بفوزٍ مثير.. كرواتيا إلى نهائي دوري أمم أوروبا على حساب هولندا (فيديو)

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وطن- تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي دوري أمم أوروبا 2022-2023، بعد فوزها المثير على هولندا برباعية ثمينة مقابل هدفين في الوقت الإضافي على نهاية أحداث المباراة على ملعب (فينورد).

وأحرز منتخب هولندا (الطواحين)، أولى أهداف المباراة داخل شباك كرواتيا. صاحب الميدالية البرونزية في مونديال كأس العالم 2022، في الدقيقة ال34 عن طريق اللاعب دونيل مالين.

مباراة كرواتيا ضد هولندا في دوري أمم أوروبا

وسجل منتخب كرواتيا هدف التعادل الإيجابي في الدقيقة ال55. من ركلة جراء تحصل عليها الفريق عن طريق اللاعب أندري كراماريتش.

وفي الدقيقة ال72 وقع اللاعب ماريو باشاليتش الهدف الثاني لصالح منتخب كرواتيا. كما وقلص طواحين هولندا نتيجة المباراة بعد تسجيله هدف التعادل في الدقيقة ال96 عن طريق اللاعب نوال انج.

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فيما سجل منتخب كرواتيا الهدف الثالث عن طريق اللاعب برونو بيتكوفيتش في الدقيقة ال98، ليعود لوكا مودريتش في الدقيقة ال116. ليضيف الهدف الرابع من ركلة جزاء.

وتساوى منتخب كرواتيا وهولندا على صعيد التسديدات. طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت إلى 14 تسديدة.

Petković powers Vatreni ahead 🇭🇷⚽ 👀 Goal of the Tournament contender? #UNLGOTT | @AlipayPlus pic.twitter.com/eeO1lRsHsK — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 14, 2023

كما وتفوق منتخب كرواتيا في الاستحواذ على الكرة. أمام منافسه هولندا في المباراة بنسبة 55%، على عكس منافسه هولندا الذي وصلت نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 45%.

نهائي دوري أمم أوروبا 2023

وينتظر منتخب كرواتيا الفائز من مواجهة إيطاليا وإسبانيا، الخميس، في دور نصف نهائي دوري أمم أوروبا، على ملعب (دي غرولش فيسته).

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب فرنسا (الديوك)، قد توج في النسخة الماضية بدوري الأمم الأوروبية. كأول مرة في البطولة القارية الأوروبية.