الأحد, يونيو 18, 2023
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بعد فاجعة الغردقة.. قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني ومفاجأة صادمة حدثت (فيديو)

لم تتخذ السلطات الإسبانية قرارا بغلق الشاطئ كما حدث في مصر عندما اتُخذ قرارٌ بغلق شواطئ البحر الأحمر في أعقاب حادثة قرش الغردقة

كتب فهمي الورغمي
بعد فاجعة الغردقة.. قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني ومفاجأة صادمة حدثت
قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني
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وطن- في أعقاب واقعة سمكة قرش الغردقة في مصر والتهامها سائحا روسيًّا، أصبحت الأنظار تُوجّه لأي واقعة تخص القروش واقترابها من البشر في أي منطقة حول العالم.

حدث ذلك في أحد الشواطئ الإسبانية، عندما شوهدت سمكة قرش فاجئت عددا من المصطافين، وكان صادما أن سمكة القرش كانت أقرب للشاطئ من المصطافين الذين كانوا أكثر عمقا.

وحاول المصطافون الابتعاد سريعا عن منطقة وجود القرش، الذي فاجئ الجميع بمغادرته المكان من دون أن يهاجم أحدا ممن كانوا موجودين.

ولم تتخذ السلطات الإسبانية، قرارا بغلق الشاطئ كما حدث في مصر عندما اتُخذ قرارٌ بغلق شواطئ البحر الأحمر في أعقاب حادثة قرش الغردقة.

قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني
قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني

كيف تتفادى خطر سمكة القرش؟

ودائما ما يحرص السباحون والغواصون على وجه التحديد في البحر الأحمر، على معرفة كيفية التعامل مع سمكة القرش إذا وقعوا في محيطها، وتقول مواقع متخصصة، إنه يجب تجنب ممارسة رياضة الغوص بالقرب من أوقات الفجر أو وقت الغسق، فهي تكون في تلك الأوقات في أوج نشاطها.

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وبشكل عام، يجب أن يكون الشخص ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص والغواصين، فمن المُرجح أن أسماك القروش تشن هجماتها عندما تحد الغواص منفردا في البحر.

وهناك خطوة مهمة للابتعاد عن أي نوع من الخطأ هو قدر المستطاع أن يتم تجنب ضعف الرؤية في قاع البحر أو الرؤية الغامضة لمياه البحر الأحمر، حيث غالبا ما يحدث خطأ قد يكلف السباح أو الغواص حياته.

وإذا ما رأى الغواص أو السبح سمكة قرش أمامه تحاول أن تحافظ على هدوئها وتسترخي ، فليس من السليم أن يحاول القيام بأي من الحركات المفاجئة أو يحاول اللعب معها أو حتى الاقتراب لمراقبتها.

ويجب تفادي الاقتراب من سمكة القرش، وأن تكون السباحة بهدوء قدر المستطاع في اتجاه قارب الغوص الخاص بك أو في اتجاه الشاطئ.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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