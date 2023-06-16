هل تفكر في بدء مشروع خاص؟.. إليك 9 خطوات رئيسية عليك اتباعها

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وطن- قد يبدو طرح فكرة عمل وبدء عمل تجاري أمرًا صعبًا ومعقدًا، ولكن إذا اتبعت خطة منهجية بخطوات عملية وقابلة للتنفيذ، يمكنك أن تكون ناجحًا، حتى كمبتدئ.

يستغرق تحويل أفكار مشروعك الصغير إلى واقع وقتًا، وبحثًا مكثفًا، وتخطيطًا تفصيليًا، وتحسينًا مستمرًا.

وفي هذا المقال الذي نشرته مجلة “فوربس” الأمريكية، سوف نكشف لك عن 9 خطوات لتتعلم كيف تبدأ مشروع تجاري ناجح في المنزل أو عبر الإنترنت.

حدد فكرة مشروعك

أولاً، قم بتطوير فكرة واحدة أو عدة أفكار تجارية صغيرة تريد متابعتها. إذا لم تكن قد استقرت على فكرة حتى الآن، يمكنك البحث لاستكشاف خيارات مختلفة أو اختيار خيار يتوافق مع شغفك أو اهتماماتك.

في هذه المرحلة، لا تركز حصريًا على التطبيق العملي لفكرتك، واسمح لنفسك بأن تكون مبدعًا.

دراسة السوق



هناك العديد من الطرق المختلفة للقيام بأبحاث السوق الأولية، بما في ذلك الاستطلاعات والمقابلات والأبحاث عبر الإنترنت.

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بغض النظر عن الإستراتيجية التي اخترتها، من المهم أن تكون دقيقًا قدر الإمكان.

ابقَ على اطلاع بأحدث الاتجاهات في مجالك وقم بتحليل منافسيك المحتملين في الأعمال التجارية، وقم بتقييم ما إذا كان هناك طلب كافٍ على منتجاتك أو خدماتك.

بمجرد أن تشير البيانات التي جمعتها إلى مساحة سوقية لفكرة عملك، انتقل إلى المرحلة التالية.

اكتب خطة عمل

سواء كنت ترغب في التمويل الذاتي أو البحث عن مستثمرين محتملين، يجب عليك إنشاء خطة عمل شاملة. يعمل هذا المستند كدليل تفصيلي لعملك، ويغطي جوانب مثل منتجاتك وخدماتك، واستراتيجيات التسويق، والخطط المالية.

مع خطة عمل مفصلة، ستكون مستعدًا للصعوبات أو المشكلات التي قد تواجهها عند بدء مشروعك. علاوة على ذلك، سيكون لديك فهم أوضح لجوهر فكرة عملك والغرض منها.

حدد أموالك

يجب أن تكون خطة عملك قد حددت بالفعل التمويل المطلوب. ومع ذلك، من الضروري معرفة كيفية تأمين الأموال اللازمة لنشاطك التجاري.

هناك ثلاث طرق رئيسية للحصول على تمويل لعملك: التمويل الذاتي، أو البحث عن مستثمرين، أو الحصول على قروض. لذلك، حدد أيها أكثر ملاءمة لعملك.

بغض النظر عن كيفية تمويل عملك، قم بإنشاء حساب مصرفي منفصل لتجنب خلط أموالك الشخصية برأس مال عملك.

حدّد الهيكل التنظيمي العام لعملك

يؤثر هيكل عملك على جوانب مختلفة من مؤسستك. يتضمن ذلك عملياتك اليومية، ومقدار الضرائب التي تدفعها، والمخاطر التي تتعرض لها أصولك الشخصية.

حدد هيكل الأعمال الأنسب لنوع وحجم مؤسستك. يمكنك الاختيار من بين ملكية فردية أو شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC) ، أو شراكة ذات مسؤولية محدودة (LLP).

سجل عملك

تختلف عملية التسجيل لعملك حسب الهيكل الذي تختاره والحالة التي تريد العمل فيها.

إذا قررت إنشاء نشاطك التجاري كمؤسسة فردية، فلا داعي لتسجيله رسميًا. سيتم اعتبار أرباح عملك على أنها دخلك الشخصي، لذا يمكنك البدء على الفور دون تقديم أوراق منفصلة. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في العمل تحت اسم علامة تجارية بدلاً من اسمك التجاري، فقد تحتاج إلى ترخيص.



لنفترض أنك أسست عملك كشركة ذات مسؤولية محدودة أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة. في هذه الحالة، يجب عليك تسجيله ككيان قانوني منفصل، مع ضرائب ودخل منفصل عن الدخل الخاص بك.

حدد البائعين الخاصين بك

قرر ما إذا كان عملك يتطلب منتجات وخدمات من البائعين والتي ستساعدك على تبسيط عملياتك. بعض وظائف العمل الشائعة التي قد ترغب في الاستعانة بمصادر خارجية لبائعي تقديم الخدمة لها هي الإدارة المالية، ودعم خدمة العملاء، والشحن والخدمات اللوجستية.

ونظرًا لأن البيانات التي ستشاركها مع الموردين قد تكون حساسة، فمن المهم التعامل حصريًا مع الكيانات الموثوقة في مجالك.

التواجد على الإنترنت

في هذا العصر المتمحور حول التكنولوجيا، لا يمكن التفاوض بشأن إنشاء وجود على الإنترنت لعملك. هذه إحدى أسهل الطرق للترويج لعملك للعملاء وعرض علامتك التجارية للمستثمرين المحتملين في المستقبل.

تتمثل الطرق الأكثر شيوعًا لإنشاء وجود على الإنترنت لعملك في إنشاء صفحة وسائط اجتماعية وتطوير موقع ويب مخصص.

التسويق والإعلان عن عملك

لتسويق منتجاتك وخدماتك، يمكنك على سبيل المثال توزيع اللافتات والملصقات، أو تقديم سلع ذات علامة تجارية مجانية للجمهور.

يقدم التسويق عبر الإنترنت من ناحية أيضًا خيارات متنوعة، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة، وإنشاء برامج تابعة، والمشاركة في التسويق عبر الوسائط الاجتماعية العضوية، حيث تنشر محتوى منتظمًا وتبني مجتمعًا حول علامتك التجارية.