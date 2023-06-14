فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. حديث المصريين وتسبب بطلاقها

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وطن- اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو لسيدة ترقص بشكل جريء في حفل شعبي، وهي ترتدي فستاناً أزرق اللون، وتحول المقطع الذي يبدو أنه التقط خلسة وانتشر تحت عنوان “صاحبة الفستان الأزرق” إلى ترند لدرجة باتت تهدد استقرار حياتها الزوجية.

ورغم الخصوصية التي تتمتع بها هذه الأفراح في مصر وخصوصاً الشعبية منها حيث يقوم الجميع بالرقص في هذه المناسبة، إلا أن الفيديو تم نشره على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات في مصر.

فيديو رقص ساخن لصاحبة الفستان الأزرق دمر حياتها

وفي التفاصيل ذكرت وسائل إعلام مصرية أن السيدة وتدعى ياسمين من محافظة الدقهلية كانت تحضر حفل زفاف صديقتها «الأنتيم»، فعبرت عن فرحتها بالرقص طوال الفرح مؤدية حركات لفتت أنظار الجميع دون أن تدرك أن أحد المعازيم صورها بالفيديو.

ونشر الفيديو على موقع تيك توك، لينتشر المقطع بسرعة البرق ويصل إلى زوجها الذي هددها بالطلاق- بحسب ما أكدت «ياسمين» في تصريحات لها تداولتها وسائل إعلام محلية.

وروت «ياسمين» تفاصيل مشاجرتها مع زوجها، مؤكدة أنها لم تكن تعلم أن هناك شخصا يصورها، وطالبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحذف الفيديو حتى لا تتطور الخلافات بينها وبين زوجها،

وقالت صاحبة الفستان الأزرق: “أنا معملتش حاجة غلط.. وكل من يراني يعتبرني أخته ويمسح الفيديو”.

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واستدركت أنها كانت مسرورة لصاحبة عمرها “وأول مرة ترقص في فرح ولم تكن تعرف أن أحداً يقوم بتصويرها ويتاجر بها ليجلب مشاهدات ويكسب المال.”

اليومين اللي فاتوا

السعوديين

مشغولين بـ #حوت #الغردقة المصريين

مشغولين بالبنت ام الفستان

الأزرق

ابقوا قابلوني في #الغردقة

ان تقدمنا يا امم pic.twitter.com/pAjw2ylSLZ — ابراهيم الشتيوي (@Ibrahimshetawiy) June 12, 2023

وكشفت ياسمين أنها تشعر بالإحباط وحالتها باتت مدمرة بسبب انتشار المقطع. وأضافت أنها امرأة تحب الجلوس في البيت ولا تحب الخروج والسهرات طالبة من متابعي المقطع أن يسألوا أهل منطقتها السنبلاوين بالدقهلية عن ذلك.

وأكدت صاحبة الفستان الأزرق أنها لن تخرج على أي وسائل إعلام لتشرح ما جرى ولا تطلب شيئاً إلا مسح الفيديو والامتناع عن الكلام عنها بصورة سيئة.

وقالت ياسمين أنها حررت محضراً لدى الشرطة ضد الشخص الذي صورها ونشر الفيديو.

بتقلك بقى انا مكنتش اعرف ان فيه تصوير وهطلق بسببكم وجوزي بيقولي فضحتينا وكمان متجوزه ومعاها طفل#الفستان_الازرق#نهاد #السيسى pic.twitter.com/vfuhXJ4Kwa — mahmoud (@mahmoud11008874) June 14, 2023

نهاد أبو القمصان تدافع عن صاحبة الفستان الأزرق

وكانت “نهاد أبو قمصان”عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان قد علقت على الفيديو المنتشر ودافعت عن الفتاة التي كانت ترقص بعفوية دون ملاحظة وجود تصوير فيديو لها.

وعلقت نهاد أبو قمصان على فيديو الفتاة قائلة في فيديو نشرته على صفحتها: “حد بيقولي إنتي متابعة البنت أم فستان أزرق، وأنا معرفهاش ففتحت الفيديو لقيت بنت قمر بترقص في فرح صاحبتها بمنتهى التلقائية والسعادة، والفرجة على الفيديو مبهجة جدا، لأنها بترقص الرقص المصري الأصيل.”

ووجهت نهاد أبو قمصان رسالة دعم للفتاة فقالت: “كنتي قمر ومبهجة، وصاحبتك قمرين، ومبهجين وربنا يسعد قلبكم، وعاوزك تتواصلي معايا عشان نربي الناس ديه فئران الإنترنت وأعداء الفرح.”

وعرضت نهاد أبو القمصان استقبال السيدة في مكتبها معلنة تطوعها للدفاع عنها، لافتة إلى أن عقوبة مصورها قد تصل إلى 5 سنوات سجن.

وتتصدر ياسمين نتائج محركات بحث “جوجل” في مصر تحت عنوان “رقص صاحبة الفستان الأزرق” منذ تداول مقطعها الراقص في فرح صديقتها وانتشاره.