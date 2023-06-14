منتخب مصر يدك شباك غينيا بالثنائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا (شاهد)

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وطن- حقق منتخب مصر الفوز الثمين على نظيره غينيا بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في تصفيات دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، التي أقيمت على ملعب ( ستاد مراكش).

وسجل منتخب غينيا أولى أهداف المباراة داخل شباك مرمى منتخب مصر (الفراعنة)، عند الدقيقة ال26 عن طريق اللاعب سيرهو جيراسي.

مباراة منتخب مصر ضد غينيا

وأدرك منتخب مصر هدف التعادل في الدقيقة ال42 من توقيع اللاعب محمود تريزيجيه، كما وجاء هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب مصطفى محمد في الدقيقة ال79.

وتفوق منتخب مصر على نظيره غينيا على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 10 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 53%.

فيما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس غينيا، إلى 7 تسديدات والاستحواذ على الكرة بنسبة 47%.

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تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا

ولعب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه غينيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: محمد هاني، علي جبر، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: أحمد سيد زيزو، مروان عطية، محمود حمادة.

🔴📸 لقطات من الشوط الثاني لمباراة مصر وغينيا في الجولة الخامسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023#شجع_مصر pic.twitter.com/PmAt2SljLM — EFA.eg (@EFA) June 14, 2023

مركز الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

وسيواجه المنتخب المصري في المباراة القادمة الودية أمام منافسه جنوب السودان، الأحد، على ملعب ( ستاد القاهرة) الدولي.

ترتيب منتخب مصر في دور مجموعات كأس أمم أفريقيا

ويعتلي منتخب مصر صدارة ترتيب مجموعة ترتيب تصفيات كأس أمم أفريقيا برصيد 12 نقطة، فيما جاء الفريق المنافس غينيا في المركز الثاني من ترتيب المجموعة برصيد 9 نقطة حتى يومنا هذا.