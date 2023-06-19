بقميص النوم.. موقف محرج لـ فيفي عبده في فندق سعودي (فيديو)

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وطن- تعرضت الفنانة المصرية “فيفي عبده” لموقف محرج وغير متوقع في أحد فنادق العاصمة السعودية، حيث كانت تقيم فيه أثناء حضورها إحدى الفعاليات الفنية خلال موسم الرياض.

وظهرت الراقصة والفنانة فيفي عبده وهي ترتدي ثياباً شعبية وتجلس ممددة قدميها على الأرض أمام غرفتها التي حملت الرقم 1137 في الفندق، وبدت عليها ملامح الإرهاق. وذلك بعد إطلاق إنذار حريق تجريبي في الفندق.

فيفي وثقت ما حدث في فيديو نشرته على انستغرام

وكانت قد ذعرت من الصوت وخرجت من غرفتها ظنًا منها بوجود حريق فيه، ولكن بعد خروجها اكتشفت ورقة معلقة على باب الغرفة بأنه مجرد إجراء اختبار حريق تجريبي.

ويسمع صوت ابنتها تقول لها: “مالك يا ماما”، فأجابتها أن الفندق ترك لها هذه الورقة ولم تقرأها وعلمت فيما بعد أنها تحوي دعوى لإخلاء الفندق.

وأضافت فيفي عبده أنها كانت نائمة حين استيقظت على صوت جرس الإنذار ورسالة ضرورة إخلاء المبنى، مما جعلها تخرج من غرفتها مهرولة ظناً منها أن الفندق يحترق بالفعل.

ونشرت فيفي عبدو الفيديو على حسابها في انستغرام، وعلقت عليه: “لما كنت في الرياض لمعرض “أنا عربية” في موسم الرياض الفندق كان عامل انذار حريق تجريبي و اخلاء الطوارئ للمبنى”.

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وتابعت موضحة: “وانا ماشوفتش الورقة و هنادي بنتي ماقالتليش، أنا افتكرته حريق بجد، اسكوزمي بجد ما يوقع الا الشاطر”.

View this post on Instagram A post shared by Fifi Abdou (@fifiabdouofficial)

وحرص عدد من أصدقاء ومتابعي فيفي عبده على الاطمئنان على صحتها ومشاركتها المزاح حول الموقف المرعب الذي وقعت فيه بالخطأ.

فيفي عبده مثيرة للجدل

ودأبت الفنانة فيفي عبده على مشاركة متابعيها بمقاطع فيديو طريفة وخفيفة لها، وهو ما يعرضها أحيانًا إلى انتقادات من الجمهور الذي يطلب منها أن تحترم سنها وأن تتوقف عن الرقص الشرقي، بينما يحب بعضهم الآخر هذه الفيديوهات العفوية التي تنشرها على صفحتها على إنستغرام.

يذكر أن فيفي عبده غابت عن جمهورها في رمضان 2023 بعدما خرج مسلسلها “آخر الزمن” من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة.

حيث كان من المقرر أن تشارك في مسلسل “آخر الزمن”، ولكنه خرج من السباق الرمضاني في اللحظات الأخيرة، والمسلسل من إنتاج علاء شاكر، وإخراج أيمن فؤاد، وشارك فيه أحمد عبد العزيز، وكمال أبو رية، ومحسن منصور، وعزة مجاهد، وأحمد سلامة.

وكان آخر أعمال فيفي عبده مسلسل “شغل في العالي” الذي عرض في شهر رمضان 2022، وشارك في بطولته بجانب فيفي الفنانة شيرين رضا، ومروان يونس.

كما ظهر عدد من ضيوف الشرف في المسلسل منهم بيومي فؤاد ونضال الشافعي، والمسلسل من إخراج مرقس عادل، وتأليف حسين مصطفى محرم.