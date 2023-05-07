الأحد, مايو 7, 2023
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رقص فيفي عبده مع عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا! (فيديو)

ما أن وصلت فيفي عبده قامت بتقبيل عمرو دياب واحتضانه ثم بدأت بالرقص على الأغنية التي كان يؤديها

كتب رفيف عبدالله
رقص فيفي عبده مع عمرو دياب يشعل السوشيال ميديا! (فيديو) watanserb.com
فيفي عبده وعمرو دياب
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وطن– أشعلت الراقصة المصرية فيفي عبده، حفل زفاف ابنة رجل أعمال، بوصلة رقص مع عمرو دياب.

قبل وأحضان

ونشرت فيفي عبده عبر “انستجرام”، فيديو يوثق لحظة صعودها إلى المسرح حيث كان عمرو دياب يؤدي فقرته.

وما أن وصلت فيفي عبده، قامت بتقبيل عمرو دياب واحتضانه، ثم بدأت بالرقص على الأغنية التي كان يؤديها.

وكانت الراقصة المصرية ترتدي فستاناً أسوداً واسعاً بدون أكمام.

حفل زفاف

وعلقت فيفي عبده على الفيديو: ” الف مبروك للعروسين خديجة ياسين منصور و فاروق محمد فاروق عبد المنعم و عائلتهم.. ربنا يسعدهم يا رب كان فرح جميل و اتبسط جداً معاكم وعقبال كل البنات و الشباب يا رب بحبكم اوي “.

وحضر حفل زفاف ابنة رجل الأعمال ياسين منصور، عدداً من النجوم على رأسهم يسرا، أحمد السقا، ميس حمدان.. عمرو يوسف وكندة علوش ودرة وزوجها هاني سعد، ولبلبة، وياسر جلال والإعلامية لميس الحديدي وبوسي شلبي  وغيرهم.

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رقص بالحجاب

وفاجأت فيفي عبده متابعيها قبل أسابيع بوصلة رقص غريبة وهي ترتدي العباءة والحجاب.

كانت فيفي عبده تستمتع بوقتها مع صديقاتها في أحد الملاهي الليلية، مرتديةً عباءة وغطاء رأس باللون الأسود.

ويبدو أن الراقصة شعرت بالحماس في أثناء أداء المطرب المتواجد، فصعدت إلى جانبه وأدت وصلة رقص للحضور.

وعبّرت فيفي عبده عن سعادتها قائلة: “ليلة جميلة مع اعز صديقاتي انبسطت معاكم بحبكم اوي”.

صفصف العمدة

أما عمرو دياب، فقد أحيا  حفلاً غنائياً في ثالث أيام العيد “بمكادي هايتس الغردقة”، بحضور الفنانة هالة صدقي التي اشتهرت بدور “صفصف” في جعفر العمدة وعدد من الفنانين.

وكان الهضبة يغني على مسرح بمدينة الغردقة المصرية.. وبالقرب من خشبة المسرح جلست الفنانات هالة صدقي، ومي كساب، وجوري بكري، فما كان منه إلا أنْ وجّه التحية لهن مشيدًا بشخصيتي “صفصف” و”وداد” في مسلسل “جعفر العمدة”، الذي حظي بمشاهدات قياسية.

وظهر عمرو دياب في الفيديو وهو يغني أغنية “هتدلع” على خشبة مسرح حفله في ثالث أيام العيد بمكادي هايتس الغردقة، قائلاً: “صفصف.. ده انت هتدلع، اطلب واتمنى واليوم هايولع على حس جنان”.

 

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A post shared by Hala Sedki (@halasedkiofficial)

وامتدح عمرو دياب فريق العمل، قائلاً لهم بعد أن توقف عن الغناء: “ما شاء الله بجد، ومبارك عليكم كلكم”.

ومازح دياب الممثلة هالة صدقي بالقول: “صفصف طلّعت عيونا في رمضان”، لتردّ عليه الأخيرة بالقول: “أنا الملكة”، وسط تصفيق الجمهور، ليغني لها لاحقًا أغنيته “أنت هتدلع”.

بدورها، نشرت هالة صدقي عبر حسابها على إنستغرام الفيديو الذي يوثّق مزاح عمرو دياب معها، مُعربةً عن سعادتها بذلك، حيث علّقت عليه بالقول: “لما الهضبة يدلع صفصف.. صفصف تنحرف”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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