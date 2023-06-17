السبت, يونيو 17, 2023
الرئيسيةالهدهدشعرت براحة بعد ذبحه وسلخه وطهيه.. المصرية آكلة طفلها تكشف السبب الحقيقي...
الهدهد

شعرت براحة بعد ذبحه وسلخه وطهيه.. المصرية آكلة طفلها تكشف السبب الحقيقي للجريمة

الأم المصرية قاتلة طفلها قالت أثناء أولى جلسات محاكمتها، إنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة

كتب باسل النجار
شعرت براحة بعد ذبحه وسلخه وطهيه.. المصرية آكلة طفلها تكشف السبب الحقيقي للجريمة
المصرية آكلة طفلها
- Advertisement -

وطن- أفادت مواقع مصرية محلية بأن محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية أصدرت، اليوم السبت، قرارًا بـ تأجيل نظر محاكمة السيدة المصرية “آكلة طفلها” المتهمة بقتله وتقطيع جثته، وطهي أجزاء منها وأكلها.

تأجيل محاكمة المصرية قاتلة طفلها

المرأة التي عرفت باسم “سيدة فاقوس” متهمة في القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، بقتل ابنها الطفل سعد م س، ذو الخمسة أعوام.

وتم تأجيل محاكمة السيدة قاتلة طفلها إلى جلسة الاثنين المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات؛ على خلفية اتهام الأم المصرية بقتل طفلها وتقطيع جثمانه إلى أشلاء وانتزاع اللحم عن العظم وإذابة الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها، وأكلت أجزاءً منها داخل منزلها في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

آكلة طفلها تفجر مفاجأة

وفي مفاجأة جديدو وخلال جلسة محاكمتها، السبت، في محكمة جنايات الزقازيق، قالت السيدة قاتلة طفلها إنها تعرضت “لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها”.

وأضافت المتهمة ـ بحسب ما نقلت مواقع مصرية محلية من واقع المحاكمة ـ أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه.

مضيفة أنها “قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر وفق ما ألهمها تفكيرها”.

- Advertisement -

وذكرت المصرية آكلة طفلها أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة، وذهبت للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له من قبيل السحر، مؤكدة أنها “شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه”.

واعترفت الأم بحسب ما نقل موقع “اليوم السابع“، بقتل ابنها بتلك الطريقة البشعة، كما بررت المتهمة جريمتها بادعاء وقوعها تحت تأثير “عمل سفلي”، وأضافت أن والدها كان يحضر لها الدجالين لعلاجها من آثار السحر.

قتلته وسلخته وقطعت جثته

هذا وتعود وقائع وتفاصيل القضية المُقيدة برقم 844 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2023، إلى يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر أبريل الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس للأم المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة فاقوس، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لـ ابنها الطفل المجني عليه سعد م س، البالغ من العمر خمس سنوات، وذلك داخل منزل الأم المتهمة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

أمر إحالة الأم المتهمة إلى محكمة جنايات الزقازيق لأجل محاكمتها جنائيًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، أفاد بأن المتهمة قد قتلت طفلها وأخذت في تقطيع جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وبدأت في إذابة الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها داخل منزلها في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

المصدرموقع اليوم السابع، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اقرأ أيضاً

الهدهد

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

الهدهد

إخوان اليمن ينتقمون من السيسي.. شاهد ما فعلوه بسيدة مصرية مسجونة منذ 5 سنوات

غير مصنف

“الجيش المصري دمر الاقتصاد”.. السيسي ينازع خيارات صعبة ولا بديل عن الخصخصة

اقتصاد

سعر الجنيه المصري أمام الدولار في السوق السوداء بعد تصريحات السيسي

تقارير

إيكونوميست: السيسي قلق من جنرالات في الجيش وينقل إقامته بشكل يومي بين القصور الرئاسية!

حياتنا

من أجل الترند.. البلوجر المصري محمد علام يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده! (شاهد)

الهدهد

الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

تقارير

الشيخ علي يوسف صاحب “المؤيد”: الامام محمد عبده انتحر وشيعه في الجنازة صغار اليهود وصعاليك الشوام!‎‎

الهدهد

فضيحة منتج مصري شهير.. جَمَع 8 زوجات مرة واحدة واكتشفته الأخيرة بطريقة غريبة

الهدهد

“إمبيسيبول وآي بوسيبول”.. سخرية واسعة من كامل الوزير بسبب ما قاله عن السيسي (فيديو)

الهدهد

“مهارة الشهيد محمد صلاح” تثير حيرة إسرائيل.. مفاجآت جديدة خرجت للعلن

حياتنا

فيديو رقص ساخن لصاحبة الفستان الأزرق.. ما مصير ملتقطه؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سحل وجلد بالعقال.. فيديو اعتداء الطلاب على معلم يقلب السعودية

بعد منقبة أبها.. فيديو رقص إباحي لـ سعودية في حفلات الترفيه يثير جدلا

“ليلة الدخلة” مشتركة.. جزائري “عنابي” يتزوج فتاتين في يوم واحد (فيديو)

افتخار الساجواني: أكل “العوال والتمور” وراء تخلف العمانيين والسعوديين (فيديو)

والدة طفل عماني اكتشف ثغرة أمنية بأحد البنوك تخرج عن صمتها وتحذر

قرش يفاجئ المصطافين على شاطئ تونسي.. فيديو متداول أثار الذعر

على شواطئ تونس.. علامات كبر السن على جسد إلهام شاهين تُحرجها

إذا كانت لديك هذه السمة الشخصية.. فقد تكون عرضة لخطر الإصابة بالاكتئاب

دنيا بطمة بفستان ضيق ومؤخرة متفجرة على أنغام “وسع وسع” (شاهد)

تصريح صادم لزوجة الرئيس الإيراني تزامنا مع استعادة العلاقات مع السعودية (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC