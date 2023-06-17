قرش يفاجئ المصطافين على شاطئ تونسي.. فيديو متداول أثار الذعر

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وطن- لم يمضِ على حادث افتراس السائح الروسي من قبل سمكة قرش ضخمة على شواطئ الغردقة في مصر عدة أيام، حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بمقطع فيديو يظهر قرش مفترس، زعم ناشروه أنه التقط على شاطئ الحمامات في تونس حديثا.

حقيقة ظهور سمكة قرش في تونس

ويظهر المقطع الذي انتشر على نطاق واسع تحت عنوان “خروج سمكة قرش بشواطئ الحمامات”، القرش الذي تمكن منه المصطافون على الشاطئ بعد فاجأهم وأثار الرعب، حيث ظهروا ينكلون به ويضربونه بعد اصطياده.

ولكن بالبحث والتقصي اتضح أن هذا الفيديو قديم، وأن تونس لم تُسجل أي حالة ظهور لقرش حديثاً. والفيديو المتداول منشور منذ أكثر من سنتين على الإنترنت.

وبحسب خدمة تقصي الحقائق لدى وكالة “فرانس برس”، فقد بدأ انتشار هذا الفيديو بهذه الصيغة حاصداً آلاف المشاركات على فيسبوك بعد أيّام على مصرع شاب روسي في هجوم لسمكة قرش قبالة سواحل مدينة الغردقة المصرية المطلّة على البحر الأحمر في الثامن من حزيران/يونيو الحالي.

وتعيش أسماك القرش في البحر الأحمر، لكنها قليلاً ما تهاجم السابحين.

إلا أنّ الفيديو المتداول ليس حديثاً، تؤكد “فرانس برس”.

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ونقلت الوكالة عن الخبير في علوم بيولوجيا البحار ياسين رمزي الصغير، أن تونس لم تُسجل أي حالة ظهور لسمكة قرش حديثاً.

وأكد “الصغير” أن الفيديو المتداول قديم ونشر في مواقع التواصل في كانون الثاني/يناير 2021.

وبالفعل أظهر التفتيش عبر محركات البحث أنه منشور منذ أكثر من سنتين على مواقع التواصل وصفحات محليّة على أنه صوّر في مدينة الحمامات التونسيّة.

جمعية “TunSea” تنفي وتوضح حقيقة الأمر

من جانبها نفت جمعية تونسية بيئية “Association TunSea pour la Science Participative”، ظهور سمكة قرش حديثاً قبالة السواحل التونسية، معتبرة أن ما يتم التداول به عبر مواقع التواصل هدفه زرع الخوف في نفوس الناس.

وتابعت الجمعية في بيان توضيحي:”البحر الاحمر مختلف تماما على البحر الأبيض المتوسط و الحادثة المؤلمة الي تعرضلها السائح الروسي مؤسفة لكن ما عندهاش علاقة ببحرنا.”

وأكملت:”للاسف برشا وسائل اعلامية و صفحات على منصات التواصل الاجتماعي خرجت الحديث من سياقه و هذا الأمر غير لائق و خلى برشا ناس تخاف بدون مبرّر.”

ويقول ياسين رمزي الصغير إنّ قرابة 38 نوعاً من القروش تعيش في المياه التونسية يتراوح حجمها بين خمسين سنتيمتراً وستة أمتار.

ويوضح في حديثه لـ”فرانس برس” أن هذه القروش تسبح على بُعد 20 إلى 400 متر ولا تقترب من الشواطئ التونسية، مشيراً إلى أنه لم يسجل أي حادث لظهورها على الشواطئ التونسية إلا في حالات تكون فيها مصابة أو في حالات جنوح.

كما لفت الخبير في علوم بيولوجيا البحار إلى أن خليج قابس (جنوب شرق) يُمثل أهم مرعى ومنطقة لتكاثر القروش في البحر الأبيض المتوسط لأن درجة حرارة المياه مرتفعة نسبياً.

وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية قد كتبت أن “تونس البلد الثاني بعد ليبيا التي تشهد اصطياد أكبر عدد من أسماك القرش في البحر المتوسط”. ويذكر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعية أن أسماك القرش في البحر الأبيض المتوسط معرضة للانقراض والذي يهدد أيضاً ثلث أنواعها في أنحاء العالم.

ويشار إلى أن “قرش الغردقة” مفترس السائح الروسي، تم تشريحه في معهد علوم البحار بالمدينة لدراسة خواصه وسلوكه، كما تم استخراج بقية جثة السائح من داخل معدته، وتم تحنيط القرش في النهاية وعرضه داخل المعهد.