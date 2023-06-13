الثلاثاء, يونيو 13, 2023
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حياتنا

انفصال رونالدو وجورجينا .. مفاجأة عن قصة الحب التي باتت على المحك

بحسب صحيفة OkDiario فقد اتفق رونالدو وجورجينا في حال حدوث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية

كتب أنس السالم
انفصال رونالدو وجورجينا
تقارير انفصال رونالدو وجورجينا تزداد في الأيام الماضية
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وطن – من جديد، عادت التقارير لتتحدث عن أن قصة حب رونالدو وجورجينا على المحك، ولن تكتمل، حيث ذكرت مصادر أن لاعب نادي النصر السعودي، سئم من زيارة صديقته المستمرة لمراكز التسوق في الرياض.

انفصال رونالدو وجورجينا 

وبحسب صحيفة OkDiario فقد اتفق رونالدو وجورجينا في حال حدوث انفصال رسمي على اتفاقية خاصة وتم التصديق على هذه المعلومات من قبل وسائل الإعلام البرتغالية.

وقالت الصحيفة، إن العقد تم فيه توضيح كل شيء.

جورجينا ورونالدو
جورجينا ورونالدو

وأكد على أن “كريستيانو وجورجينا متحدان بأطفالهما قبل عقد ما قبل الزواج”.

وبمناسبة الحمل الأول لجورجينا كان كلاهما قد قررا التوقيع على اتفاقية لحماية حقوقهما في حالة الانفصال.

وعلى سبيل المثال سيصبح منزل الأسرة تلقائيا باسم جورجينا مقابل الحصول على معاش تقاعدي قدره 100 ألف يورو شهريا مدى الحياة.

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عيد ميلاد إيفا وماتيو
جورجينا تحتفل بعيد ميلاد ماتيو وإيفا

من جهته ذكر البرنامج التلفزيوني البرتغالي Noite de Estrelas أن جورجينا ستكون الأم القانونية لإيفا وماتيو توأم كريستيانو رونالدو، لأنها ستظهر كأم (غير بيولوجية) في التسجيل.

توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا

تقارير انفصال رونالدو وجورجينا، ليست جديدة، لكنّها أخذت في الفترة الأخيرة تزداد، وسط حديث عن توتر العلاقة بين النجم وصديقته.

وادّعى بعضهم أنّ شجاراً حادّاً دار بين اللاعب البرتغالي وصديقته، خلال رحلة على طائرتهما الخاصة قال لها خلالها: “لقد سئمت من سلوكك الأناني!”.

تقارير انفصال رونالدو وجورجينا رودريغز تزداد watanserb.com
تقارير انفصال رونالدو وجورجينا رودريغز تزداد

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا، بسبب اهتمامها المفرط بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على “نتفليكس”، وهوسها بالإنفاق والتسوق.

وكانت صحيفة “ماركا” (Marca) الإسبانية، كشفت أنّه منذ وصول النجم البرتغالي رونالدو إلى ناديه الحالي (النصر)، تحدّثت تكهّنات بأنّ العلاقة يمكن أن تكون على المحكّ في الأيام الأخيرة.

وعدّت وسائل الإعلام البرتغالية هذه التقارير صحيحة، وأكدت بشكل مباشر أن كريستيانو “سئم من جورجينا“.

وردّ رونالدو على التقارير التي تتحدث عن انفصاله عن جورجينا بصورة رومانسية لهما ظهر فيها وهو يبادلها قبلة حميمة، وقد حازت الصورة على ملايين المشاهدات .

ويعيش كريستيانو رونالدو، منذ 7 سنوات، مع جورجينا، منذ أن بدأت علاقتهما، في نهاية 2016، وقتما كان “الدون” يمثّل ريال مدريد.

تعويض جورجينا “كبير” في حال الانفصال عن رونالدو

تبلغ ثروة كريستيانو رونالدو، أكثر من مليار دولار، ووسط التقارير التي تتحدث عن أزمة في علاقته مع شريكته عارضة الأزياء جورجينا رودريغز، يهتمّ كثيرون بمعرفة مقدار ما ستحصل عليه في حال انتهت العلاقة بالانفصال.

ونظرًا لطول مدة علاقتهما وحقيقة أنّ جورجينا رودريغز هي أيضاً أم لطفلي رونالدو، فإنها ستحصل على تعويض كبير في حال الانفصال.

 

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A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

ووفقًا لوسائل الإعلام البرتغالية، فإنّ جورجينا رودريغز ستحصل على أكثر من 35% من ثروة رونالدو إذا افترقا، أي ما يقارب 350 مليوناً.

وسبق أن اعترفت العارضة، أنّ كونَها صديقة كريستيانو رونالدو لها كثير من الفوائد. لكنّها أصرّت على أنها من كسبت الأموال التي حصلت عليها.

 

المصدرOkDiario - تويتر - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.

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