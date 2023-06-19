أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا بجمالها.. من هي نور الغندور؟ (شاهد)

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وطن- تفاجئ العديد من رواد مواقع التواصل بقيام جورجينا رودريغيز، صديقة النجم كريستيانو رونالدو، بعمل متابعة لفنانة عربية عبر حسابها الرسمي على انستغرام، هي نور الغندور.

وبهذه المتابعة التي صارت حديث النشطاء تعتبر الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، هي أول فنانة عربية تلفت أنظار جورجينا وتقوم بعمل متابعة لها على انستغرام.

جورجينا ونور الغندور

واتضح ذلك بمراجعة حساب “رودريغيز” على انستغرام، الذي تتابع جورجينا من خلاله 946 حسابا فقط بات من ضمنهم حساب نور الغندور.

ويشار إلى أن عدد متابعي صديقة كريستيانو رونالدو، على انستغرام يزيد عن الـ50 مليون متابع حول العالم.

ومن جانبها تتابع نور الغندور أيضا حساب جورجينا الرسمي على انستغرام.

ويشار إلى أنه لم يجمع نور بجورجينا أي لقاء سابق، ولا تظهر أي صور لهما معا تبرر خطوة متابعة “رودريغيز” للفنانة المصرية الجميلة.

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إلا أن هناك عاملا مشتركا بينهما قد يكون هو السبب، ألا وهو مصمم الأزياء التونسي علي قروي، صديق جورجينا المقرب.

حيث سبق أن اختارت نور الغندور فستانا من تصميمه، وهو ذات المصمم الذي أخرج لجورجينا فستانها اللافت عند قدومها للسعودية والذي ظهرت به في حفل “Joy Awards” بالرياض.

وبعيدا عن الفنانين جدير بالذكر أن جورجينا رودريغيز تتابع أيضا عددا من الشخصيات العربية، كالسباحة السعودية مريم صالح بن لادن.

وكذلك خبيرة التجميل مريم أحمد، بالإضافة لعارضة الأزياء المغربية الإسبانية سارة لويناز.

من هي نور الغندور؟

ويشار إلى أن نور الغندور، هي ممثلة مصرية من مواليد العام 1993، وتقيم حاليا في الكويت.

تخرجت نور في عام 2017 من “المعهد العالي للفنون المسرحية” في الكويت.

وبدأت “الغندور” مشوارها الفني كمذيعة في قناة “الراي”، ولكنها اتجهت إلى التمثيل بعدما أصر عليها الفنان محمد العجيمي بالمشاركة كممثلة بأحد المسلسلات.

وحققت نور الغندور النجاح والشهرة بعدما اختيرت كإحدى بطلات مسلسل “سكن الطالبات”، وواصلت عملها في التمثيل بعد ذلك وشاركت في العديد من الأعمال.