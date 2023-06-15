الخميس, يونيو 15, 2023
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هل يضرب إعصار بيبارجوي سلطنة عمان؟.. الأرصاد العمانية تحسم الجدل

السؤال الذي يشغل بال الكثير من العمانيين في الساعات القليلة الماضية أجابت عليه الأرصاد الجوية العمانية وفقاً لآخر التحديثات التي رصدتها عن "بيبارجوي"

كتب فهمي الورغمي
اعصار بيبارجوي سلطنة عمان
احتمال وصول الإعصار بيبارجوي إلى سلطنة عمان ضعيف جداً
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وطن – يُواصل إعصار “بيبارجوي” التطور والتشكل في سماء عدد من الدول المُطلة على بحر العرب، وكانت آخر تمظهراته في باكستان، حيث تغيّرت حالة الطقس في مدينة كراتشي بصفة غير مسبوقة فيما بدا أنه إنذار مُبكر بقرب بدايته.

في سلطنة عمان، وهي التي رصدت، منذ البداية، التحول المريب للحالة المدارية وتوقعت أن تتحول إلى إعصار قوي -أطلقت عليه اسم بيبارجوي- في قادم الأيام (وهو ما يحدث حالياً)، تُواصل متابعة الإعصار المداري عن كثب وسط ترقب عام يسود مدن السلطنة -الساحلية منها خاصّة.

هل يضرب إعصار بيبارجوي سلطنة عمان؟

هذا هو السؤال الذي يشغل بال الكثير من العمانيين في الساعات القليلة الماضية، وهو ما يمكن رصده في التفاعل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي -وخاصة موقع تويتر- مع كل المعطيات التي تتعلق بإعصار بيبارجوي.

وتأتي تخوفات الشعب والمقيمين في سلطنة عمان، من تطورات الحالة المدارية، في ظل تشكل هذا الإعصار المداري في بحر العرب وتحركه شمالاً نحو السواحل الباكستانية والهندية.

هذا ووفقاً لآخر التحديثات من الأرصاد الجوية العمانية، فإن احتمال وصول الإعصار إلى سلطنة عمان ضعيف جداً، وأن التأثيرات المباشرة للإعصار ستكون محدودة إلى ارتفاع الموج وتدفق السحب العالية.

وفي إطار متابعة آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، أشارت الأرصاد العمانية عبر حسابها الرسمي على تويتر (صباح اليوم، الخميس) إلى ضعف تدريجي للحالة المدارية وتراجع تصنيفها إلى عاصفة مدارية تتحرك شمالاً باتجاه باكستان /شمال الهند مع تحركها واقترابها من سواحل شمال الهند وباكستان.

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ومع ذلك، فإنه “يجب أن نكون حذرين ومستعدين لأي طارئ”، كما يؤكد جزء كبير من العمانيين، خاصة أن سلطنة عمان لديها تاريخ سيء مع الأعاصير، مثل إعصار شاهين في عام 2021، وإعصار ميكونو في عام 2018، واللذان خلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وعليه، تنصح الأرصاد الجوية العمانية باتباع التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات المختصة، وتجنب ركوب البحر أو ممارسة الأنشطة البحرية، والابتعاد عن المناطق المنخفضة أو المهددة بالسيول، والحفاظ على أدوات الإسعاف والاتصال في حالة الطوارئ.

آخر تطورات إعصار بيبارجوي

في تقريره المسائي عن تطور الحالة المدارية، وإمكانية تطور إعصار بيبارجوي وتحوله نحو سواحل عمان، أوضحت الأرصاد الجوية في إحاطة دورية حول آخر المستجدات بتوقيت (2:10) مساء اليوم، الخميس، أن أجواء السلطنة تشهد تشكلا للغيوم مع تساقط الرذاذ على سواحل وجبال ظفار.

وأوضحت أن “تدفق السحب العالية والمتوسطة سيستمر على أجزاء من محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار، مع توقعات ببداية تشكل السحب في جبال الحجر الأوسط والشرقية، مع احتمالية توسعها فيما بعد وحدوث أمطار متفرقة”.

وفي الأثناء، يشعر العمانيون بتخوّف وقلق من الإعصار القادم. كما تتابع السلطات المعنية عن كثب تطورات (بيبار جوي)، وتُصدر تحذيرات للمواطنين والمقيمين بضرورة التأهب واتخاذ التدابير اللازمة.

حيث يُنصح الناس بالابتعاد عن المناطق الساحلية وتجنب التواجد في المناطق المعرضة لخطر إعصار بيبارجوي، وكذلك اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع الأحوال الجوية القوية وتأمين الممتلكات الشخصية.

كما ينصح الجميع بمتابعة توجيهات السلطات والمصادر الرسمية للحصول على أحدث المعلومات والتحديثات، حول حركة الإعصار وتأثيره المتوقع.

جدير بالذكر أن تلك التدابير الوقائية تُعتبر ضرورية للحفاظ على سلامة الأفراد والحد من أي خطر محتمل يمكن أن يتسبب به إعصار بيبارجوي.

المصدرالأرصاد العمانية + تويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.

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