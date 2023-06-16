الجمعة, يونيو 16, 2023
الرئيسيةرياضةمبلغ فلكي.. مودريتش يحسم موقفه بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف
رياضة

مبلغ فلكي.. مودريتش يحسم موقفه بشأن عرض الهلال السعودي هذا الصيف

الهلال السعودي عرض على الكرواتي مودريتش 200 مليون يورو للتعاقد معه هذا الصيف

كتب فارس أبو شيحة
مودريتش يحسم موقفه بشأن عرض الهلال السعودي
مودريتش يحسم موقفه بشأن عرض الهلال السعودي
- Advertisement -

وطن- حسم النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، أمره بشأن العرض الفلكي المقدم من جانب نادي الهلال السعودي للتعاقد معه في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الموثوق في شبكة “سكاي سبورتس” الإيطالية جيانلوكا دي مارزيو، بأن لاعب ريال مدريد مودريتش تلقى بالفعل عرضاً مغرياً هذا الصيف. من نادي الهلال السعودي، للانتقال إلى صفوفه.

مودريتش وعرض الهلال السعودي

وبين الصحفي دي مارزيو، بأن نادي الهلال السعودي تقدم بعرض ضخم للتعاقد. مع الكرواتي مودريتش، حيث بلغ قيمة العرض المقدم 200 مليون يورو. لمدة 3 مواسم كاملة.

مودريتش
مودريتش

كما وتابع، ” اللاعب لوكا مودريتش تمسك بموقفه في البقاء مع نادي ريال مدريد ورفض العرض المغري المقدم من الهلال السعودي للتعاقد معه. هذا الصيف، لأن اللاعب يريد البقاء مع الملكي الموسم المقبل”.

تجديد عقد مودريتش مع ريال مدريد

ولم يختار لاعب ريال مدريد لوكا مودريتش الاعتزال خارج أسوار قلعة ريال مدريد، على غرار ما فعله زميله الفرنسي كريم بنزيما أسطورة الفريق الملكي، الذي فضل المغادرة والذهاب إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي. بطل الدوري الممتاز الموسم المنصرم بصفقة قياسية.

كما وأشارت تقارير صحفية أخرى، بأن مودريتش حسم موقفه بشكل نهائي من العرض السعودي. عقب مباراة كرواتيا هولندا في دور نصف نهائي كأس أمم أوروبا 2023، بعد قيادة منتخب بلاده إلى نهائي البطولة القارية.

- Advertisement -
الكرواتي مودريتش
الكرواتي مودريتش

كما وسيلتقي منتخب كرواتيا أمام نظيره الإسباني، الأحد، في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2023. لتحديد هوية بطل هذه النسخة.

يشار بأن الكرواتي مودريتش جدد عقده. مع نادي ريال مدريد (الملكي) إلى نهاية الموسم القادم، (أي حتى صيف 2024).

المصدروطن + سكاي سبورتس إيطاليا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اقرأ أيضاً

رياضة

قضيّ الأمر.. مبابي يحسم قراره بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

رياضة

ماركا: باريس سان جيرمان يُحدد السعر المطلوب لبيع مبابي هذا الصيف

رياضة

أول تعليق من مبابي على أنباء انتقاله إلى ريال مدريد.. فجر مفاجأة

حياتنا

ريما العنزي شبيهة جورجينا تكشف علاقتها بفشل صفقة انضمام ميسي للهلال (فيديو)

رياضة

بعد فشل صفقة ميسي .. الهلال السعودي يُغري نيمار بعرضٍ خيالي

رياضة

غوارديولا يُوجه رسالة ساخرة إلى ريال مدريد بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

رياضة

راموس يقترب من الانتقال إلى دوري روشن السعودي

رياضة

محمد عدنان يكشف السبب الحقيقي لعدم انتقال ميسي إلى الهلال السعودي (فيديو)

رياضة

برشلونة يترك ريال مدريد يُقاتل في المعركة وحيداً بعد اتخاذه هذا القرار

الهدهد

رغم رفضه عرض الهلال الأسطوري.. ميسي لن يوقف مهمة غسل سمعة السعودية

رياضة

3 صفقات تمَّت بنجاح لريال مدريد هذا الصيف

رياضة

ريال مدريد يُجمد مفاوضاته مع هاري كين لهذا السبب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مبابي طلب النصيحة من ميسي وراموس بشأن مستقبله.. وهذا ما قالوا له

أعلن طاقم الطائرة الإيرلندية: ”نقترب من فلسطين“! فما الذي حدث؟

من أجل الترند.. البلوجر المصري محمد علام يوثق احتضار والده ويثير الغضب ضده! (شاهد)

بلومبيرغ تكشف عن تحرك إماراتي عاجل لسد فجوة تمويلية في تركيا بعد انسحاب بنوك غربية!

بلومبيرغ: السعودية والإمارات تنفقان الملايين في أوروبا لتلميع الأسد

زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا.. العفو الدولية تدعو ماكرون لإنقاذ 7 سعوديين يواجهون الإعدام

الجندي محمد صلاح أصبح “بطلا” في الشارع المصري.. قناة إسرائيلية تؤكد ما نفاه إعلام السيسي

ضابط شرطة يبتلع أوراقاً نقدية ابتزها من رجل أعمال لحظة القبض عليه.. شاهد ما جرى له!

كأنه فيلم رعب.. مشهد مخيف لـ ملايين الصراصير تجتاح مدينة أمريكية وشهادات صادمة (فيديو)

القبض على رجل يمارس الجنس مع شجرة! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC