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تقوس في جسد المرأة يزيد من جاذبيتها!؟

"لماذا يزيد ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي من جاذبية المرأة؟!"

كتب معالي بن عمر
تقوّس الظهر
تقوّس الظهر
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وطن- مجرد تغيير بسيط في شكل جسد المرأة، كفيل بأن يزيد من جاذبيّتها، ما يجعلها أكثر إغراءً. وفي الحقيقة، هذا ما توصّلت إليه دراسة حديثة، وجدت أن التقوّس البسيط في ظهر المرأة، يمكن أن يكون مفيدًا لتحسين مظهرها بشكل عام.

وبحسب مجلّة “فيدا لوثيدا” الإسبانية، توصلت الأبحاث إلى أن التقوس الطفيف الموجود على ظهر المرأة، والذي يمتد إلى مؤخرتها، يجعلها أكثر جاذبية. وقد يساعد ارتداء الكعب العالي في ذلك، إذ يجعل هذا النوع من الأحذية النساء يقوّسن ظهورهن قليلاً لمساعدتهن على الحفاظ على توازنهنّ، مثلما تفعل عارضات الأزياء.

ووجدت الدراسة أن التغييرات البسيطة نسبيًا في تقوّس ظهر المرأة تجعلها تبدو أكثر جاذبية. وفي هذا الشأن، قال فريد بازهوهي، رئيس الدراسة: “زيادة الانحناء يزيد من الإحساس بالجاذبية”.

ما كشفته الدراسة

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإن النماذج ثلاثية الأبعاد المستخدمة في الدراسة، أظهرت مدى تركيز انتباه الرجال والنساء على حدّ سواء على الجزء الخلفي للمرأة، وفقًا لتتبع العين.

ارتداء الكعب العالي يساعد المرأة على الإنحناء
انحناء الظهر مصدر جاذبية المرأة

حيث تُظهر الصورة الموجودة على اليمين ظهرًا مقوّسًا، وعندما نظر الرجال والنساء إلى المنظر الخلفي للمرأة كان تأثير زيادة الجاذبية واضحًا بشكل خاص.

وقال الباحث فريد بازهوهي: “هذه الصورة تُسلط الضوء على التأثير الفريد للظهر المقوس على تصوّر الجاذبية”.

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ومن جهة أخرى، تؤدي الجاذبية والانتباه البصري لمنطقة الورك، وتقوس الظهر إلى رغبة الرجال في التعامل أو التقرّب من الإناث. وقد يفسّر هذا أيضًا سبب ارتداء النساء للأحذية ذات الكعب العالي ولماذا يزيد ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي من جاذبية المرأة.

ويُذكر أن الحيوانات مثل الرئيسيات تتبنى هذا الشكل المنحني -لتُظهر نهايتها الخلفية- للإشارة إلى أنها مستعدة للتزاوج. ويبدو أن هذا الانحناء عند البشر يشير إلى نفس الشيء، لكن، بطريقة غير واعية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة نُشرت في مجلة Evolutionary Psychological Science.

ارتداء النساء للأحذية ذات الكعب العالي
انحناءات ظهور العارضات
المصدرلا فيدا لوثيدا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

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