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المنتخب الإسباني بطلاً لدوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على كرواتيا بركلات الترجيح (فيديو)

منتخب إسبانيا يفوز على كرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023 بركلات الترجيح بنتيجة 5-4

كتب فارس أبو شيحة
المنتخب الإسباني بطل دوري الأمم الأوروبية
المنتخب الإسباني بطل دوري الأمم الأوروبية
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وطن- تُوج المنتخب الإسباني بطلاً لدوري الأمم الأوروبية 2023، بعد فوزه على نظيره كرواتيا الوصيف بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

وخيّم التعادل السلبي بدون أهداف بين إسبانيا وكرواتيا، في مباراة نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2023 المثيرة والقوية بين كلا المنتخبين.

مباراة إسبانيا وكرواتيا في نهائي دوري الأمم الأوروبية

وكان منتخب إسبانيا متفوّقاً على منافسه كرواتيا على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصل عدد التسديدات إلى 21 تسديدة، والاستحواذ بنسبة 55%.

كما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس وصيف البطولة القارية الأوروبية كرواتيا إلى 12 تسديدة، فيما وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة 45%.

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ونال النجم الإسباني رودريغو لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع منتخب بلاده في البطولة القارية.

المنتخب الإسباني
المنتخب الإسباني

تشكيلة منتخب إسبانيا ضد كرواتيا

ولعب المدرب الإسباني لويس دي لافوينتي، المباراة النهائية القوية أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية، بتشكيلة أساسية كما يلي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

دفاع التشكيلة: نافاس، نورماند، لابورتي، جوردي ألبا.

خط الوسط: رودريغو، فابيان رويز، جافي، يريمي بينو.

مركز الهجوم: ألفارو موارتا، ماركو أسينسيو.

الميدالية البرونزية

وحقق منتخب إيطاليا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية 2023 (الميدالية البرونزية)، بعد فوزه المثير على هولندا بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

احتفال المنتخب الإسباني بدوري الأمم الأوروبية
احتفال المنتخب الإسباني بدوري الأمم الأوروبية

وفشل منتخب إيطاليا في الوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية، بعد الخسارة أمام المتوج باللقب لهذه النسخة إسبانيا، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في دور النصف النهائي.

المصدروطن + منتخب إسبانيا تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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