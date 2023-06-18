الأحد, يونيو 18, 2023
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رياضة

بعد تعاقد مع بيلينغهام .. ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة من العيار الثقيل

ريال مدريد يريد التعاقد مع الألماني أديمي ب80 مليون يورو هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كريم أديمي
ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع كريم أديمي
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وطن- كشفت تقارير صحفية ألمانية، بأن نادي ريال مدريد يقترب من التعاقد مع  المهاجم الألماني كريم أديمي، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، بعد إتمام التعاقد مع زميله جود بيلينغهام هذا الصيف بصفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن ريال مدريد يعتزم على إتمام صفقة أخرى قوية من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، من خلال التعاقد مع المهاجم كريم أديمي. بصفقة تقدر ب80 مليون يورو.

كريم أديمي واهتمام ريال مدريد

وأضافت الصحيفة، ” تم التواصل بالفعل بين الطرفين. بشأن ذلك، إلى جانب رغبة اللاعب في الذهاب إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف”.

كما وتابعت، ” ريال مدريد يبحث عن المزيد من السرعة على مستوى خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، واللاعب أديمي لديه المؤهلات  والمواصفات التي تجعله ينضم إلى صفوف ريال مدريد”.

وسجل النجم الألماني أديمي رقماً قياسياً في السرعة داخل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، حيث بلغت سرعته 36.7 كليو متراً في الساعة الواحدة فقط. وهو ما يحتاجه الفريق الملكي مثل البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور.

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وختمت، “هناك بالفعل اتصالات أولية. مع وكيل الألماني أديمي، كما أن إدارة ريال مدريد تعرف الإمكانيات التي يمتع بها اللاعب”.

كريم أديمي
كريم أديمي

صفقات ريال مدريد هذا الصيف

وتعاقد ريال مدريد مع الثلاثي حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وهم بيلينغهام وفران غارسيا و خوسيلو، لتعويض الراحلين. هذا الصيف، لعل أبرزهم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وفسخ التعاقد بالتراضي مع إيدين هازارد وغيرهم.

وترددت في الأيام القليلة الماضية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين. هداف توتنهام، إلا أن النادي لا يريد بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو. وهو ما جعل ريال مدريد يبتعد خطوة إلى الوراء بشأن التعاقد مع اللاعب.

المصدروطن + بيلد الألمانية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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