بعد تعاقد مع بيلينغهام .. ريال مدريد يقترب من إتمام صفقة من العيار الثقيل

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وطن- كشفت تقارير صحفية ألمانية، بأن نادي ريال مدريد يقترب من التعاقد مع المهاجم الألماني كريم أديمي، لاعب نادي بوروسيا دورتموند، بعد إتمام التعاقد مع زميله جود بيلينغهام هذا الصيف بصفقة قياسية تجاوزت 100 مليون يورو.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية، بأن ريال مدريد يعتزم على إتمام صفقة أخرى قوية من نادي بوروسيا دورتموند الألماني، من خلال التعاقد مع المهاجم كريم أديمي. بصفقة تقدر ب80 مليون يورو.

كريم أديمي واهتمام ريال مدريد

وأضافت الصحيفة، ” تم التواصل بالفعل بين الطرفين. بشأن ذلك، إلى جانب رغبة اللاعب في الذهاب إلى صفوف ريال مدريد هذا الصيف”.

كما وتابعت، ” ريال مدريد يبحث عن المزيد من السرعة على مستوى خط الهجوم في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، واللاعب أديمي لديه المؤهلات والمواصفات التي تجعله ينضم إلى صفوف ريال مدريد”.

🚨🚨بيلد | بدأ ريال مدريد بالفعل محادثات مع وكلاء كريم أديمي. يريدونه هذا الصيف pic.twitter.com/BIEpNKSO4y — BlancosGlobal (@Blancos_Global) June 16, 2023

وسجل النجم الألماني أديمي رقماً قياسياً في السرعة داخل منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، حيث بلغت سرعته 36.7 كليو متراً في الساعة الواحدة فقط. وهو ما يحتاجه الفريق الملكي مثل البرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور.

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وختمت، “هناك بالفعل اتصالات أولية. مع وكيل الألماني أديمي، كما أن إدارة ريال مدريد تعرف الإمكانيات التي يمتع بها اللاعب”.

صفقات ريال مدريد هذا الصيف

وتعاقد ريال مدريد مع الثلاثي حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وهم بيلينغهام وفران غارسيا و خوسيلو، لتعويض الراحلين. هذا الصيف، لعل أبرزهم كريم بنزيما وماركو أسينسيو وفسخ التعاقد بالتراضي مع إيدين هازارد وغيرهم.

🚨 BILD 🇩🇪 | ريال مدريد يريد التعاقد مع كريم أديمي من دورتموند. بدأ ريال مدريد بالفعل محادثات مع وكلاء أديمي. يريدونه هذا الصيف. يبحث النادي على وجه التحديد عن مزيد من السرعة في هجومهم. لهذا السبب يريدونه. سيكلف ريال مدريد ما لا يقل عن 80 مليون يورو 💸 pic.twitter.com/NzNKZOvLXD — RMC World (@RMC_AH7) June 16, 2023

وترددت في الأيام القليلة الماضية عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع النجم الإنجليزي هاري كين. هداف توتنهام، إلا أن النادي لا يريد بيع اللاعب بأقل من 100 مليون يورو. وهو ما جعل ريال مدريد يبتعد خطوة إلى الوراء بشأن التعاقد مع اللاعب.