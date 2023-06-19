الإثنين, يونيو 19, 2023
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أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

لم يجمع نور الغندور بـ جورجينا أي لقاء سابق، ولا توجد أي صور لهما معا

كتب باسل النجار
أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)
جورجينا ونور الغندور
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وطن- تفاجئ العديد من رواد مواقع التواصل بقيام جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، بعمل متابعة لفنانة عربية عبر حسابها الرسمي على انستغرام، هي نور الغندور.

وبهذه المتابعة التي صارت حديث النشطاء تعتبر الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، هي أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا وتقوم بعمل متابعة لها على انستغرام.

جورجينا ونور الغندور

واتضح ذلك بمراجعة حساب “رودريغيز” على انستغرام، الذي تتابع جورجينا من خلاله 946 حسابا فقط بات من ضمنهم حساب نور الغندور.

ويشار إلى أن عدد متابعي صديقة كريستيانو رونالدو، على انستغرام يزيد عن الـ50 مليون متابع حول العالم.

ومن جانبها تتابع نور الغندور أيضا حساب جورجينا الرسمي على انستغرام.

ويشار إلى أنه لم يجمع نور بجورجينا أي لقاء سابق، ولا تظهر أي صور لهما معا تبرر خطوة متابعة “رودريغيز” للفنانة المصرية الجميلة.

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جورجينا ونور الغندور
جورجينا ونور الغندور

إلا أن هناك عاملا مشتركا بينهما قد يكون هو السبب، ألا وهو مصمم الأزياء التونسي علي قروي، صديق جورجينا المقرب.

حيث سبق أن اختارت نور الغندور فستانا من تصميمه، وهو ذات المصمم الذي أخرج لجورجينا فستانها اللافت عند قدومها للسعودية والذي ظهرت به في حفل “Joy Awards” بالرياض.

وبعيدا عن الفنانين جدير بالذكر أن جورجينا رودريغيز تتابع أيضا عددا من الشخصيات العربية، كالسباحة السعودية مريم صالح بن لادن.

وكذلك خبيرة التجميل مريم أحمد، بالإضافة لعارضة الأزياء المغربية الإسبانية سارة لويناز.

جورجينا رودريغيز
جورجينا رودريغيز

من هي نور الغندور؟

ويشار إلى أن نور الغندور، هي ممثلة مصرية من مواليد العام 1993، وتقيم حاليا في الكويت.

تخرجت نور في عام 2017 من “المعهد العالي للفنون المسرحية” في الكويت.

وبدأت “الغندور” مشوارها الفني كمذيعة في قناة “الراي”، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات.

وحققت نور الغندور النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل “سكن الطالبات”، وواصلت عملها في التمثيل بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال.

نور الغندور
نور الغندور
المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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