشفت مريم الدباغ عن صدرها حين شاركت متابعيها روتين اعتنائها ببشرتها قبل النوم، وارتدت قميص نوم لفعل ذلك ضمن دعاية ترويجية لمنتجات خاصة بالبشرة.

وكعادتها، اعتمدت مريم الدباغ على جسدها فارتدت قميص نوم رمادياً، يكشف صدرها بشكل فاضح، وفوقه روب استحمام.

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لكن يبدو أن مريم الدباغ لا تكترث بالأمر، طالما أنّ الغاية هي النقود في النهاية.

كاني ويست وزوجته

ولسبب غير مفهوم، نشرت المشهورة التونسية فيديو لطليق كيم كارداشيان، كاني ويست مع زوجته الجديدة بيانكا سينسوري.

ويبدو أن أسلوب بيانكا في الأزياء، يشبه أسلوب مريم الدباغ، لذلك نشرت الفيديو الذي يظهر ملابس زوجة كاني ويست الشفافة، وسيرها بلا حذاء مع زوجها أثناء تنزههما معاً.

وكانت مريم قد صدمت متابعيها بأكثر إطلالاتها جرأة، ترويجاً للسياحة في بلادها.

السياحة في تونس على طريقة مريم

وظهرت مريم الدباغ، بحمالة صدر صغيرة بالكاد تغطي صدرها، مع هوت شورت أبيض، وهي تروج لأحد الفنادق في تونس.

والتقطت مريم الدباغ مقاطع لنفسها وهي في حمام السباحة، ثم استعرضت فخذيها بعد الاسترخاء.

كما وثّقت قوائم الطعام التي تتواجد في الفندق، داعيةً متابعيها للسياحة في تونس.

الجدير بالذكر، أن مريم الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت 14 مايو 1986.

موضة وأزياء

ودرست المشهورة التونسية في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت مريم الدباغ في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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