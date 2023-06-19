الإثنين, يونيو 19, 2023
الرئيسيةالهدهدفيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة أردنية.. والكشف عن سبب سقوطها
الهدهد

فيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة أردنية.. والكشف عن سبب سقوطها

ظهرت الطائرة العسكرية الأردنية وهي تتهاوى بالقرب من بيوت بلاستيكية زراعية، قبل أن ترتطم بالأرض في مكان خال

كتب خالد الأحمد
فيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة أردنية.. والكشف عن سبب سقوطها
تحطم طائرة أردنية
- Advertisement -

وطن- تحطمت طائرة عسكرية أردنية من نوع “كوبرا” في أرض خالية بقرية “رجا” إحدى قرى أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين، أثناء مهمة تدريبية.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان تداولته وسائل إعلام، بتحطم الطائرة العسكرية وهي من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

وأوضح أنه نتج عن تحطم الطائرة إصابة طيارَيها اللذين تم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية، مشيرا إلى أن حالتهما العامة متوسطة.

لحظة سقوط الطائرة الأردنية

وأظهر مقطع فيديو مصور الطائرة وهي تتهاوى إلى الأرض بالقرب من بيوت بلاستيكية زراعية، قبل أن ترتطم بالأرض في مكان خال، في حين لم يتبين بعد أسباب سقوطها.

وتداول الأردنيون مقاطع فيديو للحظة سقوط الطائرة ولحظات إخلاء المصابين وسط تجمهر كبير من أهالي المنطقة.

- Advertisement -

سقوط طائرة أردنية
سقوط طائرة أردنية

خلل فني وراء سقوط الطائرة الأردنية

وكانت المروحية تحمل على متنها (طيارين) تعرضا للإصابة جراء سقوط المروحية، وتم اسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى المدينة الطبية التابع للقوات المسلحة.

وأعلن الجيش الأردني في بيان له، عن تحطم مروحية من طراز “كوبرا” كانت تقوم برحلة تدريبية إثر “خلل فني” فيما نجا طياراها.

وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

حادثة سابقة مماثلة

يذكر أنه سبق أن تحطمت مروحية من طراز ” كوبرا” في 27 ابريل نيسان 2017، أثناء قيامها برحلة تدريبية إثر “خلل فني” فيما نجا طياراها.

ونقل بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول حينها قوله إن “طائرة عمودية من نوع كوبرا تعرضت خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي (شرق عمان) لخلل فني ما اضطر طياراها (…) إلى الهبوط الاضطراري وهو ما أدى إلى ارتطامها بالأرض واشتعالها”.

وأضاف البيان أن “طاقمها تمكن من الخروج منها وتم نقلهم إلى مدينة الحسين الطبية وهم بوضع صحي جيد”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

اقرأ أيضاً

حياتنا

“ملك جمال الأردن” يصدم الجمهور .. مصاب بهذا النوع من السرطان (شاهد)

حياتنا

الملكة رانيا تتألق بإطلالة رائعة من الدانتيل الزهري في حفل تخرج المدرسة التي أسستها! (شاهد)

الهدهد

الأردن.. غضب عارم من ندوة لمنظمة نسوية تعترف بالجنس الثالث وتحاضر بها محجبة!

الهدهد

حرب شوارع ودهس.. فيديو مروع من إربد يثير ذعر الأردنيين

الهدهد

الكويت تصدم مصر والأردن بهذا القرار الصادر عن وزير التعليم العالي

الهدهد

مدرسة أردنية تطلب من معلماتها تنظيم الحمل والولادة وتدخل حكومي عاجل (شاهد)

الهدهد

أول ظهور رسمي لولي العهد الأمير الحسين بعد زفافه الأسطوري

الهدهد

الملكة رانيا تنشر “أغرب فيديو” من حفل زفاف ابنها الأمير الحسين

حياتنا

نانسي بيلوسي تطلب من راغب علامة أن يغني لها أغنية “نفرح بالحسين”.. هكذا تفاعلت معها! (شاهد)

الهدهد

هكذا تغزّل الأمير الحسين بزوجته رجوة في أول يوم زفاف ورسالة مؤثرة من الملكة رانيا للعروسين

الهدهد

زفاف الحسين ورجوة.. المونيتور: الأردن ينفجر في ليلة المصاهرة مع السعودية

الهدهد

الأميرة رجوة الحسين المعظمة.. لقب رجوة آل سيف الجديد بعد زواجها

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رائدا الفضاء السعوديان يقسمان بالله أن “الأرض كروية”: رأيناها بأم أعيننا

فيديو مثير لـ سيدة الفستان الأزرق.. مفاجأة كشفها مفجر الواقعة (شاهد)

مشهد يأسر القلوب.. هكذا تبدو العاصمة الجزائرية من الفضاء

رمزي شويري خانه قلبه وبكاه لبنان.. سبب وفاة شيف الأجيال الشهير

أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

لتجنب الجفاف..ما كمية الماء التي يجب أن تشربها يوميًا في الصيف؟

عنتيل مصري يخون زوجته 11 مرة ويجبرها على تصوير العلاقة الحميمية (فيديو)

مشهد مرعب..تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد وسط الشارع من المسافة صفر! (شاهد)

جرب وأمراض جنسية وزواج مبكر.. كارثة مؤلمة ضربت النساء في مخيم سوري

يمكن أن تكون ماركات القهوة هذه ضارة بصحتك..

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC