بعد فاجعة الغردقة.. قرش يرعب المصطافين في شاطئ إسباني ومفاجأة صادمة حدثت (فيديو)

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وطن- في أعقاب واقعة سمكة قرش الغردقة في مصر والتهامها سائحا روسيًّا، أصبحت الأنظار تُوجّه لأي واقعة تخص القروش واقترابها من البشر في أي منطقة حول العالم.

حدث ذلك في أحد الشواطئ الإسبانية، عندما شوهدت سمكة قرش فاجئت عددا من المصطافين، وكان صادما أن سمكة القرش كانت أقرب للشاطئ من المصطافين الذين كانوا أكثر عمقا.

وحاول المصطافون الابتعاد سريعا عن منطقة وجود القرش، الذي فاجئ الجميع بمغادرته المكان من دون أن يهاجم أحدا ممن كانوا موجودين.

ولم تتخذ السلطات الإسبانية، قرارا بغلق الشاطئ كما حدث في مصر عندما اتُخذ قرارٌ بغلق شواطئ البحر الأحمر في أعقاب حادثة قرش الغردقة.

سمكة قرش ترعب مصطافين على شاطئ إسباني pic.twitter.com/8ZSUn4vMdY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 17, 2023

كيف تتفادى خطر سمكة القرش؟

ودائما ما يحرص السباحون والغواصون على وجه التحديد في البحر الأحمر، على معرفة كيفية التعامل مع سمكة القرش إذا وقعوا في محيطها، وتقول مواقع متخصصة، إنه يجب تجنب ممارسة رياضة الغوص بالقرب من أوقات الفجر أو وقت الغسق، فهي تكون في تلك الأوقات في أوج نشاطها.

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وبشكل عام، يجب أن يكون الشخص ضمن مجموعة كبيرة من الأشخاص والغواصين، فمن المُرجح أن أسماك القروش تشن هجماتها عندما تحد الغواص منفردا في البحر.

وهناك خطوة مهمة للابتعاد عن أي نوع من الخطأ هو قدر المستطاع أن يتم تجنب ضعف الرؤية في قاع البحر أو الرؤية الغامضة لمياه البحر الأحمر، حيث غالبا ما يحدث خطأ قد يكلف السباح أو الغواص حياته.

وإذا ما رأى الغواص أو السبح سمكة قرش أمامه تحاول أن تحافظ على هدوئها وتسترخي ، فليس من السليم أن يحاول القيام بأي من الحركات المفاجئة أو يحاول اللعب معها أو حتى الاقتراب لمراقبتها.

ويجب تفادي الاقتراب من سمكة القرش، وأن تكون السباحة بهدوء قدر المستطاع في اتجاه قارب الغوص الخاص بك أو في اتجاه الشاطئ.