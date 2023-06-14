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فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. حديث المصريين وتسبب بطلاقها

كانت السيدة المصرية وتدعى ياسمين تحضر حفل زفاف صديقتها، فعبرت عن فرحتها بالرقص طوال الفرح مؤدية حركات لفتت أنظار الجميع دون أن تدرك أن أحد المعازيم صورها بالفيديو

كتب خالد الأحمد
فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. حديث المصريين وتسبب بطلاقها
رقص صاحبة الفستان الأزرق
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وطن- اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لسيدة ترقص بشكل جريء في حفل شعبي، وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، وتحول المقطع الذي يبدو أنه التقط خلسة وانتشر تحت عنوان “صاحبة الفستان الأزرق” إلى ترند لدرجة باتت تهدد استقرار حياتها الزوجية.

ورغم الخصوصية التي تتمتع بها هذه الأفراح في مصر وخصوصاً الشعبية منها حيث يقوم الجميع بالرقص في هذه المناسبة، إلا أن الفيديو تم نشره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات في مصر.

فيديو رقص ساخن لصاحبة الفستان الأزرق دمر حياتها

وفي التفاصيل ذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيدة وتدعى ياسمين من محافظة الدقهلية كانت تحضر حفل زفاف صديقتها «الأنتيم»، فعبرت عن فرحتها بالرقص طوال الفرح مؤدية حركات لفتت أنظار الجميع دون أن تدرك أن أحد المعازيم صورها بالفيديو.

صاحبة الفستان الأزرق
فيديو رقص ساخن لصاحبة الفستان الأزرق

ونشر الفيديو على موقع تيك توك، لينتشر المقطع بسرعة البرق ويصل إلى زوجها الذي هددها بالطلاق- بحسب ما أكدت «ياسمين» في تصريحات لها تداولتها وسائل إعلام محلية.

وروت «ياسمين» تفاصيل مشاجرتها مع زوجها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن هناك شخصا يصورها، وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفيديو حتى لا تتطور الخلافات بينها وبين زوجها،

وقالت صاحبة الفستان الأزرق: “أنا معملتش حاجة غلط.. وكل من يراني يعتبرني أخته ويمسح الفيديو”.

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واستدركت أنها كانت مسرورة لصاحبة عمرها “وأول مرة ترقص في فرح ولم تكن تعرف أن أحداً يقوم بتصويرها ويتاجر بها ليجلب مشاهدات ويكسب المال.”

وكشفت ياسمين أنها تشعر بالإحباط وحالتها باتت مدمرة بسبب انتشار المقطع. وأضافت أنها امرأة تحب الجلوس في البيت ولا تحب الخروج والسهرات طالبة من متابعي المقطع أن يسألوا أهل منطقتها السنبلاوين بالدقهلية عن ذلك.

وأكدت صاحبة الفستان الأزرق أنها لن تخرج على أي وسائل إعلام لتشرح ما جرى ولا تطلب شيئاً إلا مسح الفيديو والامتناع عن الكلام عنها بصورة سيئة.

وقالت ياسمين أنها حررت محضراً لدى الشرطة ضد الشخص الذي صورها ونشر الفيديو.

نهاد أبو القمصان تدافع عن صاحبة الفستان الأزرق

وكانت “نهاد أبو قمصان”عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد علقت على الفيديو المنتشر ودافعت عن الفتاة التي كانت ترقص بعفوية دون ملاحظة وجود تصوير فيديو لها.

وعلقت نهاد أبو قمصان على فيديو الفتاة قائلة في فيديو نشرته على صفحتها: “حد بيقولي إنتي متابعة البنت أم فستان أزرق، وأنا معرفهاش ففتحت الفيديو لقيت بنت قمر بترقص في فرح صاحبتها بمنتهى التلقائية والسعادة، والفرجة على الفيديو مبهجة جدا، لأنها بترقص الرقص المصري الأصيل.”

ووجهت نهاد أبو قمصان رسالة دعم للفتاة فقالت: “كنتي قمر ومبهجة، وصاحبتك قمرين، ومبهجين وربنا يسعد قلبكم، وعاوزك تتواصلي معايا عشان نربي الناس ديه فئران الإنترنت وأعداء الفرح.”

وعرضت نهاد أبو القمصان استقبال السيدة في مكتبها معلنة تطوعها للدفاع عنها، لافتة إلى أن عقوبة مصورها قد تصل إلى 5 سنوات سجن.

وتتصدر ياسمين نتائج محركات بحث “جوجل” في مصر تحت عنوان “رقص صاحبة الفستان الأزرق” منذ تداول مقطعها الراقص في فرح صديقتها وانتشاره.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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