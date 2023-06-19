المنتخب الإسباني بطلاً لدوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح (فيديو)

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وطن- تُوج المنتخب الإسباني بطلاً لدوري الأمم الأوروبية 2023، بعد فوزه على نظيره كرواتيا الوصيف بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وخيّم التعادل السلبي بدون أهداف بين إسبانيا وكرواتيا، في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2023 المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين.

مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وكان منتخب إسبانيا متفوّقاً على منافسه كرواتيا على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 55%.

😜 Sabemos que queréis revivir este momento mil veces… 🏆 ¡¡La #NationsLeague al cielo de Róterdam!!#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/G0NbdTWAVp — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2023

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس وصيف البطولة القارية الأوروبية كرواتيا إلى 12 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 45%.

☀️ ¡¡BUENOS DÍASSSSS!! Para arrancar este día de fiesta, os dejamos la tanda de penaltis desde detrás de la portería. 🎧 ¡Ah! Y ponte los cascos si los tienes a mano, porque vas a descubrir detalles ÚNICOS que captó nuestro cámara a pie de campo.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/jge3Wt9U6E — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 19, 2023

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ونال النجم الإسباني رودريغو لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا

ولعب المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي، المباراة النهائية القوية أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع التشكيلة: نافاس، نورماند، لابورتي، جوردي ألبا.

🏆 ¡¡MIRA QUE ES BONITO EL TROFEO!! Y lo bien que va a quedar en el museo de la @rfef…#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/gHSKVm4285 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) June 18, 2023

خط الوسط: رودريغو، فابيان رويز، جافي، يريمي بينو.

مركز الهجوم: ألفارو موارتا، ماركو أسينسيو.

الميدالية البرونزية

وحقق منتخب إيطاليا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2023 (الميدالية البرونزية)، بعد فوزه المثير على هولندا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

وفشل منتخب إيطاليا في الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الخسارة أمام المتوج باللقب لهذه النسخة إسبانيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي.