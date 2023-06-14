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جورجينا تحاكم زميلها السابق بعدما فضح المكان الحقيقي “المُخزي” الذي التقت به رونالدو!

أراد بابلو بون أن يروي "الماضي السري والمظلم" لجورجينا لكنها فاجأته بمطالبات بتعويض فلكي

كتب رفيف عبدالله
جورجينا رودريغيز تحاكم زميلها السابق بعدما فضح المكان الحقيقي
جورجينا وبابلو بون
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وطن– في بداية شهر أبريل ، شارك بابلو بون ، المؤثر وزميل العمل السابق لجورجينا رودريغيز ، مقطع فيديو على تيك توك لمحاولة “تفكيك” قصة حبها مع كريستيانو رونالدو.

رواية أخرى

وفقًا لجورجينا، التقت هي ولاعب كرة القدم عندما كانت تعمل بائعة في متجر “غوتشي” في مدريد. ومع ذلك ، لدى بابلو رواية أخرى.

قال بابلو: “كنت أعمل مع جورجينا في غوتشي لمدة شهرين تقريبًا. التقينا عدة مرات ورأيت كريستيانو في المتجر قبل لقائهما”.

وتابع: “لا تتم رعاية هذا الأنواع من العملاء إلا من قبل المسؤولين.. بعد بضعة أسابيع ، التقيا في حفلة حيث تعرفوا على بعضهم البعض بشكل أفضل قليلاً”.

غطرسة وغرور

أوضح بابلو: “كانت جورجينا تتمتع دائمًا بجو الغطرسة والتفوق. كانت تتطلع دائمًا إلى تسديد الكرة. أرادت دائمًا المضي قدمًا وأن تصبح شيئاً عظيماً.. وعندما قابلت كريستيانو كانت فرصتها للنجومية”.

بعيدًا عن رواية بابلو، ردت جورجينا في ذلك الوقت ، بمشاركة قصة عبر انستجرام الخاص بها: “لكن من أنت؟ لم تعمل أبدًا في غوتشي. هذا الصبي يثير الخوف.”

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جورجينا
جورجينا ورونالدو

رفعت جورجينا دعوى قضائية ضد زميلها السابق في غوتشي بعد هجماته على “تيك توك”، بحسب ما ذكرت صحيفة “الماركا” الإسبانية.

دعوى قضائية

بعد هذا الجدل ، شارك بابلو مرة أخرى بعض مقاطع الفيديو على حساب تيك توك الخاص به ليخبر أنه تلقى دعوى قضائية من جورجينا رودريغيز.

بالطبع ، قبل هذا المحتوى ، أراد المؤثر أن يروي “الماضي السري والمظلم” للعارضة بحسب تعبيره.

جورجينا
بابلو بون

يقول بابلو: “هنا سأخبركم الحقيقة”. ووفقا له ، فإن شريكة كريستيانو لم تعمل في وكر قمار ، كما تروي في فيلمها الوثائقي ، ولكن في ملهى Opium الليلي في مدريد.

غرف خاصة

وتابع المؤثر: “في Opium ، حجزوا غرفًا خاصة للحفلات الحصرية للاعبي كرة القدم والمشاهير ، وهنا التقى كريستيانو بجورجينا”.

وأكد بابلو أن رواية متجر غوتشي تم تأليفها، مردفاً: “وضعوا جورجينا في متجر Gucci لتنظيف صورتها وبالتالي يمكنهم القول إنهم التقينا في المتجر وليس في ملهى ليلي “.

جورجينا
رونالدو وجورجينا

ومع ذلك ، بعد تحميل هذا المحتوى ، تم رفع دعوى قضائية ضد بابلو بون: “لقد شجبتني جورجينا لأنني أخبركم بالحقيقة الكاملة. ستكون التهم: التشهير ، وبشكل أكثر تحديدًا لسبها ، والجريمة ضد حق الصورة نفسها”.

مبلغ خيالي

بالإضافة إلى طلب مبلغ تعويضي فلكي ، يكشف بون أنه صنع مقاطع الفيديو ليخبرنا بتجربته: “لقد فعلتها دون أن أرغب في إيذاء أحد”.

واختتم حديثه قائلاً: “لا أخشى مواجهة الواقع لأن كل ما قلته لك كان صحيحًا. نظرًا لأن هؤلاء الأشخاص لديهم تأثير كبير جدًا ، ستعقد المحاكمة قريبًا جدًا وسنرى بعضنا البعض في المحكمة”.

المصدرالماركا - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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