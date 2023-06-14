الأربعاء, يونيو 14, 2023
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المبيدات الحشرية تزيد من خطر الإصابة بالتوحد! كيف ذلك؟

"العلاقة بين مادّة البيرثرويد وطيف التوحد لا تزال قيد البحث"

كتب معالي بن عمر
مبيد حشري الشائع يزيد من خطر الإصابة بالتوحد
المبيدات الحشرية وطيف التوحد
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وطن-تُستخدم المبيدات الحشرية على نطاق واسع لمكافحة الآفات في أماكن مختلفة، من المنازل إلى المناطق الزراعية.

ومن بين المبيدات الحشرية الأكثر شيوعًا مركبات البيريثرويدات، وهي مركبات كيميائية صناعية مصممة لتقليد خصائص المبيدات الحشرية للبيروثرويدات الطبيعية، الموجودة في أزهار الأقحوان، بحسب ما أفاد به موقع “مينتي أسومبروسا” الإسبانية.

وفي الآونة الأخيرة، أثيرت مخاوف بشأن تأثير البيريثرويدات على صحة الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالتوحد. والتوحد هو اضطراب في النمو العصبي يؤثر على التواصل والتفاعل الاجتماعي. وفي حين أن الأسباب الدقيقة للتوحد لم يتم فهمها بالكامل بعد، فقد أظهرت الأبحاث أن العوامل الجينية والبيئية قد تلعب دورًا في ظهوره.

تُستخدم المبيدات الحشرية على نطاق واسع لمكافحة الآفات
تأثير المبيدات الحشرية على الدماغ

المبيدات الحشرية مثل البيرثرويد المرتبطة بطيف التوحد

ووفق ترجمة “وطن“، حققت العديد من الدراسات العلمية في الارتباط المحتمل بين التعرض للبيروثرويدات وخطر الإصابة بالتوحد. وقد أسفرت هذه الدراسات عن نتائج مقلقة، ما يشير إلى أن التعرض للبيروثرويدات قبل الولادة وفي مرحلة الطفولة المبكرة قد يترافق مع زيادة خطر إصابة الطفل بطيف التوحد.

الآثار الصحية طويلة المدى

لقد لوحظ أن مادة البيريثرويدات يمكن أن يكون لها تأثيرات سامة على تطور الجهاز العصبي في المراحل الحرجة من الحياة. ناهيك بأنها يمكن أن تغير هذه المركبات وظيفة الخلايا العصبية وتؤثر على التواصل بين خلايا الدماغ. علاوة على ذلك، وجد العلماء أن البيريثرويد يمكن أن يؤدي إلى استجابة التهابية في الدماغ، والتي يمكن أن يكون لها آثار في تطور طيف التوحد.

وعلى الرغم من أن الأدلة لا تزال غير حاسمة وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم العلاقة بين مادّة البيرثرويد والتوحد بشكل كامل، فإن النتائج الحالية مثيرة للقلق بما يكفي للحذر وإجراء مزيد من البحوث العلميّة. ومن المهم أن نلاحظ أن التعرض لمادّة البيروثرويدات ليس السبب الوحيد المحتمل للتوحد، وأن العوامل الوراثية والعوامل البيئية الأخرى تؤدي دورًا مهمًا في ظهوره أيضًا.

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العوامل الوراثية والعوامل البيئية الأخرى تلعب أيضًا دورًا في ظهور طيف التوحد
مشاكل التوحد والدماغ

ومع ذلك، نظرًا لانتشار استخدام البيريثرويدات على نطاق واسع في الزراعة ومكافحة الآفات المنزلية، فمن الضروري اتخاذ تدابير وقائية لتقليل التعرض لهذه المركبات، إذ تتضمن بعض التوصيات الحد من استخدام المنتجات المحتوية على البيرثرويد في المنزل، واختيار طرق غير كيميائية لمكافحة الآفات كلما أمكن ذلك، واتخاذ احتياطات إضافية في أثناء الحمل والطفولة لتقليل التعرض لها.

وعلى الرغم من أن العلاقة بين مادّة البيرثرويد وطيف التوحد لا تزال قيد البحث، فمن المهم أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة المرتبطة بهذه المبيدات الحشرية. فالوقاية والحد من التعرض ضروريان لحماية صحتنا وصحة أحبائنا.

وختمت المجلّة بالقول، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تأثير مكوّن البيريثرويدات الكيميائي بشكل أفضل على صحة الجهاز العصبي وتطوره، ولتقديم إرشادات أكثر وضوحًا ودقة حول استخدامه بشكل آمن.

العلاقة بين مادّة البيرثرويد وطيف التوحد لا تزال قيد البحث
طيف التوحد والمبيدات الحشرية
المصدرمينتي أسومبورسا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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