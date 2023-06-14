بسيقان عارية.. أحدث ظهور لشقيقة ملك المغرب يلفت الأنظار (شاهد)

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وطن- التقت الأميرة للا حسناء، شقيقة العاهل المغربي محمد السادس، الأربعاء، بالقصر الأميري بموناكو، الأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، وأجريا مباحثات على علاقة بالحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات.

الأميرة للا حسناء تلتقي أمير موناكو

ويأتي حضور الأميرة للا حسناء لموناكو، بوصفها رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وعرابة تحالف عقد منظمة الأمم المتحدة لعلوم المحيطات في خدمة التنمية المستدامة (عقد المحيطات)، بمناسبة الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات، الذي افتتحت أشغاله في وقت سابق من صباح اليوم في الإمارة الفرنسية، حيث تقود شقيقة الملك وفدا هاما، حسب وكالة الأنباء المغربية (ماب).

وعلى هامش هذه المباحثات، تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومؤسسة الأمير ألبير الثاني لموناكو، بهدف تعزيز تبادل الخبرات بين المؤسستين والتنسيق بين عمليتي “بحر بلا بلاستيك” لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئية و”بيوند بلاستيك ميد” التابعة لمؤسسة الأمير ألبير الثاني لموناكو.

#MapImage صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تتباحث مع صاحب السمو الأمير ألبير الثاني أمير موناكو

https://t.co/9MAHD7LCAA SAR la Princesse Lalla Hasnaa s’entretient avec SAS le Prince Albert II de Monaco https://t.co/F0bGzsiu1Q pic.twitter.com/3V1v0mzm7C — Agence MAP (@MAP_Information) June 14, 2023

وعُقدت هذه المباحثات، عن الجانب المغربي، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والكاتبة العامة لمؤسسة محمد السادس لحماية البيئية، نزهة العلوي.

أما عن جانب إمارة موناكو، فحضرها نائب الرئيس والمدير المنتدب لمؤسسة ألبير الثاني لموناكو، أوليفييه وندين، والمستشار الخاص لصاحب السمو الأمير ألبير الثاني أمير موناكو في الشؤون البيئية، برنارد فوتريي.

صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور متحف موناكو لعلوم المحيطات HRH Princess Lalla Hasnaa visited the Oceanographic Museum of Monaco pic.twitter.com/LwMghHxlTj — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) June 14, 2023

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وكانت الأميرة للا حسناء قد شاركت في وقت سابق من اليوم، الأربعاء، في الجزء الافتتاحي رفيع المستوى من الحوار الثالث للمؤسسات من أجل عقد المحيطات.

من هي الأميرة للا حسناء؟

الأميرة للا حسناء هي أحد أفراد العائلة الملكية المغربية ورئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. ولدت في 19 نوفمبر 1967 في الرباط، وهي أصغر ابنة للملك الحسن الثاني والملكة لطيفة حمو، وشقيقة الملك محمد السادس والأمير رشيد والأميرات للا أسماء وللا مريم.

تلقت للا حسناء تعليمها في المدرسة المولوية بالرباط، وتخرجت من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس. تزوجت من الدكتور خالد بنحربيت في 13 ديسمبر 1991، وأنجبت منه ابنتين هما الأميرة أميمة والأميرة علية.

تهتم الأميرة للا حسناء بالقضايا البيئية والاجتماعية، وتشارك في العديد من المبادرات والأنشطة الوطنية والدولية في هذا المجال.

ترأست حملة وطنية لحماية البيئة في 1999، وأنشأت جائزة للا حسناء للساحل المستدام في 2002، وتولت رئاسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في 2001.

كما ترأّست المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في 2003، وهي مشروع إصلاح اجتماعي كبير يهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للفئات المحرومة. بالإضافة إلى ذلك، تشغل للا حسناء منصب رئيس فخري لعدة جمعيات خيرية تعنى بالأطفال والصحة والثقافة.

طيلة مسيرتها المهنية، حازت الأميرة للا حسناء على عدة أوسمة وجوائز على المستوى الوطني والدولي، تقديراً لجهودها في خدمة القضايا الإنسانية والبيئية.

من بينها: وسام العرش المغربي، ووسام إيزابيل الكاثوليكية من إسبانيا، ووسام لوبولد من بلجيكا، ووسام أغاثا رويز دي لابرادا من مكسيكو، وجائزة شارلز داروين من جامعة كامبردج.