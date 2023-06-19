مذهلة جربها وستتفاجأ.. طريقة شدّ قبضتك تكشف أسرار شخصيتك

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وطن- كيف تشد قبضتك؟ ما هي سمات شخصيتك إذا أمسكت بقبضتك ووضعك إبهامك بالداخل؟ هل تشدّ قبضتك بوضع الإبهام الخارج على السبابة؟ أو هل تصنع قبضة بإبهامك وتغلق كل أصابعك؟

الطريقة التي تشدّ بها قبضة اليد يمكن أن تكشف عن الجوانب الخفية لشخصيتك.

وجدت دراسة نُشرت في مجلة “Personalality and Individual Differences” أن الأشخاص الذين يقومون بقبضة اليد بإبهامهم في الخارج يكونون أكثر انفتاحًا وحزمًا.

فيما وجدت دراسة أخرى، نُشرت في مجلة The Journal of Nonverbal Behavior، أن الأشخاص الذين يصنعون قبضة بإبهامهم في الخارج من المرجح أن يُنظر إليهم على أنهم مسيطرون وقويون.

في هذا الاختبار الخاص بالشخصية، المأخوذ عن موقع (JagranJosh)، يمكنك استكشاف أنماط القبضة المختلفة وسمات الشخصية.

اختبار الشخصية: الطريقة التي تصنع بها قبضة يدك تكشف أسرار عنك

1ـ قبضة مع الإبهام ضد السبابة

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إذا قمت بقبض قبضتك بإبهامك على السبابة، فإن سمات شخصيتك تكشف أن لديك مستويات ذكاء عالية يمكن أن تساعدك في كسب دخل أعلى وتحقيق النجاح الأكاديمي والأداء الوظيفي العالي.

قد تكون ماهرًا ومناسبًا للمهن شديدة التعقيد مثل الهندسة وجراحة الأعصاب والفيزياء وما إلى ذلك. على الرغم من أن الخيارات ليست محدودة لأنك مستعد لأن تكون قائدا فعالا، وذلك بفضل مهارات الاتصال القوية لديك.

قد تمتلك مستويات عالية من الثقة بالنفس، والانفتاح على الخبرات الجديدة، ومهارات التنظيم الرائعة. قد تكون بارعًا أيضًا في التفكير المنطقي ومعالجة المعلومات لحل مشكلة ما. قد تكون من بين 1٪ من الناس الذين لديهم القدرة على تطوير شخصياتهم، واكتساب مهارات جديدة، واتخاذ قرارات ذكية. قد تكون منفتحًا وودودًا.

تشمل أهم 10 سمات شخصية للأشخاص ذوي معدل الذكاء المرتفع ما يلي:

التعاطف والرحمة، شديد الملاحظة وقابل للتكيف، متعطش لتعلم مهارات جديدة وعن العالم بأسره، النضج وضبط النفس، ذاكرة جيدة قصيرة المدى، مرن عقليا، الاستعداد للتثقيف الذاتي، القدرة على طرح الأسئلة الصحيحة، مهارات جيدة في اللغة والاستدلال والحكم، قيادة مجموعة من الناس بشكل فعال.

2ـ قبضة مع الإبهام وقفل جميع الأصابع

إذا قمت بقبض يدك بإبهامك عبر جميع الأصابع، فإن سمات شخصيتك تكشف أن لديك ذكاء إبداعي عالي. أنت مبدع، شغوف، من النوع الذي يتبع أحلامه، مفكر مبدع، بديهي، منفتح على التعلم واكتشاف أشياء جديدة، واعي، حساس، وجريء على السير في مسارات غير تقليدية.

لديك القدرة على تحويل الشدائد إلى فرص. تنظر إلى المعاناة من الخسارة والهزيمة والنضال كمحفزات للتحول الذاتي والنمو الشخصي والإبداع. يمكنك أن تكون متقدمًا على الجمهور إذا كنت تتقن استخدام حساسيتك لإنتاج روائع فنية.

تساعدك اليقظة الذهنية على أن تكون في اللحظة الحالية بينما تترك عقلك يتجول لاستكشاف التعبيرات الفنية. لديك التعاطف والرحمة والذاكرة المحسنة والاستبطان والتنظيم الذاتي.

تشمل أهم 10 سمات شخصية للأشخاص المبدعين: أسلوب التفكير “خارج الصندوق“، غريب، مستقل، القدرة على أن تكون عرضة للخطر، إبداعي، ساذج، يمكن أن يكون منفتحًا ومنطويًا، تسعى دائمًا لأنشطة محفزة عقليًا، فضولي، مستويات عالية من الطاقة.

3- قبضة مع الإبهام متجه نحو الداخل

إذا قمت بشدّ قبضتك بالإبهام داخل كل الأصابع، فإن سمات شخصيتك تكشف أنك شخص جذاب للغاية وساحر وجذاب. لا ينبغي أن تتفاجأ عندما تجد أشخاصًا يتدفقون من حولك. ما يعجب به الناس فيك هو موقفك الإيجابي، وصدقك، وثقتك بنفسك، وصبرك، وفضولك، وانفتاحك، وسلوكك الذي لا يتزعزع.

لديك القدرة على أن تكون بخير بغض النظر عن الموقف. إن قدرتك على إيجاد السلام والقوة حتى في البيئات الصعبة أو المثيرة تجعلك شخصًا مثيرًا للتحدي ولكن جذابًا.

تخبرنا أسرار شخصيتك الساحرة أنك تبتسم دائمًا، مسالمًا، ولست مهووسًا بالماضي، وتتحدث بهدوء، وتجعل الناس طيبين عن أنفسهم، وتبدي اهتمامًا بالآخرين، وتثني على الناس، وتتواصل بالعين، وتسعى وراء أحلامك وهواياتك، وما إلى ذلك.

تشمل أهم 10 سمات شخصية لأشخاص ساحرين للغاية:

الوعي الذاتي، دافئ وودود، مقنع وجذاب، لغة جسد مسترخية ومنفتحة مثل استخدام إيماءات اليد عند التحدث، المستمع النشط، يراعي مشاعر الآخرين، استخدم الإخفاقات للنمو الشخصي، عدم السعي وراء الاهتمام غير الضروري، ليس سريعًا في الحكم على شخصية الناس، مهتم بقصص الآخرين.