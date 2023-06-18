الأحد, يونيو 18, 2023
الرئيسيةحياتناقد تكون خطيرة..طبيب يكشف 8 أسباب صحية تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت
حياتنا

قد تكون خطيرة..طبيب يكشف 8 أسباب صحية تجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت

الاكتئاب يمكن أن يسبب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية، بما في ذلك التعب وانخفاض مستويات الطاقة

كتب ايمان الباجي
أسباب الشعور بالتعب
عندما يكون التعب مفاجئاً ومستمراً، عليك التحدث إلى طبيبك
- Advertisement -

وطن- إذا وجدت نفسك تشعر بالتعب أو الإرهاق طوال الوقت، فأنت لست وحدك.

قال استطلاع للرأي أجراه معهد “YouGov” البريطاني أن 13٪ من الناس في المملكة المتحدة يشعرون بالتعب طوال الوقت.

وكجزء من نفس الاستطلاع، قال 25 في المائة من الناس إنهم كانوا متعبين “معظم الوقت”، في حين أن 33 في المائة كانوا متعبين “حوالي نصف الوقت”.

وبحسب صحيفة “إكسبرس“، أحد الأسباب الواضحة للتعب هو عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً، حيث توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) البالغين بالنوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك أسباب أخرى – أكثر إثارة للقلق – وراء التعب.

تحدث الدكتور رجا موهان حصريًا إلى الصحيفة وكشف لنا عن 6 أسباب محتملة للشعور بالتعب الدائم.

- Advertisement -

توقف التنفس أثناء النوم

قال الدكتور:”هذه الحالة تجعلك تتوقف عن التنفس أثناء النوم، مما يؤدي إلى ضعف النوم وإرهاق النهار.”

اسباب التعب
انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يسبب التعب

تشمل العلامات الشائعة لانقطاع التنفس أثناء النوم ما يلي:

  • التنفس الذي يتوقف لفترة قصيرة ثم يبدأ مرة أخرى.
  • إصدار أصوات شخير أو لهث أثناء نومك.
  • الاستيقاظ كثيرا.
  • الشخير بصوت عال.

هذا لا يجعلك تشعر بالتعب في النهار فحسب، بل يسبب تقلبات مزاجية وصداع.

فقر دم

فقر الدم هو حالة لا يحتوي فيها جسمك على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء، وهو ما يمكن أن يسبب التعب والضعف.

يمكن أن يحدث هذا بسبب عدد من الأشياء، ولكن الأسباب الشائعة تشمل نقص الحديد أو فيتامين ب 12.

يمكن للطبيب أن يفحص دمك لتحديد سبب ضغط الدم المنخفض وسيساعدك على إيجاد أفضل طريقة لعلاجه.

مشاكل الغدة الدرقية

تقع الغدة الدرقية أمام القصبة الهوائية وتتمثل وظيفتها الرئيسية في إنتاج الهرمونات التي تساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي.

يمكن أن يتسبب كل من فرط نشاط الغدة الدرقية وقلة نشاطها في الشعور بالتعب وأعراض أخرى.

تشمل العلامات الأخرى التي قد تكون لديك مشكلة في الغدة الدرقية ما يلي:

  • الحساسية للبرد.
  • الحرارة.
  • زيادة الوزن أو فقدانه.
  • الاكتئاب.
  • آلام العضلات وضعفها.

متلازمة التعب المزمن

هذا اضطراب معقد يتسم بالإرهاق الشديد.

اكتئاب

يمكن أن يسبب الاكتئاب مجموعة متنوعة من الأعراض الجسدية، بما في ذلك التعب وانخفاض مستويات الطاقة.

السكري

قال الدكتور موهان: “ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يسبب التعب، فضلا عن أعراض أخرى مثل زيادة العطش وكثرة التبول.”

تشمل العلامات الشائعة الأخرى لمرض السكري ما يلي:

  • فقدان الوزن.
  • فقدان كتلة العضلات.
  • حكة حول القضيب أو المهبل، أو نوبات متكررة من مرض القلاع.
  • رؤية مشوشة.

جفاف الجسم

عدم شرب كمية كافية من السوائل يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الذي يمكن أن يسبب التعب وأعراض أخرى.

أسباب التعب
التعب

سوء التغذية 

قال الدكتور:”إن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والأطعمة المصنعة والدهون غير الصحية يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والركود.”

وأضاف: “عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أيضََا يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب والركود أثناء النهار”.

وعندما يكون لديك تعب غير مبرر ومستمر، يجب عليك التحدث إلى طبيبك.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

اقرأ أيضاً

حياتنا

مُحلٍّ صناعي يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

حياتنا

هل يمكن لمرضى السكري تناول البطيخ الأحمر؟

حياتنا

هذا المشروب يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل ملحوظ..تعرف عليه

حياتنا

هؤلاء الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بالسكري وبالنوبات القلبية

حياتنا

عادة يومية تستغرق دقيقتين تجعلك أقل تعبًا

حياتنا

في دقائق..مشروب شائع يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

حياتنا

كيف يمكن أن يساعدك النقر على الإبط 49 مرة في اليوم على إزالة السموم من الكبد؟

حياتنا

ضغط الدم: ما المعدل الطبيعي حسب العمر للرجل والمرأة؟

حياتنا

أطعمة تعمل على تحسين حساسية الأنسولين..تعرف عليها

حياتنا

كوب من الحليب يوميََا قد يقي من مرض السكري

حياتنا

تعرف معنا على أفضل مشروب لخفض مستويات السكر في الدم

حياتنا

هل يخفض البصل مستويات السكر في الدم ؟ دراسة تجيب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

7 علامات مفاجئة لمرض صمام القلب

بعد تعاقد مع بيلينغهام .. ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة من العيار الثقيل

“ضابط في الحي الراقي”.. أدلة جديدة على تورط الإمارات في تغذية الصراع بالسودان

بعد فاجعة الغردقة.. قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني ومفاجأة صادمة حدثت (فيديو)

مصرع فتاة بمدينة إسرائيلية يثير جدلا بسبب أدلة ظهرت على صدرها.. ما القصة؟

فيديو مؤلم لجلد مسلمين في الهند بسبب دفاعهم عن مسجد تهدمه السلطات

النظافة الشخصية: أخطاء شائعة تقوم بها دون إدراك منك

كل ما تريد معرفته عن فاجعة غرق سفينة اليونان.. مفاجآت مدوية وتفاصيل مؤلمة

لماذا يجب عليك تجنب الجلوس في مؤخرة الطائرة؟ طيار يجيب

تشكيلة المنتخب الجزائري اليوم ضد أوغندا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC