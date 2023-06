منتخب مصر يدك شباك غينيا بالثنائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- حقق منتخب مصر الفوز الثمين على نظيره غينيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، التي أقيمت على ملعب ( ستاد مراكش).

وسجل منتخب غينيا أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منتخب مصر (الفراعنة)، عند الدقيقة ال26 عن طريق اللاعب سيرهو جيراسي.

وأدرك منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة ال42 من توقيع اللاعب محمود تريزيجيه، كما وجاء هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة ال79.

📹 HIGHLIGHTS: 🇬🇳 1-2 🇪🇬

Egypt come from behind to secure their #TotalEnergiesAFCON qualification against Guinea 🎫#TotalEnergiesAFCONQ2023 | @EFA pic.twitter.com/krrUtDUhee

— CAF (@CAF_Online) June 14, 2023