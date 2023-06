المثيرة “بيونسيه” تسببت بكارثة اقتصادية في السويد.. لن تصدق ما حدث

- Advertisement -

وطن – هل تساءلت يوماً عن العلاقة بين بيونسيه والتضخم في السويد؟ حسناً، حتى إذا لم تفعل فقد تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عوضاً عنك.

وفي الواقع، ربما تبدو هذه الفكرة غريبة ومضحكة، لكن هناك من يزعم (بالفعل) أن النجمة الأمريكية كان لها دور في ارتفاع معدلات التضخم في البلد الاسكندنافي، في شهر مايو الماضي وحتى يونيو الجاري، حسب “نيويورك تايمز“.

إنه مايكل غراهن، كبير الاقتصاديين في بنك دانسكي، أحد أكبر المصارف السويدية. وفقاً لغراهن، فإن بدء بيونسيه جولتها العالمية في ستوكهولم، أدى إلى زيادة الطلب على الفنادق والمطاعم والخدمات الترفيهية، مما ساهم في رفع مستوى التضخم بنسبة 0.2 من 0.3 بالمئة التي سجّلتها المطاعم والفنادق.

The silver crystal moulded dress and leggings were handcrafted from responsible materials, with a sculpted baguette silhouette inspired by #StellaWinter23 . pic.twitter.com/aziToc5cFj

#BEYONCÉ : @Beyoncé shines in custom Stella McCartney, bringing conscious fashion to her #RenaissanceWorldTour .

وأشار “غراهن” إلى أن هذا التأثير كان مؤقتاً وغير مسبوق، وأنه لا يلوم بيونسيه على ارتفاع الأسعار، بل يعتبرها “ظاهرة اقتصادية مثيرة”.

وأشارت التقديرات إلى أن عدد الجمهور في كل حفل بلغ 46 ألفاً، واضطر البعض للبقاء خارج العاصمة مع امتلاء الفنادق.

#Beyoncé single-handedly increased inflation in #Sweden , economist says https://t.co/aR6fbnQnVC pic.twitter.com/zUnVcNqv8N

وأفادت التقارير بأن عدداً من المعجبين قد قدموا من خارج السويد، مستفيدين من ضعف العملة السويدية وانخفاض أسعار التذاكر.

وقال غراهن، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن التأثير كان “نادر الحدوث”، وتوقع عودة الوضع إلى طبيعته هذا الشهر.

ومع ذلك، قال أحد الاقتصاديين، لصحيفة فايننشال تايمز، إن السويد قد تشهد ارتفاعاً مماثلاً في التضخم عند إقامة بروس سبرينغستين ثلاث حفلات موسيقية، في غوتنبرغ، خلال يونيو/ حزيران الحالي.

ولكن هل هذا التحليل صحيح؟ وهل يمكن أن تكون بيونسيه مسؤولة عن التضخم في السويد؟

للإجابة على هذا السؤال، لابد من النظر إلى المؤشرات الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على التضخم. فالتضخم هو ارتفاع مستوى الأسعار على مدى فترة زمنية محددة، وهو يعكس تغير قيمة العملة.

