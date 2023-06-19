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رائدا الفضاء السعوديان يقسمان بالله أن “الأرض كروية”: رأيناها بأم أعيننا

بعد صعودهما لمحطة الفضاء الدولية.. علي القرني وريانة برناوي يحسمان الجدل حول سؤال: هل الأرض كروية أم مسطحة؟

كتب فهمي الورغمي
رائدا الفضاء السعوديان يقسمان بالله أن
علي القرني وريانة برناوي
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وطن- أجاب رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي، بطريقة علمية على السؤال الجدلي “هل الأرض كروية أم مسطحة؟” وذلك بعد فترة من عودتهما الناجحة من محطة الفضاء الدولية، حيث أمضيا هناك 8 أيام رفقة عدد من رواد الفضاء من دول مختلفة بينهم الإماراتي “سلطان النيادي”.

القرني وبرناوي يحسمان الجدل حول كروية الأرض

وقال رائدي الفضاء السعوديان في مقابلة مع فضائية “الإخبارية” السعودية، إن “الأرض كروية و ليست مسطحة”. وأن هذه الحقيقة تم إثباتها منذ قرون عديدة بواسطة علماء مختلفين.

وأضافا أنهما شاهدا بأم أعينهما كروية الأرض، خلال تواجدهما على متن محطة الفضاء الدولية.

وأقسمت ريانة برناوي على هذا الأمر وقالت:”والله كروية ورأينا ذلك بأعيينا ونحن في الفضاء”.

ويشار أن سبب اعتقاد بعض الناس بأن الأرض مسطحة هو نتيجة لانعدام المعرفة أو التعصب أو التلاعب بالمعلومات. ولفهم الجدل القائم، يُطالب المجتمع العلمي الدولي بضرورة نشر الثقافة العلمية والتحلي بالعقلانية والمنطق في التعامل مع هذه المسألة.

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علي القرني و ريانة برناوي
علي القرني و ريانة برناوي

علي القرني وريانة برناوي في محطة الفضاء الدولية

في حدث تاريخي للمملكة العربية السعودية، وصل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني و ريانة برناوي، يوم 21 مايو الماضي، إلى محطة الفضاء الدولية، بعد رحلة استغرقت ثماني ساعات.

وكانا أول رائدي فضاء سعوديين يزوران المحطة، وقاما خلال الرحلة بإجراء مجموعة من التجارب العلمية والتقنية في مجالات مختلفة، بالتعاون مع رواد فضاء من وكالات أخرى.

وقد أعرب رائدا الفضاء السعوديان عن سعادتهما وفخرهما بتمثيل بلدهما في هذه المهمة الفضائية، وأكدا على أهمية دعم المملكة للبحث العلمي والابتكار.

وقالا إنهما يأملان في أن يكونا مصدر إلهام للشباب السعودي، وأن يشجعوهم على السعي لتحقيق طموحاتهم في مجالات مختلفة.

المصدرتويتر، فضائية "الإخبارية" السعودية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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