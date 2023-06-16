مبلغ فلكي.. مودريتش يحسم موقفه بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف

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وطن- حسم النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أمره بشأن العرض الفلكي المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للتعاقد معه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الموثوق في شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية جيانلوكا دي مارزيو، بأن لاعب ريال مدريد مودريتش تلقى بالفعل عرضاً مغرياً هذا الصيف. من نادي الهلال السعودي، للانتقال إلى صفوفه.

مودريتش وعرض الهلال السعودي

وبين الصحفي دي مارزيو، بأن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض ضخم للتعاقد. مع الكرواتي مودريتش، حيث بلغ قيمة العرض المقدم 200 مليون يورو. لمدة 3 مواسم كاملة.

كما وتابع، ” اللاعب لوكا مودريتش تمسك بموقفه في البقاء مع نادي ريال مدريد ورفض العرض المغري المقدم من الهلال السعودي للتعاقد معه. هذا الصيف، لأن اللاعب يريد البقاء مع الملكي الموسم المقبل”.

تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد

ولم يختار لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش الاعتزال خارج أسوار قلعة ريال مدريد، على غرار ما فعله زميله الفرنسي كريم بنزيما أسطورة الفريق الملكي، الذي فضل المغادرة والذهاب إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي. بطل الدوري الممتاز الموسم المنصرم بصفقة قياسية.

كما وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن مودريتش حسم موقفه بشكل نهائي من العرض السعودي. عقب مباراة كرواتيا هولندا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2023، بعد قيادة منتخب بلاده إلى نهائي البطولة القارية.

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كما وسيلتقي منتخب كرواتيا أمام نظيره الإسباني، الأحد، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2023. لتحديد هوية بطل هذه النسخة.

يشار بأن الكرواتي مودريتش جدد عقده. مع نادي ريال مدريد (الملكي) إلى نهاية الموسم القادم، (أي حتى صيف 2024).