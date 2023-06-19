الإثنين, يونيو 19, 2023
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رياضة

بيريز يصدم جماهير ريال مدريد بهذا القرار!

رئيس ريال مدريد بيريز: خوسيلو قادم الأسبوع المقبل ولا يوجد صفقة أخرى

كتب فارس أبو شيحة
رئيس ريال مدريد بيريز
رئيس ريال مدريد بيريز
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وطن- صدم رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، جماهير وعشاق الفريق الملكي في كل مكان، بشأن مصير صفقات الفريق في سوق الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال رئيس النادي الملكي بيريز، في تصريح صحفي عقب إعلان صفقة التعاقد. مع اللاعب الإسباني خوسيلو، الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد على سبيل الإعارة، ” خوسيلو قادم الأسبوع المقبل، ولا يوجد صفقة أخرى”.

مصير صفقات ريال مدريد هذا الصيف

وأصاب تعليق رئيس ريال مدريد (الملكي)، بخيبة الآمل لدى جماهير ريال مدريد بشأن صفقات الفريق. هذا الصيف، حيث أنهم كانوا ينتظرون إعلان النادي عن صفقات قوية في سوق الانتقالات، من أجل تعويض الراحلين عن صفوفه.

وكان من أبرز المغادرين صفوق نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية الجارية حتى نهاية هذا الشهر، الفرنسي كريم بنزيما أسطورة الفريق الملكي الذي انتقل إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة. بصفقة قياسية بلغت 200 مليون يورو، برفقة ماركو أسينسيو وهازارد وماريانو دياز.

صفقة ريال مدريد مع فران جارسيا
صفقة ريال مدريد مع فران جارسيا

كما أن إدارة ريال مدريد ستقوم ببيع العديد من النجوم في سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو)، لعل أبرزهم الحارس الثاني للريال لونين وغيره من اللاعبين.

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صفقات ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

وأبرم النادي الملكي ثالث صفقات حتى الآن في سوق الانتقالات، وهم النجم الإنجليزي جود بيلينغهام. وفران جارسيا، و خوسيلو المعار من صفوف نادي إسبانيول.

وكانت الأنباء قد ترددت في الأيام القليلة الماضية عن مفاوضات إدارة الملكي مع وكيل هداف توتنهام هاري كين، ليكون بديل  كريم بنزيما الموسم المقبل، إلا أن النادي الإنجليزي. يريد 100 مليون يورو من أجل بيعه، وهو ما يرفضه ريال مدريد.

يذكر بأن سوق الانتقالات الصيفية (الميركاتو). قد انطلق في الأول من شهر يونيو/ حزيران، كما وسيستمر حتى نهاية هذا الشهر.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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