شهر العسل السعودي الإيراني.. ابن سلمان يرسل هذا المسؤول إلى طهران لتوطيد العلاقات

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وطن – في مؤشر على مزيد من التقارب بين الرياض وطهران، سيتوجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى العاصمة الإيرانية، غدا السبت، في زيارة تاريخية بعد سنوات من القطيعة.

ومن المتوقع أن يجري الأمير فيصل بن فرحان محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين، فيما لم يتضح أي المسؤولين سيلتقي الدبلوماسي الكبير، حتى الآن.

وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، عن الزيارة المقررة في وقت سابق من هذا الأسبوع. وقال المتحدث ناصر الكناني ، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ، إن المسؤول السعودي سيشارك في إعادة فتح السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية.

ولم تعلق الرياض بعد على هذه المعلومات، وفق تقرير لصحيفة المونيتور.

اتفاق تاريخي

وتأتي الزيارة بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق تاريخي في مارس بوساطة الصين لاستعادة العلاقات، ومنذ ذلك الحين ، انخرط الأعداء الإقليميون السابقون في زوبعة دبلوماسية لإنهاء نزاعهم وتعزيز العلاقات الاقتصادية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، أعادت إيران رسميًا فتح بعثتها الدبلوماسية في الرياض. تم إغلاق السفارة منذ عام 2016 ، عندما أمرت المملكة العربية السعودية الدبلوماسيين الإيرانيين بمغادرة المملكة ردا على مجموعة من المتظاهرين الذين اقتحموا السفارة السعودية في طهران لإدانة إعدام رجل دين شيعي من قبل السلطات السعودية.

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وجاء إعادة الافتتاح بعد أيام من اجتماع وزيري الخارجية السعودي والإيراني في جنوب إفريقيا على هامش اجتماع لمجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في 2 يونيو.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الدبلوماسي السعودي سيزور طهران قريباً، في ظل تطورات العلاقات السعودية الإيرانية، وذلك في أعقاب توقيع البلدين اتفاقا لاستعادة العلاقات بينهما، وهي الخطوة التي جرت برعاية صينية في مارس الماضي.

وفي أبريل ، التقى المسؤولان في بكين في أول تجمع رسمي بين كبار الدبلوماسيين في البلدين منذ أكثر من سبع سنوات.

انقسامات حادة

وأدى الخلاف السعودي الإيراني المستمر منذ عقود ، والذي يغذيه الصراع على الهيمنة الإقليمية ، إلى انقسام المنطقة بعمق وأسفر عن سلسلة من الصراعات التي تحولت إلى حروب بالوكالة في العديد من البلدان ، بما في ذلك اليمن وسوريا. كما أدى التنافس إلى عدم الاستقرار في لبنان والعراق.

وعلى الرغم من الترحيب بالاتفاق السعودي الإيراني باعتباره خطوة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي ، لا يعتقد بعض المحللين أنه سيكون هناك حل سريع للصراعات.

وكتبت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير في أبريل: “في حين أن تقليل حدة المنافسة الإقليمية قد يساعد في إعادة توجيه الطاقة السياسية نحو النزاعات الداخلية الأساسية ، فإن احتمالات الحلول السريعة تظل ضئيلة”.