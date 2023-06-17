إخوان اليمن ينتقمون من السيسي.. شاهد ما فعلوه بسيدة مصرية مسجونة منذ 5 سنوات

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وطن- انتشر مقطع فيديو، لسيدة مصرية تتحدث من منطقة صحراوية في اليمن، تروي فيها معاناتها وتعرضها للتعذيب في أحد السجون بمحافظة مأرب اليمنية، موجهة رسالة استغاثة للسلطات في بلادها لإنقاذها.

وقال السيدة التي تحدثت وهي ترفع “النقاب” عن وجهها، إنّها حُبست لمدة خمس سنوات في أحد السجون التابعة للحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان اليمن) بمحافظة مأرب، على مدار خمس سنوات.

وأضافت السيدة المصرية أنها تعرضت للإخفاء القسري، ولم تتمكن من التواصل مع أسرتها وحُرمت من ذلك، كاشفة كذلك عن تعرضها للتعذيب بوسائل عدة بما في ذلك التعذيب بالكهرباء.

وأشارت السيدة المصرية المحتجزة في اليمن، إلى أنها تسعى للعودة إلى بلادها طوال الفترة الماضية، إلا أنه يتم منعها من ذلك، وقالت إن العناصر التي يحتجزونها يسبونها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إشارة إلى أنهم ينتقمون منه بسبب تجربته مع جماعة الإخوان التي تُوصف بأنها عملية انقلابية أطاحت بالجماعة من حكم مصر.

وناشدت السيدة المصرية التي تُدعى سحر، أنها تناشد الرئيس السيسي بالعمل على إعادتها إلى وطنها في أقرب وقت.

فيديو متداول لمواطنة مصرية أختطفها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في مأرب اليمنية وتعرضت للتعذيب والسب لها ولمصر ولفخامة الرئيس السيسي.

المواطنة المصرية تناشد الرئيس السيسي بإنقاذها.

نسخة مع التحية لسعادة السفير المصري لدي اليمن السيد أحمد فاروق@EgyptEmbRiyadh pic.twitter.com/zoK1ti7tDu — عادل المدوري (@adelalmadwary) June 16, 2023

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ولو توضح السيدة المصرية في مقطع الفيديو، سبب اعتقالها، كما لم يصدر أي تعليق عن سلطات مأرب حتى الآن.

وفسّر البعض، هذه الواقعة وفقا لما سردته الفتاة، بأنه انتقام من السيسي عما ارتكبه نظامه تجاه جماعة الإخوان، بدءا من إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب (محمد مرسي)، وصولا إلى ممارسة قمع فتاك ضد عناصر الجماعة في الداخل، وإجبار الكثيرين منهم على التشرد لسنوات في دول أخرى.

ورغم أن مصر عضوة في تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، إلا أنّ القاهرة حافظت على وتيرة محدودة نوعا ما من تدخلها إزاء الحرب في اليمن، مقارنة بالتدخل السعودي الإماراتي على رأس هذا التحالف.

تهديدات حوثية مبطنة للقاهرة

يُشار إلى أنه قبل أشهر، هددت جماعة أنصار الله “الحوثي“، باتخاذ إجراءات عسكرية في حال الاقتراب من المياه الإقليمية اليمنية، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش المصري توليه مهام دولية جديدة في البحر الأحمر تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن.

وقال وزير الدفاع في حكومة الجماعة (غير معترف بها) محمد ناصر العاطفي، إن “مضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي والامتداد الإقليمي لأرخبيل سقطرى والجزر اليمنية هي أرض يمنية كاملة السيادة.

وأضاف العاطفي أن “القوات المسلحة (الحوثية) اتخذت كافة الإجراءات التي تضمن التعامل بقوة وحزم مع أي تطور يمثل تهديدا أو المساس بالسيادة الوطنية أو الاقتراب من السيادة البحرية”.

وتابع الوزير الحوثي: “خيارات تأديبية سيتم اتخاذها والإعلان عنها في الوقت المناسب لا يلومنا عليها أحد إن لجأنا إليها، لأننا قدمنا كل السبل للوصول إلى نهاية إيجابية، لكن العدو يأبى إلا أن يسير عكس التيار، وقد أعذر من أنذر”، دون أن يشير إلى الجهة التي يقصدها بتهديده.

مصر تتولى مهمة دولية في البحر الأحمر

وجاء الموقف الحوثي، بعدما أعلن الجيش المصري تولي قواته البحرية مهام دولية جديدة في البحر الأحمر تشمل مضيق باب المندب وخليج عدن، إثر توليها للمرة الأولى قيادة قوة المهام المشتركة 153 الدولية.

وهذه القوة تضم كلا من مصر والسعودية والإمارات والأردن والولايات المتحدة الأميركية، ويتركز نطاق عملها في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.