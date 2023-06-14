دراسة حديثة تحذر: مرضى الصداع النصفي أكثر عرضة للسكتات الدماغية قبل هذا العمر

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وطن- خلصت دراسة حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية قبل سن الستين.



ووجدت الدراسة التي تحدثت عنها صحيفة ”إكسبرس البريطانية“، أن النساء اللواتي يعانين من الصداع الحاد أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

السكتة الدماغية

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة تهدد حياة المرء يمكن تحدث نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم وهي حالة تحدث عادة بسبب جلطة دموية أو انفجار وعاء دموي في الدماغ.



هناك عدة عوامل تزيد من خطر الاصابة بالسكتة الدماغية بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم.

وفي الفترة الأخيرة، كشف يحث جديد عن عامل شائع آخر يمكن أن يزيد الإصابة بالسكتة الدماغية إلى الضعف.

اكتشف فريق من الدنمارك أن المصابين بالصداع النصفي هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين.

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ووجدوا أن النساء والرجال الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم مخاطر عالية للإصابة بالسكتة الدماغية – وهي الشكل الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية التي تسببها جلطة دموية.

وكشفت الدراسة، التي نُشرت في مجلة PLOS Medicine، أن النساء وحدهن قد يتعرضن لخطر إضافي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية النزفية – وهي سكتة دماغية ناجمة عن انفجار الأوعية الدموية.

من جهتها، أوضحت قائدة الدراسة الدكتورة سيسيليا هفيتفيلدت فوجلسانغ، من جامعة آرهوس: “يُعتقد أن الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالصداع النصفي أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية قبل سن الستين.”

مضيفةََ:”أشارت دراسات سابقة إلى أن زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية – عندما تسد الجلطة الدموية الأوعية الدموية إلى الدماغ – تصيب الشابات في الغالب.”

ولم يتضح ما إذا كانت النساء المصابات بالصداع النصفي معرضات أيضا لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية النزفية – عندما ينفجر أحد الشرايين في المخ – مقارنة بالرجال، وهو هدف البحث الجديد.

كجزء من الدراسة، أجرى فريقها دراسة على مستوى البلاد للسجلات الطبية الدنماركية التي تم جمعها من عام 1996 إلى عام 2018، من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.

حددوا النساء والرجال المصابين بالصداع النصفي بناءً على سجلات الأدوية الموصوفة لديهم وقارنوا خطر تعرضهم لأزمة قلبية وسكتة دماغية ونزفية قبل سن الستين بالمخاطر التي يواجهها عامة الناس الذين لا يعانون من الصداع النصفي.

على عكس النتائج السابقة، أظهر التحليل أن كلا من الرجال والنساء المصابين بالصداع النصفي معرضون بشكل مماثل لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية.

النساء المصابات بالصداع النصفي في خطر!



ومع ذلك، فإن النساء المصابات بالصداع النصفي قد يتعرضن أيضًا لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية النزفية، مقارنةً بالرجال المصابين بالصداع النصفي وعامة السكان.

بشكل عام، تشير النتائج إلى أن النساء يتأثرن بشكل كبير بالصداع النصفي، خاصة وأن الحالة يتم تشخيصها في الغالب عند النساء.

وأضافت الدكتورة هفيتفيلدت:”الصداع النصفي كان مرتبطًا بزيادة مماثلة لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية الإقفارية بين الشباب والشابات. ومع ذلك، قد يترافق الصداع النصفي مع زيادة خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية النزفية فقط بين النساء.