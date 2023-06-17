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حياتنا

مريم حسين تروج لعطرها بإيحاء جنسي صريح! (فيديو)

يحمل الإعلان الجريء لعطر مريم حسين رسالة بأنه مثير جنسياً للمرأة والرجل نحو بعضهما

كتب رفيف عبدالله
مريم حسين تروج لعطرها بإيحاء جنسي صريح! (فيديو)
عطر مريم حسين
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وطن- فاجأت الفنانة المغربية مريم حسين، متابعيها بفيديو جريء يحمل إيحاءات جنسية صريحة، ترويجاً لعطر يحمل اسمها.

عطر مريم حسين

الفيديو الذي نشرته مريم حسين عبر خاصية الستوري على “انستجرام”، يضم رجلاً عاري الصدر، مع امرأة ترتدي ملابس بلون بشرتها لتبدو عارية.

ويحمل الإعلان الجريء لعطر مريم حسين، رسالة بأنه مثير جنسياً للمرأة والرجل نحو بعضهما.

قبل أيام، وثقت مريم حسين، لحظة تواجدها في صالة النادي الرياضي “الجيم”، برفقة ابنتها الوحيدة الأميرة.

مريم في الجيم

وبدت مريم حسين كأنها لا ترتدي شيئاً بجمبسوت رياضي يلتصق بجسدها ويكشف تفاصيله الدقيقة.

كما نشرت مريم فيديو آخر لابنتها أميرة وخلفها مدربتها التي ترتدي هوت شورت، وتؤدي تمارين رياضية.

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هذا وقد تعرضت مريم حسين، إلى هجوم وانتقادات من قبل متابعيها، بعد توثيقها أجواء استمتاعها بفصل الصيف.

جرأة الصيف

وارتدت الفنانة المغربية في الصور توب أبيض بلا أكمام، مع بنطلون بألوان الصيف الزاهية.

واستكملت الفنانة المغربية إطلالتها بقبعة صيفية زرقاء، وسليبر أبيض عليه بعض الأشكال الملونة.

وتعمّدت مريم حسين للمرة الثانية، الوقوف بطريقة تبرز صدرها.

عطر مريم حسين
تعمدت مريم الوقوف بطريقة تبرز صدرها

وعلقت مريم على الصور: “اضحك تضحك لك الدنيا”.

ولم تغلق مريم حسين خاصية التعليقات كما تفعل بالعادة، مما عرّضها لهجوم بسبب طريقة وقوفها التي أبرزت صدرها بشكل فاضح.

ميول مثير للشك

وكانت مريم حسين قد أثارت الشك حول ميولها، بسبب حركات غير طبيعية بينها وبين صديقتها.

ظهرت مريم حسين وصديقتها بأحد المقاطع وهما في أحد مراكز تصفيف الشعر والتجميل، تحضيراً لإحدى السهرات في بيروت حيث تتواجد.

واحتضنت مريم حسين صديقتها التي بادرت بشمّ رقبتها والانبهار برائحتها بطريقة مريبة مثيرة للشك.

كما التقطت مريم وصديقتها صورة وقفت بها الفنانة المغربية بطريقة غريبة كشفت عن صدرها وساقيها.

من هي مريم حسين؟

يشار إلى أن مريم ولدت في تطوان المغربية، وسبق أن صرحت أن والدها عراقي.

دخلت مريم حسين عالم الفن عبر مسلسل “الجيران” عام 2009. وكان مسلسل “الخادمة” بدايتها الحقيقية.

في عام 2011 خاضت تجربة الغناء بأغنية منفردة بعنوان: “من شفته”.

في عام 2012 خاضت مريم حسين تجربة تقديم البرامج من خلال تقديم برنامج المسابقات «كل يوم مريوم»، والذي عُرض على قناة اليوم.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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