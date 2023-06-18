قد تكون خطيرة..طبيب يكشف 8 أسباب صحية تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت

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وطن- إذا وجدت نفسك تشعر بالتعب أو الإرهاق طوال الوقت، فأنت لست وحدك.

قال استطلاع للرأي أجراه معهد “YouGov” البريطاني أن 13٪ من الناس في المملكة المتحدة يشعرون بالتعب طوال الوقت.

وكجزء من نفس الاستطلاع، قال 25 في المائة من الناس إنهم كانوا متعبين “معظم الوقت”، في حين أن 33 في المائة كانوا متعبين “حوالي نصف الوقت”.

وبحسب صحيفة “إكسبرس“، أحد الأسباب الواضحة للتعب هو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، حيث توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البالغين بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.



ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى – أكثر إثارة للقلق – وراء التعب.

تحدث الدكتور رجا موهان حصريًا إلى الصحيفة وكشف لنا عن 6 أسباب محتملة للشعور بالتعب الدائم.



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توقف التنفس أثناء النوم

قال الدكتور:”هذه الحالة تجعلك تتوقف عن التنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى ضعف النوم وإرهاق النهار.”

تشمل العلامات الشائعة لانقطاع التنفس أثناء النوم ما يلي:

التنفس الذي يتوقف لفترة قصيرة ثم يبدأ مرة أخرى.

إصدار أصوات شخير أو لهث أثناء نومك .



الاستيقاظ كثيرا.

الشخير بصوت عال.

هذا لا يجعلك تشعر بالتعب في النهار فحسب، بل يسبب تقلبات مزاجية وصداع.

فقر دم

فقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وهو ما يمكن أن يسبب التعب والضعف.

يمكن أن يحدث هذا بسبب عدد من الأشياء، ولكن الأسباب الشائعة تشمل نقص الحديد أو فيتامين ب 12.

يمكن للطبيب أن يفحص دمك لتحديد سبب ضغط الدم المنخفض وسيساعدك على إيجاد أفضل طريقة لعلاجه.

مشاكل الغدة الدرقية

تقع الغدة الدرقية أمام القصبة الهوائية وتتمثل وظيفتها الرئيسية في إنتاج الهرمونات التي تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

يمكن أن يتسبب كل من فرط نشاط الغدة الدرقية وقلة نشاطها في الشعور بالتعب وأعراض أخرى.



تشمل العلامات الأخرى التي قد تكون لديك مشكلة في الغدة الدرقية ما يلي:

الحساسية للبرد.

الحرارة.

زيادة الوزن أو فقدانه.

الاكتئاب .

آلام العضلات وضعفها .

متلازمة التعب المزمن

هذا اضطراب معقد يتسم بالإرهاق الشديد.

اكتئاب

يمكن أن يسبب الاكتئاب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية، بما في ذلك التعب وانخفاض مستويات الطاقة.

السكري

قال الدكتور موهان: “ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يسبب التعب، فضلا عن أعراض أخرى مثل زيادة العطش وكثرة التبول.”

تشمل العلامات الشائعة الأخرى لمرض السكري ما يلي:

فقدان الوزن.

فقدان كتلة العضلات.

حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع.

رؤية مشوشة.

جفاف الجسم

عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الذي يمكن أن يسبب التعب وأعراض أخرى.

سوء التغذية

قال الدكتور:”إن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والركود.”

وأضاف: “عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أيضََا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والركود أثناء النهار”.

وعندما يكون لديك تعب غير مبرر ومستمر، يجب عليك التحدث إلى طبيبك.