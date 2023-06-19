فيديو يحبس الأنفاس لتحطم طائرة أردنية.. والكشف عن سبب سقوطها

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وطن- تحطمت طائرة عسكرية أردنية من نوع “كوبرا” في أرض خالية بقرية “رجا” إحدى قرى أبو نصير في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الاثنين، أثناء مهمة تدريبية.

وأفاد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان تداولته وسائل إعلام، بتحطم الطائرة العسكرية وهي من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي، أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطرارياً في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين.

تحطم طائرة عسكرية أردنية أثناء هبوطها اضرارياً، خلال رحلة تدريبية، مما أدى إلى إصابة طياريها. pic.twitter.com/YV22LhFl9X — مصدر (@MSDAR_NEWS) June 19, 2023

وأوضح أنه نتج عن تحطم الطائرة إصابة طيارَيها اللذين تم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية، مشيرا إلى أن حالتهما العامة متوسطة.

لحظة سقوط الطائرة الأردنية

وأظهر مقطع فيديو مصور الطائرة وهي تتهاوى إلى الأرض بالقرب من بيوت بلاستيكية زراعية، قبل أن ترتطم بالأرض في مكان خال، في حين لم يتبين بعد أسباب سقوطها.

وتداول الأردنيون مقاطع فيديو للحظة سقوط الطائرة ولحظات إخلاء المصابين وسط تجمهر كبير من أهالي المنطقة.

تحطم طائرة عسكرية أردنية في محافظة البلقاء وإصابة طيارين اثنين..

تابع #العربية_الأردن pic.twitter.com/Vbr46cVV2f — العربية الأردن (@AlarabiyaJordan) June 19, 2023

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خلل فني وراء سقوط الطائرة الأردنية

وكانت المروحية تحمل على متنها (طيارين) تعرضا للإصابة جراء سقوط المروحية، وتم اسعافهم بشكل فوري من قبل كوادر الدفاع المدني الأردني إلى مستشفى المدينة الطبية التابع للقوات المسلحة.

وأعلن الجيش الأردني في بيان له، عن تحطم مروحية من طراز “كوبرا” كانت تقوم برحلة تدريبية إثر “خلل فني” فيما نجا طياراها.

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي.

كل رجوات السلامة والشفاء العاجل لأبطال الجيش العربي.#حمى_الله_الأردن pic.twitter.com/VDGfBXQoLj — (الضَّاري..) (@Aldari_Almgbali) June 19, 2023

وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.

حادثة سابقة مماثلة

يذكر أنه سبق أن تحطمت مروحية من طراز ” كوبرا” في 27 ابريل نيسان 2017، أثناء قيامها برحلة تدريبية إثر “خلل فني” فيما نجا طياراها.

تعرضت طائرة عمودية من نوع كوبرا خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي لخلل فني ما اضطر طياراها النقيب طيار عمودي… https://t.co/8EPq5v7GB2 — Roya News (@RoyaNews) April 26, 2017

ونقل بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية عن مصدر عسكري مسؤول حينها قوله إن “طائرة عمودية من نوع كوبرا تعرضت خلال رحلة تدريبية في منطقة الغباوي (شرق عمان) لخلل فني ما اضطر طياراها (…) إلى الهبوط الاضطراري وهو ما أدى إلى ارتطامها بالأرض واشتعالها”.

وأضاف البيان أن “طاقمها تمكن من الخروج منها وتم نقلهم إلى مدينة الحسين الطبية وهم بوضع صحي جيد”.