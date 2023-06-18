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نظرك 20/20.. إذا اكتشفت القلم المخفي في الصورة

في لغز الصور هذا يوجد قلم رصاص مخفي بين الكتب، التحدي الخاص بك هو اكتشافه في غضون 3 ثوان

كتب فهمي الورغمي
ألغاز الصور
أوجد القلم المخفي بين الكتب في 3 ثوان
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وطن – لا يستطيع حل هذا اللغز سوى الأشخاص الذين لديهم رؤية أقرب لعيون النسر. اختبر بصرك واهتمامك بالتفاصيل في هذا اللغز المُترجم عن موقع (JagranJosh).

ألغـاز الصور هي نوع من الألغـاز تتطلب منك العثور على كائنات مخفية داخل صورة أكبر. يمكن أن يكون العنصر المخفي أي شيء من كائن بسيط إلى مشهد معقد.

لحل لغز الصورة، ستحتاج إلى استخدام مهارات الملاحظة لديك وقدرتك على التفكير خارج الصندوق.

قد تكون الصورة المخفية متوارية على مرأى من الجميع، أو قد تحجبها أشياء أخرى في اللغز. في بعض الحالات، قد تحتاج إلى تدوير أو قلب اللغز لرؤية الصورة المخفية.

يمكن أن تكون ألغـاز الصور طريقة ممتعة وصعبة لتحسين مهارات الملاحظة لديك ومهارات حل المشكلات.

يمكن أن تكون أيضًا طريقة رائعة للاسترخاء والتخلص من التوتر.

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إذا كنت تبحث عن لعبة ألغـاز ممتعة وصعبة لحلها، فإن أحجية الصور هي خيار رائع.

فقط شديد الملاحظة يمكنه العثور على القلم المخفي في 3 ثوانٍ!

ألغاز الصور
شديد الملاحظة يمكنه العثور على القلم المخفي في 3 ثوانٍ!

في لغز الصور هذا، يوجد قلم رصاص مخفي بين الكتب.

التحدي الخاص بك هو اكتشافه في غضون 3 ثوان.

لا يستطيع حل هذا اللغز سوى الأشخاص الذين لديهم رؤية أقرب لعيون النسر. اختبر بصرك واهتمامك بالتفاصيل.

هناك مجموعة من الكتب مكدسة بطريقة فوضوية.

يوجد قلم رصاص في مكان ما بين هذه الكتب.

هل تريد اختبار بصرك واهتمامك بالتفاصيل؟

يمكن أن يخبرك لغز الصور هذا بمدى سرعة اكتشاف الأشياء المخفية.

إذا كنت تبحث عن الألغـاز الصعبة لزيادة مهاراتك في حل المشكلات، ومهارات التفكير النقدي، والمهارات المعرفية، والاهتمام بالتفاصيل، فجرّب هذه اللعبة.

وقتك يبدأ الآن!

هذا اللغز يمثل تحديًا لكل من البالغين والأطفال.

1٪ فقط من الأشخاص المولعين بهذه الألغاز يمكنهم العثور على قلم رصاص مخفي في أحجية الصور هذه.

حل هذا اللغز لتمرين عقلي جيد.. لقد قدمنا ​​الحل أدناه لهذا اللغز.

أنت شديد الانتباه إذا لاحظت قلم الرصاص مختبئًا في هذا اللغز في 3 ثوانٍ!

أنت حقاً شخص يهتم بالتفاصيل.

يلاحظ الأشخاص شديدو الانتباه الأشياء الصغيرة التي قد يفوتها الآخرون.

أنت على الأرجح شخص فضولي.. أنت تسأل دائمًا أسئلة وتبحث عن معلومات جديدة.

أنت أيضاً منفتح الذهن. كما أنك على استعداد للنظر في أفكار ووجهات نظر جديدة.

أنت لا تخشى تحدي معتقداتك، وجيد في حل المشكلات.. كما أنك قادر على التفكير النقدي والإبداعي.

إجابة لغز الصورة

ومع ذلك، إذا كنت لا تزال تبحث عن قلم رصاص مخفي في هذا اللغز، فقد كشفنا عن الإجابة أدناه:

 

المصدرJagranJosh - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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