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حياتنا

مع إقتراب الصيف..5 أخطاء ترتكبها تؤثر على المروحة الكهربائية

أخطاء عديدة يقوم بها مالكو المراوح الكهربائية والتي يمكن أن تؤثر على الجهاز

كتب ايمان الباجي
أخطاء عديدة نرتكبها تؤثر على المروحة الكهربائية
المروحة الكهربائية
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وطن- مع دخول الفصل الحار، يزداد الاعتماد على المراوح الكهربائية – التي تعتبر من أكثر الأجهزة استخداما للتغلب على الحرارة المرتفعة – للحصول على قسط من النوم.

ولكن حذرت صحيفة “metro” البريطانية من أن هناك أخطاء عديدة يقوم بها مالكو المراوح الكهربائية والتي يمكن أن تؤثر على الجهاز.

وضع مروحة أمام نافذة الغرفة

وضع المروحة أمام نافذة مفتوحة خلفها – عندما يكون الجو أكثر سخونة في الخارج – ببساطة يجذب المزيد من الهواء الساخن إلى الداخل.

ومع ذلك، فإنها طريقة رائعة خاصة إذا كان الهواء الخارجي بارد.

وضع المروحة أمام نافذة مفتوحة سيجذب المزيد من الهواء الساخن إلى الداخل
المروحة الكهربائية

تبريد الغرفة بالمروحة

المراوح لا تبرد الهواء – إنها تجعلك تشعر بالبرودة فقط من خلال توفير نسيم بارد وخفيف في الجو.

لذلك إذا كنت تترك مروحة في غرفة النوم، معتقدًا أن الجو سيكون باردا عندما تذهب إلى السرير للنوم، فلن تجد الغرفة باردة.

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خلاف ذلك، كل ما ستفعله المروحة هو تحريك الهواء الساخن قليلاً.

ومع ذلك، فإن وضع وعاء من مكعبات الثلج أمامها هي طريقة أخرى مفيدة لتبريد الهواء في الغرفة.

تشغيل المروحة طوال النهار والليل

يمكن أن يؤدي إستعمال المروحة طوال الوقت إلى زيادة في فاتورة الكهرباء.

وتنصح في هذا السياق منظمة السلامة الكهربائية بعدم ترك مروحتك تعمل طوال الليل أو أثناء خروجك.

عدم تنظيفها

يؤدي استخدام مروحة قذرة إلى تكاثر الغبار والملوثات عليها مباشرةً، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالربو.

يجب أن تحتوي المروحة على تعليمات حول كيفية تنظيفها، ولكن عادةً ما تحتاج شفراتها إلى المسح بقطعة قماش جافة وناعمة.

وضع المروحة في مكان مرتفع جدًا

مع ارتفاع الحرارة، سيكون الهواء الأبرد على مستوى الأرض.

يمكن أن يؤدي إستعمال المروحة طوال الوقت إلى زيادة في فاتورة الكهرباء
إستعمال المروحة طوال الوقت يؤثر كثيرا على جودة الجهاز

يقترح الخبراء وضع المروحة على الأرض وتوجيهها لأعلى، قائلين في هذا الإطار:”ضعها بحيث تشير للخارج باتجاه الجدار المقابل.”

المصدرصحيفة "metro" البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١

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