شعرت براحة بعد ذبحه وسلخه وطهيه.. المصرية آكلة طفلها تكشف السبب الحقيقي للجريمة

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وطن- أفادت مواقع مصرية محلية بأن محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية أصدرت، اليوم السبت، قرارًا بـ تأجيل نظر محاكمة السيدة المصرية “آكلة طفلها” المتهمة بقتله وتقطيع جثته، وطهي أجزاء منها وأكلها.

تأجيل محاكمة المصرية قاتلة طفلها

المرأة التي عرفت باسم “سيدة فاقوس” متهمة في القضية رقم 8619 جنايات مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، بقتل ابنها الطفل سعد م س، ذو الخمسة أعوام.

وتم تأجيل محاكمة السيدة قاتلة طفلها إلى جلسة الاثنين المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات؛ على خلفية اتهام الأم المصرية بقتل طفلها وتقطيع جثمانه إلى أشلاء وانتزاع اللحم عن العظم وإذابة الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها، وأكلت أجزاءً منها داخل منزلها في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.

آكلة طفلها تفجر مفاجأة

وفي مفاجأة جديدو وخلال جلسة محاكمتها، السبت، في محكمة جنايات الزقازيق، قالت السيدة قاتلة طفلها إنها تعرضت “لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها”.

وأضافت المتهمة ـ بحسب ما نقلت مواقع مصرية محلية من واقع المحاكمة ـ أن أحد الشيوخ أكد لها أنها تعرضت لسحر ويتوجب عليها فعل أي شيءٍ لفكه والخلاص منه.

مضيفة أنها “قتلت طفلها لكي تتخلص من السحر وفق ما ألهمها تفكيرها”.

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وذكرت المصرية آكلة طفلها أنها كانت تتعرض لبعض الأشياء الغريبة والمريبة، وذهبت للشيخ الذي أكد لها أن ما تتعرض له من قبيل السحر، مؤكدة أنها “شعرت بالراحة بعد قتل طفلها وطهيه”.

واعترفت الأم بحسب ما نقل موقع “اليوم السابع“، بقتل ابنها بتلك الطريقة البشعة، كما بررت المتهمة جريمتها بادعاء وقوعها تحت تأثير “عمل سفلي”، وأضافت أن والدها كان يحضر لها الدجالين لعلاجها من آثار السحر.

قتلته وسلخته وقطعت جثته

هذا وتعود وقائع وتفاصيل القضية المُقيدة برقم 844 جنايات كلي شمال الزقازيق لسنة 2023، إلى يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر أبريل الماضي، عندما وجهت جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس للأم المتهمة هناء محمد حسن، 37 سنة، ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة فاقوس، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لـ ابنها الطفل المجني عليه سعد م س، البالغ من العمر خمس سنوات، وذلك داخل منزل الأم المتهمة بدائرة مركز شرطة فاقوس.

أمر إحالة الأم المتهمة إلى محكمة جنايات الزقازيق لأجل محاكمتها جنائيًا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، أفاد بأن المتهمة قد قتلت طفلها وأخذت في تقطيع جثمانه إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وبدأت في إذابة الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وأكلت أجزاءً منها داخل منزلها في نطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.